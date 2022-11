Minuit Machine. 24, un album entre EBM et dark wave qui confirme le succès du duo parisien

Minuit Machine faisait paraître l’album 24 le 4 novembre 2022, sur son propre label, Synth Religion. Le duo parisien composé d’Hélène de Thoury et Amandine Stioui y poursuit son œuvre d’hybridation de la dark wave, tendant de plus en plus vers les contrées dansantes de la techno, tout en laissant plus de place au chant et à une dimension pop. Rendez-vous le 23 novembre pour une release party au Trabendo de Paris.

Le duo parisien Minuit Machine est de retour avec un quatrième album, le plus abouti depuis leurs débuts si l’on en croit Hélène de Thoury et Amandine Stioui. Il entérine l’introduction des deux jeunes femmes à une scène électronique française de plus en plus encline à brasser les références musicales de ces 40 ou 50 dernières années pour se défaire des cloisonnements stricts de genres et de chapelles.

Hélène de Thoury (gauhe) et Amandine Stioui (droite) © Ben Pi

« On ne vient pas du tout de la scène électronique ou techno », annonce Amandine Stioui. Après un parcours musical classique, elles gravitent plutôt dans les sphères rock. « Hélène a fait partie d’un groupe de metal, pendant que je chantais dans des groupes de rock alternatif », raconte Amandine. Elles se rencontrent en 2013, alors qu’Hélène de Thoury souhaite monter un projet dark wave, un de ces styles des années 1980 qui fait la transition entre l’hégémonie rock et l’ère des musiques électroniques. « Sa démo m’a immédiatement interpellée. J’ai ajouté une ligne de chant et “Agoraphobia”, notre tout premier morceau, est né ! », continue Amandine.

Hélène de Thoury aux machines, Amandine Stioui au chant, les deux musiciennes sortent deux albums entre 2013 et 2015, tous deux empreints d’une langueur mélancolique caractéristique des années 1980. Rapidement, elles se retrouvent à jouer à l’étranger, aux États-Unis, en Allemagne, au Mexique, des pays où la scène dark wave est davantage développée qu’en France.

Après une pause de trois ans, Minuit Machine reprend sa collaboration, glissant doucement vers de nouvelles esthétiques. « Nous avons toutes les deux grandi dans les années 1990, alors on se dirige vers des sonorités rappelant cette époque, plus electro pop et dance music. Comme nous écoutons beaucoup d’artistes plus mainstream, comme Billie Eilish, pour n’en citer qu’une, nos sonorités deviennent par la force des choses plus modernes et se détachent doucement mais sûrement des années 1980 », explique Amandine Stioui.

Minuit Machine marque son retour à la scène avec l’album Infrarouge, qui paraît en 2019 sur le label Synth Religion, lui-même lancé en 2016 par Hélène de Thoury pour accueillir ses productions solo sous l’alias Hante. Sa complice Amandine Stioui la rejoint rapidement dans la gestion du label, et monte même en 2021 le sous-label Sestra Records, davantage orienté techno industrielle. Mais cette activité est désormais en suspens, comme l’explique Amandine Stioui : « C’est un travail de titan, surtout lorsqu’il est cumulé au boulot d’artiste. À l’heure actuelle, nous avons décidé de ne conserver que nos projets personnels dans le label pour nous libérer du temps de composition ».

Un choix d’autant plus compréhensible que la signature d’un EP en 2021 sur le label Warriorecords, géré par l’iconique Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield TYA), permet à Minuit Machine de gagner en visibilité, donc en dates, sur le territoire français. Dans la lignée du duo Oktober Lieber, Minuit Machine incarne la fusion de la coldwave et de la techno EBM (Electronic Body Music), une formule d’autant plus explosive sur scène qu’elle s’exprime par des performances live mêlant voix et machines analogiques. Parmi les nombreuses dates qu’elles ont pu donner depuis, citons le festival Panoramas, les Vieilles Charrues, mais aussi une tournée nord-américaine de près de 30 concerts en un mois.

© Ben Pi

Leur nouvel album, 24, vient couronner le succès grandissant de Minuit Machine. « C’est notre album préféré ! Les paroles sont brutes, sans filtre. En termes de production aussi, je crois que nous avons pas mal évolué depuis les débuts, et nous arrivons à un niveau que nous jugeons satisfaisant pour du DIY », confie Amandine Stioui.

De la darkwave, les deux musiciennes gardent une ambiance pesante et crépusculaire, qui se combine ici à des rythmiques effrénées et dansantes caractéristiques de l’EBM. Les paroles sont aussi plus présentes, hypnotisantes, évoquant dans des refrains entêtants des situations d’enfermement, de pression sociale, de déboires sentimentaux. Aérienne, la voix d’Amandine Stioui est un fil lumineux qui nous guide dans cet univers sombre. Elle revient nous hanter même une fois l’album écouté en entier, nous laissant dans l’attente des futures compositions de Minuit Machine.

Minuit Machine fête la sortie de ce nouvel album le 23 novembre 2022 au Trabendo à Paris. La première partie sera assurée par la chanteuse et productrice electro pop Tallisker.

