Mohon. Le Studio Le Rocher annonce deux rencontres au Live du Rocher

L’association Studio Le Rocher à Mohon dans le Morbihan œuvre professionnellement dans le domaine du spectacle vivant, de la production discographique et audiovisuelle. Connue jusqu’à présent pour son festival estival Hangar#, le nouveau bureau se tourne en 2023 vers une organisation et une programmation différentes avec de nouveaux projets. Dans le cadre des Live au Rocher, le studio invite le public à venir rencontrer le duo Jean-Luc Thomas et Gab Faure le 7 avril 2023 et Gabriel Paboeuf le 21 avril 2023.

Jacques-Yves Lafontaine est le directeur artistique de l’association Studio-Le Rocher. Les activités y sont nombreuses : enregistrement d’albums, scénographies, vidéos, organisation de stages et d’évènements, accueil de nombreux artistes de formations différentes etc. Pendant cinq éditions, Le festival Hangar# était l’occasion d’accueillir de nombreux artistes de formations différentes, issus des relations que le Studio Le Rocher entretenait avec eux toute l’année : musiciens, danseurs, plasticiens, poètes, comédiens, circassiens, etc. Ils sont des collaborateurs et partenaires de l’association, tous des créateurs purs qui évitent les reprises. En ce qui concerne la musique, tous les genres acoustiques étaient représentés, ainsi que des artistes bretons locaux qui tournent à l’international avec leur musique traditionnelle.

L’année 2023 marque un nouveau tournant pour l’association, une année de renouveau et d’ouverture pour le Studio Rocher. Elle va se réinventer avec dévouement et compétence ! C’est pourquoi Jacques-Yves Lafontaine, entouré d’Émilien Lecomte, le nouveau président, et de Véronique Vitré, la trésorière, ont proposé aux adhérents de s’investir sur les différentes activités de l’association avec la décision de créer des groupes de travail spécifiques aux projets en cours. Cela a été étudié lors d’une réunion du bureau parce qu’il y a de nombreux projets à l’étude et donc beaucoup de travail. “Le large éventail de propositions artistiques permettra à chacun d’assouvir ses envies de créativité, de s’exprimer dans un domaine qui lui tient à cœur ou tout simplement de rencontrer des personnes qui partagent la même éthique. Il y en a pour tous les goûts à plus ou moins long terme.” Le Festival Hangar#, tel que le public l’a connu auparavant, n’est donc plus au programme pour le moment.

Jacques-Yves Lafontaine entouré de Véronique Vitré et d’Emilien Lecomte

Les trois premières rencontres pour 2023 sont programmées.

Les live du Rocher : six émissions musicales seront enregistrées en live, en collaboration avec les Studios de Bretagne. Le public sera au casque. Deux dates sont déjà déterminées : les deux émissions seront diffusées ultérieurement en différé.

Vendredi 7 avril à 20h, retrouvez le duo Jean-Luc Thomas à la flûte traversière en bois et Gab Faure au violon. Le duo joue de la musique à danser avec les airs traditionnels populaires, les accents et les rythmes glanés au cours de ses nombreux voyages en Irlande, au Brésil, dans les Balkans, au Niger ou encore en Inde. Sur réservation, car les places sont limitées à une vingtaine de personnes.

Vendredi 21 avril à 20h, ce sera autour du saxophoniste français Daniel Paboeuf, très actif sur la scène musicale rock rennaise depuis plus de quarante ans, de monter sur scène. Sur réservation, car les places sont limitées à une vingtaine de personnes.

Et dimanche 30 juillet dans l’après-midi, Concert Sillon animera les lieux à partir de 14 h. Le quartet du compositeur Jean-Luc Thomas à la flûte, avec Simon Le Doaré à la contrebasse, Hugo Pottin à la Batterie et Timothée Le Net qui joue de l’accordéon diatonique, présentera Sillons, un carnet de voyage musical et un remerciement à tous les maîtres que Jean-Luc Thomas a croisés sur son chemin.

Les autres projets du Studio Le Rocher sont à court ou moyen terme :

La création de spectacles itinérants : En roulotte ou en camion, l’idée est de se déplacer à domicile et de porter des spectacles dans les communes et villages avoisinants à la rencontre du public. “Nous envisageons de travailler d’une part avec le Théâtre des Vallées (Les impromptus Molière en salle), une troupe théâtrale professionnelle qui aime le mélange des genres basée à Triguères (Loiret), et d’autre part avec le Kultur Truck pour des formes plus musicales”. Le Kultur Truck encourage l’accès à la culture et permet le soutien des artistes à court et à long terme.

Le spectacle jeune public sera destiné aux enfants mais aussi aux parents. “Nous envisageons d’accueillir Rick Le Cube, vers un nouveau monde, pour une séance scolaire d’abord, puis pour une autre séance tout public, à la prochaine rentrée. » Ce spectacle est destiné au jeune public à la croisée des musiques hybrides, improvisées, des arts numériques et du road-movie. L’histoire raconte les aventures de Rick, petit personnage cubique et muet.

Les enregistrements

Au mois de septembre : l’album de Kreiz Breizh Akademi, un collectif de neuf instrumentistes et deux chanteuses.

Production de disques :

L’album V12, harpe atomique : Lilou

L’album Kallig Leloir : Pascal Taillard

L’album d’Erwan Raguenes, compositeur et créateur sonore, pianiste et multi-instrumentiste.

Le Week-end création : avec l’objectif de créer des décors, des accessoires afin de pouvoir faire rayonner l’association ailleurs qu’au Hangar#. Deux dates sont à définir : soit le samedi 10 juin, soit le samedi 17 juin.

Stage Expression orale : à l’image de l’année dernière, pour l’année 2023, il s’agira d’aborder les techniques de base de la lecture à voix haute et de l’aisance dans la prise de parole : stage dispensé par Delphine Vespier. Inscriptions dès maintenant.

Les soirées Impropéros : On ne lâche pas une si belle invention du Hangar# et qui rencontre le succès. “Nous souhaitons donc organiser des soirées réservées aux impropéros. ”Chaque participant pourra s’exprimer avec toujours la même règle à respecter : tout est permis, mais pendant quinze minutes maximum !

Studio Le Rocher

contact@studiolerocher.fr ou Jacques-Yves Lafontaine au 06 22 42 84 65