Message : coups de cœurs albums jeunesse de mars – partie 2

Mars est déjà terminé. Ce troisième mois de l’année s’est annoncé avec le début du printemps et le retour du soleil après le froid hivernal. Voici quelques albums coups de cœur du mois dernier pour fêter l’arrivée du beau temps !

Si les albums jeunesse de mars devaient se définir par deux mots : ce serait « tolérance » et « message ». Les codes de la société retournées, de nouvelles cultures à découvrir, e des rencontres qui vont chambouler le cours d’une histoire, les albums tournent tous autour de la relation entre soi et l’autre, le découvrir, le comprendre, l’accepter et l’apprendre. Découvrez les pépites autour du message publiées en mars. Attention, les apparences sont trompeuses !

Commençons par une rencontre improbable !

Jean Poil et Poiss-Kaï

Jean Poil et Poiss-Kaï d’Anne Bailly et Marianne Barcilon,

éditions Kaleidoscope, mars 2023

Jean-Poil le chat est toujours de mauvais poil. Il boude en toute circonstance… Mais, un jour, débarque chez lui un drôle de poisson rouge nommé Poiss-Kaï. Qui est cet intrus qui l’importune ? Ni une ni deux, Jean-Poil décide d’en faire son goûter. C’était sans compter l’incroyable talent de ce dernier…

Voici l’histoire hilarant d’un chat grognon et d’un poisson ingénieux. Alors même que tout porte à les séparer, en commençant par la chaîne alimentaire… Les deux héros de cet album apprennent à se connaître, chantent, lisent et rient ensemble. Un mélange étrange mais qui fait choc ! Anne Bailly nous narre le début d’une amitié improbable, en rimes et jeux de mots. Le tout illustré remarquablement à l’aquarelle par Marianne Barcilon. Drôle et léger, ce livre au message simple, aux pages tout en largeur et aux couleurs flamboyantes vous ravira pour sûr !

Retournons en enfance et découvrons les contes et morales d’antan

Un bâton magique

Un bâton magique d’Anne Fronsacq, Madeleine Brunelet, éditions Père Castor, mars 2023

Il était une fois une pauvre famille qui comptait trois fils. Chacun son tour, ils s’en vont pour chercher du travail pour aider leur famille. Sur leur chemin, ils aident une vieille dame qui s’avère être une fée et leur offre des cadeaux… Mais à l’auberge où ils passent la nuit, ils se font voler leur cadeau par l’aubergiste. Jusqu’au dernier frère, qui reçoit un mystérieux bâton…

Nous voilà à voyager de l’autre côté de l’Atlantique, dans les plaines enneigées du Québec. Ce petit conte repris par Anne Fronsacq et coquettement illustrée par Madeleine Brunelet nous rappelle l’importance de la gentillesse, du partage et de l’entraide. Car malgré les malheurs, les trois frères continuent d’aider cette vielle dame et en sont récompensés. Tandis que l’avidité de l’aubergiste le perdra… Une belle tradition québécoise à découvrir en feuilletant les pages de ce petit album. Le temps de cette lecture, retournez en enfance et découvrez les contes et mythes qui se transmettent de l’autre côté du globe. Une histoire à lire et à savourer, plaid enroulé autour de soi, chocolat chaud en main, au coin du feu !

Et si les méchants n’étaient pas ceux qu’on pense

C’est qui les méchants

C’est qui les méchants ? de Stéphane Servant, Laetitia Saux,

éditions Didier Jeunesse, mars 2023

La mère Michel a perdu son chat ! Quelqu’un a voulu le manger, c’est sûr ! Qui a pu être assez méchant pour faire ça ? Les trois porcelets mènent l’enquête et les accusations vont bon train. « C’est le gros ogre laid qui a mangé le chat, Nous on est les gentils et on le punira ! » Les gentils, vraiment ?

Stéphane Servant revisite les contes qui ont bercés notre enfance, les trois petits cochons sont devenus des chenapans enquêteurs, le loup est devenu un gentilhomme, le corbeau est un méchant menteur tandis que le renard, un fin gourmet de camembert… Redécouvrez les fables et contes qui remuent la nostalgie, d’une manière décalée, alambiquée qui retourne le cerveau et remet en question nos traditions. Parce que les apparences sont trompeuses dans nos histoires d’enfant, les voici doublement trompeuses dans cet album. Délicieusement illustré par Laetitia Le Saux, C’est qui les méchants vous emmène dans une aventure sans queues ni têtes où le fameux méchant n’est pas celui que vous croyez…

Et si une amitié se tisee entre deux animaux que tout opposent ?

Armelle et Mirko

Armelle et Mirko, Anne Montel, Loïc Clément, Julien Arnal,

Editions Delcourt, 2023

Armelle est une tortue qui a une peur panique, une peur débordante et paralysante du noir. C’est problématique lorsqu’au moindre danger, on se replie dans sa carapace alors qu’il y fait bien sombre. Mais que voulez-vous, les tortues ne sont pas taillées pour la course et la forêt recèle de dangers. Mais la lumière et la bienveillance ne se trouvent-elles pas auprès d’un ami, surtout si c’est une luciole ?

Nous voilà plonger dans une belle histoire d’amitié, celle de la tortue Armelle et la luciole Mirko. Tous deux se trouvent et comme une étincelle, les voilà unis et amis pour la vie ! Anne Montel et Loïc Clément arrive avec brio à expliquer la peur d’Armelle, de cette angoisse permanente qui la suit comme un cauchemar éveillé qui la terrorise au point d’avoir peur de s’endormir, et la torture dès la nuit tombée. Nous voilà, à la chercher dans les décors somptueux de Julien Arnal, qui de ses coups de pinceaux illustre la vie d’Armelle, aux couleurs pastels. Vert, jaune, mauve, rose, lila, turquoise… Les tons s’enchainent et nous emportent avec eux dans un voyage de sens ! Mais sa solitude trouve sa fin à l’arrivée de cette luciole mystérieuse, Mirko vient mettre un terme à ses journées de peur et d’ennui. Les deux compagnons semblent s’être trouvés et n’ont pas l’intention de se quitter. Un premier tome prometteur et qui nous donne envie de savoir la suite de leur histoire, de cette belle amitié, sensible et douce, qui est née à travers les blessures et la douleur !

Direction un monde… à part

La planète de grand-père

La planète de grand-père de Coralie Saudo, Marie Lafrance,

Editions Deux, mars 2023

Il existe une planète où rien ne tourne rond. Et mon grand-père à moi, il vit un peu là-bas… Il me donne des bonbons pour mon lion, m’appelle Raymond… Mais sur quelle planète se trouve sa tête ?

Une belle histoire qui se dévoile petit à petit, les pages défilent et derrière la beauté renversante de ce monde, la douceur des traits de Marie Lafrance et le récit poétique et tendre de Coralie Saudo se dévoile une triste vérité… L’album exploite le thème des souvenirs, de la mémoire et de sa perte d’une manière nouvelle, au travers des yeux de ce petit garçon, qui ne comprend pas l’état de son grand-père, ni de la signification de sa planète. Candide et reposante, ce récit nous emporte dans un monde mélodieux et exquis, où les souvenirs s’entremêlent et créent une nouvelle symphonie.

A lire également sur Unidivers.fr :