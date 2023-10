Mayenne. Le merveilleux village de Fontaine-Daniel bientôt inscrit au patrimoine mondial ?

Niché au coeur d’un bois en Mayenne, après le pont, un magnifique lac et la place du village vous acueillent. Fontaine Daniel est le lieu d’origine de Toiles de Mayenne, mondialement connu, mais pas seulement… Chaque Septembre depuis douze ans y a lieu la fête de la Terre qui s’est développée d’année en année attirant chercheurs, écrivains, et philosophes du monde entier pour débattre de sujets de société. Samedi 28 octobre 2023 se déroulera un nouveau rendez-vous intitulé Les Rencontres de Fontaine-Daniel.

Fontaine-Daniel est un village rattaché à la commune de Saint George-Butavent dans le departement de la Mayenne. Il se situe à 5km au sud-ouest de la ville de Mayenne dans le bois de Salair à l’écart des grands axes de circulation. C’est un village ouvrier centré autour de l’activité textiles dont l’organisation et l’architecture sont remarquable. Fontaine-Daniel trouve son origine dans la construction d’une église, détruite à la révolution, de la taille de la cathédrale Saint-Julien du Mans. Mais aussi d’une philosophie économique, existentielle et spirituelle. Présentation par Raphaël Denis.

Fontaine-Daniel et l’UNESCO, pourquoi ?

Actuellement, L’UNESCO recherche des lieux vivants et actifs qui allient des patrimoines matériel, immatériel et paysager singuliers, irrigués par des philosophies de bien commun, engagés dans le développement durable, et où la nature est forte et préservée. Les points communs sont nombreux et frappants entre Fontaine-Daniel et New Lanark, village écossais inscrit au patrimoine mondial de L’UNESCO depuis 2001.

Les Rencontres de Fontaine Daniel

Venez découvrir ce merveilleux village de Fontaine-Daniel le samedi 28 octobre 2023. Les Rencontres proposeront des conférences de personnalités intervenant largement en France, ainsi que de personnalités mayennaises : des anthropologues, des philosophes, des écrivains, des psychologues, des économistes, etc. Un partage de connaissances multi-culturelles vers ce qu’on appelle « le monde-d’après ». Les Rencontres proposeront également des moments de découverte du patrimoine de Fontaine-Daniel : des visites guidées, l’étude de paysageréalisée en 2022, le Monastère de Bois-Salair, des promenades végétales et forestières, etc.

Programme



11h – 12h30

Promenade végétale et paysagère

avec Bertrand Rameaux



14h – 15h

Patrimoines matériel et immatériel à Fontaine-Daniel

visite guidée avec Raphaël Denis



15h30 – 17h

Fontaine-Daniel et l’UNESCO, pourquoi ?

exposé-débat avec Marjorie Ruggieri, de l’OPCI*, et les Amis de Fontaine-Daniel



17h – 18h

Présentation de l’Etude de paysage Fontaine-Daniel

réalisée en 2022, avec Antoine Hibou Cwancig, paysagiste-concepteur.

