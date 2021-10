SARAH CONAN. UNE BRETONNE MISS FRANCE 2022 ?

La nouvelle est tombée le 19 septembre. C’est Sarah Conan, originaire de Lézardrieux dans les Côtes d’Armor, qui représentera la Bretagne au concours de Miss France 2022. La jeune femme, étudiante à Rennes en école de commerce, a su défendre ses atouts et gagner son titre de Miss Bretagne. Prochaine étape Miss France 2022?

©Agence 53×11

Sarah Conan avant d’être Miss Bretagne 2021 c’est surtout une jeune femme qui, du haut de son 1m74 et de ses 22 ans, compte rester elle-même dans la course au titre de Miss France 2022. Son rêve de participer à l’élection de Miss Bretagne s’est réalisé et la propulse maintenant à l’étape supérieure.Elle espère faire gagner la couronne à la Bretagne, un challenge dans lequel elle se lance motivée et heureuse d’être arrivée aussi loin dans la compétition.

La jeune femme souhaite cependant rester les pieds sur terre. Son secret pour se démarquer des autres concurrentes : rester elle-même. Si elle a su se hisser au rang de Miss Bretagne c’est grâce à son naturel et elle ne veut pas changer cette attitude en participant au concours de Miss France 2022. Le plus difficile reste pour elle de se plier aux exigences de la compétition, un monde qu’elle côtoie pour la première fois. Car Miss Bretagne est le premier concours auquel elle jamais participé et elle s’en sort la main haute. Pour sa préparation à Miss France, elle va devoir apprendre à défiler, à poser pour les shootings photos, un vrai travail qu’elle veut entreprendre avec sérieux.

Photo officielle de Sarah Conan en maillot de bain (©DR)

Les passions de Sarah Conan sont diverses. Entre autres la lecture, un loisir qu’elle entretient depuis trois ans, quand ses études en Master 1 Marketing et Management le permettent. De nature sportive la jeune femme s’adonne aussi a diverses disciplines du sport nautique : surf, paddle, kayak mais aussi du wakeboard. Sans oublier la handball qu’elle pratique à haut niveau. Consciente que ces pratiques sportives régulières l’éloignent des stéréotypes physiques classiques propres aux Miss France, elle ne veut en rien changer. Fière de ses formes et de son physique élancé et sportif, elle y voit l’occasion de rester fidèle à elle-même en étant l’ambassadrice de la Bretagne au concours télévisé des Miss France.

« Je suis fière et heureuse de pouvoir représenter notre magnifique région, et grâce à vous, je vais bientôt pouvoir commencer cette aventure. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire l’émotion que vous nous avez procurée à mes proches et à moi… MERCI », affichait-elle sous une publication instagram

Ces mots qu’elle a affiche sur son Instagram en dise long sur l’émotion ressentie suite à son couronnement en tant que Miss Bretagne 2021. Selon elle c’est grâce aux soutiens des internautes qu’elle a pu remporter ce premier titre. Des émotions fortes et de la reconnaissance qu’elle a partagé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.

Il ne reste maintenant plus qu’à attendre les élections et souhaiter bonne chance à la jeune candidate pour le jour J qui se déroulera à Caen.

Miss Bretagne sera-t-elle élue Miss France 2022 ? Un événement télévisé populaire à retrouver le samedi 11 décembre 2021.