La meilleure galette des rois en Bretagne est vannetaise  

Le 1er décembre 2022 s’est déroulé le championnat régional de la meilleure galette des Rois, confectionnée à la frangipane (deux tiers de crème d’amandes et un tiers de crème pâtissière) de la région Bretagne. Il était organisée par la Fédération de la Boulangerie bretonne. Les critères de sélection du jury consistaient à évaluer la cuisson, le décor, l’aspect visuel, la crème aux amandes ou frangipane, le feuilletage.

Des compétiteurs finalistes des concours départementaux (six par département), c’est Thomas Arhuero, artisan boulanger au Fournil des 3 Rois de Vannes, qui a gagné le premier prix. Voici la meilleure galette des rois en Bretagne selon le jury 2023. Elle est la création de la pâtisserie Le Fournil des 3 Rois (mages :-) :

Galette des rois du Fournil des 3 Rois à Vannes

La seconde place a été remportée par Anaïs Le Gall, pâtissière chez Fabrice Richard de Concarneau (Finistère).

C’est l’artisan de Landivisiau (Finistère), Nicolas Le Mer qui s’est haussé à la troisième place.

Le fournil des 3 rois de Vannes 81 Av. du 4 Août 1944

Interrogé par Unidivers, Thomas Arhuero, déjà classé 3e au concours départemental fin novembre, se réjouit d’avoir remporté la première place au concours régional : “C’est une bonne manière de se faire connaître pour la qualité de nos galettes, car nous sommes une petite structure. C’est aussi l’occasion de se démarquer des grandes surfaces qui demeurent, chaque année, les plus gros vendeurs de galettes des rois”, commente l’artisan.

Thomas Arhuero ne travaille qu’avec des producteurs locaux chez lesquels il se fournit notamment en œufs. Ses galettes sont pur beurre avec 100% de poudre d’amande. Il travaille sans machine et emploie deux ouvriers boulangers, un pâtissier, un apprenti, quand lui-même occupe les deux postes (boulangerie et pâtisserie). “La boutique est tenue par Aurélie mon épouse et deux vendeuses.” Actuellement, Thomas confectionne les 4 variétés de galettes proposées en 2023 (3 formats : 4 – 6 et 8 personnes) : à la frangipane surtout, mais aussi aux parfums pomme-chocolat, poire-chocolat et framboise-chocolat. Il propose aussi des brioches des rois (spécialité du Sud de la France). Elles seront proposée à la vente le 31 décembre. L’an dernier, le Fournil des 3 Rois avait commercialisé 750 galettes en janvier 2022. Avec l’étiquette de meilleure galette bretonne, la vente sera certainement encore plus fructueuse en janvier !

Selon la tradition religieuse chrétienne, l’Epiphanie a lieu le 6 janvier de chaque année, soit 12 jours après la naissance du Christ. En 2023, ce sera le vendredi après le jour de l’an que l’on célébrera les rois mages qui, guidés par une étoile, arriveront à Bethléem auprès de l’enfant Jésus. C’est donc à cette date que traditionnellement se déguste la galette des rois, confectionnée par nos boulangers-pâtissiers.

Quant à l’origine de la fève, il existe plusieurs légendes. Celle de Peau d’âne, l’héroïne du conte de Charles Perrault, est peut-être la plus connue : elle aurait oublié sa bague dans un gâteau destiné au beau prince !

Ceci dit, nombreuses sont les familles qui n’attendent pas le 6 janvier pour déguster la fameuse galette des rois. A ça, plusieurs raisons : peut-être pour faire perdurer les fêtes de fin d’année, soit par gourmandise, peut-être aussi parce que les enfants sont amusés et pressés de trouver la fève qui élira le roi ou la reine. Surtout, parce que l’on trouve des galettes des Rois en vente bien avant le nouvel an, parfois même à Noël. Difficile alors de résister…

La galette des rois traditionnelle règne sur la France. Elle est conçue à base de crème d’amandes ou de frangipane. Elle rencontre toujours le même succès, même si année après année de nouveaux parfums apparaissent. Elle est de plus en plus souvent agrémentée à la compote de pommes ou autres fruits, au chocolat pour les plus gourmands.

Quelques galettes des rois originales, made in 2023 : à confectionner soi-même

La brioche des rois reste la star dans le Sud-Est, parce que la région résiste encore et toujours à l’hégémonie de la frangipane. La brioche des rois est gonflée et moelleuse. Largement agrémentée de fruits confits, elle tient tête à la classique galette des rois à base de pâte feuilletée.

(600 grammes Farine – 1/2 sachet de levure boulangère – 3 œufs (+ 1 jaune) – 100 grammes sucre semoule – 100 grammes beurre – 10 centilitres lait – 1 cuillère à soupe eau de fleur d’oranger – 1 zeste de citron – fruits confits – sucre perlé – une fève.)

La galette sésame : avec sa couleur et son look original tout de sésame vêtue, elle frappe fort pour cette Épiphanie 2023. A l’intérieur de ce feuilletage traditionnel se love de la frangipane à la pâte et graines de sésame noir. L’association amande-sésame fonctionne très bien.

Galette Constellation : Avec sa crème d’amande et crème pâtissière, le tout délicatement parfumé à la fleur d’oranger, la galette Constellation nous transporte vers les étoiles.

Galette des rois abricot : avec son joli renne en décoration, cette galette fait la part belle au confit d’abricot ajouté dans sa galette composée traditionnellement de pâte feuilletée et de frangipane amande. Avec un léger ajout de croquant d’amande, le tour est joué.

La galette meringuée sera, de toutes les galettes, la plus légère ! Inspirée de la pâtisserie australienne, elle crée la surprise autour de la meringue. Avec sa crème fouettée à l’amande, sa meringue moelleuse et ses framboises fraîches, la galette des rois meringuée se veut si légère. Elle est d’ailleurs composée sans gluten et certainement la plus digeste ?

La galette tatin est celle qui renverse les codes ! Cuit à l’envers, sa crème d’amande contient des graines de courge, de lin et de flocons d’avoine. Elle est également agrémentée de raisins au miel et de zestes de citron. Des morceaux de caramel sont déposés sur son feuilletage croustillant pour une décoration plus gourmande. Elle est certainement la galette des rois la plus atypique !