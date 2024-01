Les employeurs et les municipalités font de plus en plus preuve d’ingéniosité pour venir en aide à leurs salariés. Car ces derniers rencontrent de nombreuses difficultés à se loger et, de ce fait, passent à côté de possibles embauches ! Si à Beignon dans le Morbihan, l’entreprise FenêtréA se lance dans la construction de pavillons pour loger ses employés (voire notre article), la communauté de communes de Loudéac, dans les Côtes-d’Armor, achète des appartements, des maisons et désormais des mobil-homes qu’elle propose à la location.

Le marché immobilier est de plus en plus tendu en Bretagne et les difficultés d’accès au logement pour les travailleurs deviennent de nos jours un véritable frein aux embauches des entreprises et à leur développement économique. La communauté de communes de Loudéac s’est penchée sur ce problème depuis déjà une quinzaine d’années en achetant des logements qu’elle loue ensuite aux entreprises du territoire pour accueillir leurs employés. Depuis 2007, ce sont 34 logements qui ont été concernés : des appartements meublés et des maisons.

Loudéac Communauté se lance aujourd’hui dans une expérimentation inédite : elle propose de vivre en mobil-homes. Pour compléter l’offre de logements, elle a passé commande de dix mobil-homes, d’autant plus que le territoire enregistre une légère hausse de la population sur les six dernières années, que le bassin de l’emploi est important à Loudéac avec un taux de chômage faible. 800 CDI étaient à couvrir pour 2023.

Ce type de logements présente l’avantage de répondre rapidement à la demande et de pouvoir être déplacé en fonction des besoins. Les mobil-homes sont loués aux entreprises qui les louent ensuite à leurs salariés qui peuvent accueillir leur famille. Il permet aussi d’y vivre en colocation et d’héberger du personnel saisonnier ou stagiaire.

Le premier d’entre eux a été livré le mardi 19 décembre 2023, présenté et installé dans le parc d’activités du Docteur-Étienne à Loudéac, sur un terrain viabilisé qui ressemblera bientôt à un petit village. L’extérieur du mobil-home est en bois. L’intérieur est soigné et fonctionnel. Il dispose d’une pièce à vivre avec une cuisine aménagée, de trois chambres et de deux salles de douches pour une superficie de 40 m2 en moyenne. Le mobil-home sera occupé début 2024. On est sur du très qualitatif et du très confortable pour toute l’année, période hivernale comprise !

Les membres d’Action logement et de la communauté de communes de Loudéac devant le mobil-home flambant neuf

Dans les deux années à venir, ce sont dix mobil-homes, dont quatre sont déjà commandés, qui rejoindront le parc locatif de la communauté de communes de Loudéac. Ces habitations sont fabriquées par l’entreprise locale Louisiane, spécialisée dans les mobil-homes et les chalets, et sise 2, rue Pierre-Gilles-de-Gennes, dans la zone industrielle de La Hoyeux à Loudéac. Louisiane brille par son audace et son ambition pour créer des résidences mobiles de haute gamme et dans l’ère du temps. Elle livre plus de 2 000 mobil-homes par an.

Entreprise Louisiane

Avec ce nouveau service, Loudéac communauté pourra répondre plus vite aux besoins dans les zones d’activité. L’initiative d’installation de ces résidences relais mobiles a été saluée, mais demeure hélas encore exceptionnelle et isolée dans notre pays.

Il est à noter cependant une autre réalisation, différente mais avec les mêmes objectifs, inaugurée en juin dernier, également dans les Côtes d’Armor à Saint-Caradec. Un ancien restaurant : Le Cheval noir est devenu une résidence relais louée aux entreprises, afin de loger au plus vite leurs nouveaux employés. Ce restaurant était fermé depuis 2016. Après des travaux de façade et d’aménagements intérieurs, le bâtiment de 220 m2 a été divisé en six appartements meublés et équipés : deux F2 et quatre F1bis, sur trois niveaux. Une buanderie collective se trouve au rez-de-chaussée. La résidence conserve son nom d’origine.

Alain Guillaume, maire de Saint-Caradec, devant la nouvelle résidence relais

Mobil-home : la maison mobile, s’explique par la possibilité de la faire bouger. Elle permet de donner du temps pour trouver d’autres solutions, un habitat en dur à louer ou à acheter. Il est donc possible d’imaginer de déménager ces mobil-homes sur d’autres communes des Côtes d’Armor : à Le Mené, sur Merdrignac, à Guerlédan, etc.

En France, ce sont neuf actifs sur dix qui éprouvent des difficultés à trouver un logement dans les grandes villes, plus impactées encore que le reste du territoire : informe le sondage de cette année, réalisé par Opinion Way pour The Boost society.