Plélan-le-Grand. L’handicap vécu au spectacle ou Membre fantôme de la Cie Bancale

Un corps diffèrent renvoie-t-il forcément à une esthétique singulière ? L’art ne se nourrit-il pas de ces différences ? Un corps meurtri, blessé, est il un corps différent ? Pour l’artiste la ré-exploration de son corps s’accompagne d’une redécouverte de sa discipline de cirque. Suite à son amputation Karim RANDÉ créé en 2018 un projet qui tend à montrer comment un corps bancal, fragile, étrange et singulier devient un corps penché, augmenté et unique : La compagnie BaNCALE. Thématique inscrite dans sa chair, la différence des corps, leurs potentiels performatif et esthétique.

On s’est tous blessé des centaines de fois, de l’égratignure aux points de suture, de la petite torsion aux grosses entorses, du coton imbibé de mercurochrome à l’opération. Tous les artistes de cirque se sont ou se blesseront un jour mais sont-ils pour autant inconscients ?

Combien de fois ai-je entendu des « vous êtes fou ! », « vous n’avez pas de tapis, pas de filet ! », « vous ne pouvez pas vous attacher ?! », et pourtant combien d’entre eux viendraient voir le spectacle si l’acrobatie était entravée par le tapis, si la mise en scène était entachée par une longe. Sans même se l’avouer, le public ne chercherait-il pas à dépasser ses propres peurs à travers le corps du circassien ?

Le Membre fantôme pointe du doigt ce quotidien circassien de l’entraînement aux spectacles où les dangers sont masqués, exacerbés et parfois fatals. C’est en cela que réside la force de ce spectacle : les artistes montrent avec brio que le corps devenu asymétrique demeure magnifié !

La compagnie Bancale nous prouve avec humour que la volonté peut tout changer !

Samedi 22 juillet à 19h

Vélodrome de Plélan-le-Grand • Dès 8 ans • Gratuit • 45 min

Avec : Karim RANDÉ, Fabien MILET, Madeg MENGUY, Silvana SANCHIRICO

D’après une idée originale de Karim RANDÉ, Thibault CLERC et Fabien Milet

Chargée de production et diffusion : Mylène ROSSEZ

Regards extérieurs : Grégory Feurté, Farid Ayalem Rahmouni, Nicolas Bernard, Émilie Bonafous.

Coproduction et Partenaire : La Grainerie (Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance), La Maison de la danse, Cirk’Éole, Le Carré Magique (pôle national des arts du cirque en Bretagne), La Verrerie d’alès (pôle national des arts du cirque en Occitanie), Le festival Scène de rue (Mulhouse), Zépétra (école de cirque), Domital Orthopédie, La fondation OUSRI.