Montertelot s’est équipé de quatre cabanes-étapes pour vos promenades

Plaisanciers, promeneurs, cyclistes, pêcheurs et cavaliers se côtoient sur les bords du canal et près de l’écluse de Montertelot, petite commune morbihannaise ô combien pittoresque et touristique à quelques kilomètres de Ploërmel. De par son patrimoine aussi bien naturel que bâti, la ville a toujours attiré les visiteurs, mais plus encore depuis l’épidémie de Covid. Cet été, la municipalité a équipé Montertelot de quatre cabanes d’étapes en bordure de l’Oust, à proximité du chemin de halage et de l’aire naturelle pour camping-cars.

À Montertelot, les promeneurs sont nombreux. Sur la voie de halage, vélos, piétons et cavaliers se côtoient, tout comme habitants, curieux et touristes. Des rencontres chaleureuses, parfois insolites, se font sur les berges et les voies de halage, tout au long de l’année, mais encore plus incroyables d’avril à octobre, avec le tourisme fluvial et l’ouverture de la navigation. Les bateaux de plaisance empruntent l’écluse pour rejoindre Josselin et Malestroit. Souvent ils décident de faire escale et accostent au ponton de Montertelot, pour faire une pause, pour admirer son parc verdoyant, son église, sa fontaine, etc. Pour illustrer cet engouement, l’année 2022 a enregistré plus de 96 000 passages pour les simples piétons et cyclistes, soit environ 260 passages par jour.

Ces dernières années, des statistiques nationales ont fait ressortir une grande attente concernant un besoin de dépaysement, un attrait à la nature, et une attente sur la diversité d’hébergement tels que les chambres d’hôtes, les campings, les aires naturelles, les bivouacs. C’est ainsi, que les hébergements insolites rencontrent le succès.

C’est pour toutes ces raisons, que Montertelot est aujourd’hui équipée de quatre cabanes d’étapes. Chaque cabane est conçue en bois massif. Bien que pensées pour des randonneurs à vélo, les cabanes d’étapes conviennent à tout type d’itinérance et aux personnes à la recherche d’un hébergement atypique. Une plateforme abritée en façade accueille deux assises et une table escamotable. A l’intérieur, la cabane est équipée de deux couchages, soit deux matelas pour une personne. A l’arrière de la cabane, il y a un abri conçu pour abriter les vélos. Ce site, tout récent, est en cours d’aménagement paysager. Le sol sera engazonné en septembre prochain et bénéficiera d’une plantation d’arbustes. Un chemin sera créé en fin d’année, pour permettre de rejoindre directement le chemin de halage.

Les cabanes ont été baptisées Cyclope, Cyclade, Cyclone et Cyclamen. Elles sont mises en service à la nuité. Elles ont été financées par Ploërmel communauté, avec une subvention de 50 % de la Région Bretagne au titre de l’accompagnement des destinations touristiques.

Nellie Jolivet maire de Montertelot, en compagnie de Nicolas Jagoudet, vice président au tourisme à Ploërmel Communauté et Conseiller régional

Infos pratiques

Le domaine de l’Oust’ellerie, rue du Casset à Montertelot (56)

À partir de 10 euros

Aller sur le site internet