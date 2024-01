Météo-France place le département d’Ille-et-Vilaine en vigilance orange pour risque de pluie-inondation. Le début de l’évènement est prévu pour cette nuit, du mardi 16 au mercredi 17 janvier 2024, à partir de 02h00. Le département est également placé, à compter de 18h00 ce mardi 16 janvier, en vigilance jaune pour risque neige-verglas et vigilance jaune crues.

Une perturbation pluvieuse active arrive sur le département depuis la façade Ouest. Au cours de la nuit de mardi à mercredi, elle générera de forts cumuls de pluie pouvant aller de 30 à 50 millimètres en 24h. Ces pluies persisteront une bonne partie de la journée de mercredi.

Le fort événement pluvieux pourrait, au contact de l’air froid présent près du sol, créer des phénomènes glissants (pluies verglaçantes) qui pourrait rendre les conditions de circulation difficiles.

Les températures, faiblement positives, remonteront suffisamment en deuxième partie de nuit pour mettre fin à la vigilance neige-verglas pour la journée de mercredi.

Le préfet d’Ille-et-Vilaine appelle l’ensemble de la population à la plus grande prudence sur les routes et invite à limiter autant que possible les déplacements notamment dans la nuit de mardi à mercredi.

Conseils de prudence

• Suivez l’évolution de la situation météorologique sur le site de Météo-France

• Renseignez-vous sur les conditions de circulation sur le site de Bison Futé

• Limitez au maximum vos déplacements. Si vous devez prendre la route, préparez votre itinéraire et adaptez votre vitesse aux conditions météorologiques

• Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place

• Ne vous engagez pas à pied ou en voiture, sur une route immergée, même partiellement

• Installez des groupes électrogènes à l’extérieur de la maison et n’utilisez pas les chauffages à combustion en continu

• Ne vous approchez pas des cours d’eau

Des interdictions de circulation des poids-lourds dans la zone Ouest



Météo-France place 7 départements de la zone Ouest (Calvados (14), Eure (27) Eure-et-Loir (28), Loiret (45), Manche (50), Orne (61) et Seine-Maritime (76)) en vigilance orange risque de neige-verglas et 6 départements (Côtes‑d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Manche (50) Morbihan (56) et Orne (61)) en vigilance orange risque de pluie‑inondation.

En prévision des difficultés de circulation actuelles et attendues en raison d’intempéries dans plusieurs départements et les perturbations qui peuvent en découler, le préfet de la zone Ouest a activé aujourd’hui à 18h00 le plan intempéries zone Ouest (PIZO), niveau 3 (crise routière).

À compter de 20h00 ce jour, mardi 16 janvier 2024, dans les départements suivants : Calvados (14), Eure (27) Eure-et-Loir (28), Loiret (45), Manche (50), Orne (61) et Seine-Maritime (76), les véhicules et ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes ne sont pas autorisés à circuler sur tous les axes du réseau routier national (routes nationales et autoroutes).

Des zones de stockages pour les poids lourds supérieur à 7.5 tonnes sont en place à partir de 20h00 dans les départements 35, 53, 61, 28, 72, 37, 41, 76, 27, 28 sur les N176, A84, N12, A11, A10, A71, A28, A29, A13.

• N176 (35) Mont Dol Sens Saint-Brieuc vers Avranches

• A84 (35) Barreau de Fougères sens Rennes vers Caen

• N12 (61) le Mesnil-Haton sens Mayenne vers Alençon

• A11 (72) Aire de Villaines sens Le Mans vers Paris

• A10 (37) Péage de la Monnaie sens Tours vers Paris

• A71 (41) Aire de Salbris sens Bourges vers Orléans

• A28 (76) Vallée de Bresle sens Abbeville vers Rouen

• A29 (76) Péage d’Aumale sens Amiens vers Rouen

• A13 (27) Heudebouville sens Paris vers Caen

• A11 (28) Gasville-Oisème sens Paris-Nantes

• A10 (28) Fesnay-l’Evêque sens Paris-Orléans

Les chaussées sont susceptibles d’être glissantes en raison des chutes de pluie verglaçantes, soyez prudent si vous circulez sur les départements concernés par ces prévisions météorologiques.

L’ensemble des mesures de restrictions de circulation ainsi que les zones de stockages sont applicables jusqu’au 17 janvier 2024 à 06h00 dans la zone Ouest. Avant de reprendre la route, il est conseillé aux conducteurs de poids lourds de consulter les autres préfectures de zones de défense et de sécurité de France métropolitaine qui peuvent respectivement avoir pris des arrêtés zonaux d’interdiction de circulation des poids lourd.

Le centre opérationnel de zone (COZ) de niveau 2 a été activé, il assure le suivi et la coordination de l’action des services de l’État toute la nuit et jusqu’à la fin de l’évènement.

Le préfet de la zone de défense Ouest recommande aux usagers de la route de limiter autant que possible leurs déplacements. En tout état de cause, il convient d’adopter une conduite prudente et de respecter les consignes et les restrictions de circulation édictées par les autorités.

Tenez-vous informés en suivant www.meteo.fr et www.bison-fute.gouv.fr

Annexe : Arrêté zonal du 16 janvier 2024 portant réglementation exceptionnelle de la circulation routière