Mayenne. Le festival Un Singe en été et sa programmation éclectique font bouger la ville

Le festival Un Singe en été – porté par l’association Tribu Familia – est de retour pour une huitième édition, les 24-25-26 juin 2022 dans le Parc du Château de la ville de Mayenne. Le temps fort, principalement tourné vers les musiques actuelles, dévoile sa programmation complète avec sept nouveaux noms qui rejoignent les huit déjà annoncés.

Cette deuxième annonce de programmation confirme l’engagement d’Un Singe en Été pour les artistes émergents en musiques actuelles, sans barrières de styles. Une programmation – défricheuse et surprenante – qui reste fidèle à l’identité du festival, tout en mettant l’accent sur l’éclectisme musical. Le public va ainsi pouvoir naviguer entre rap, électro, pop, post punk, techno instrumentale, chanson ou encore soul.

Le modèle instauré par le festival en 2019 reste le même, après une édition spéciale en 2021 : deux soirées de concerts payantes (vendredi et samedi) et une journée gratuite le dimanche qui propose concerts et spectacles de rue.

Vendredi 24 juin

Kikesa : C’est à Nancy que Kikesa fait ses premiers pas. L’histoire démarre sur Youtube avec les « Dimanches de Hippies » (un titre dévoilé chaque semaine pendant plus d’un an) et, très vite, il est mis en avant par Booska-P qui le comptait déjà dès Janvier 2019 parmi les « 11 rappeurs à suivre ».

Cheap House : Improvisation : voilà le maître mot du quatuor strasbourgeois Cheap House. Ils pratiquent la techno avec des instruments organiques et forment comme une jonction entre la french touch et le swing de Charles Mingus. Pour prouver que le jazz et la house créent la même transpiration ?

Macadam Crocodile : Xavier Polycarpe (Gush) et Vincent Brulin (IZIA, Alain Chamfort) ont longtemps écumé les scènes nationales et internationales. Macadam Crocodile, c’est une jam new-disco bourrée de synthés, de batteries afro-funk, faite de délires pop qui brillent par leur spontanéité.

Samedi 25 juin

French 79 : Après des débuts rock au sein des groupes Nasser et Husbands (avec Kid Francescoli), ce Marseillais a fini par prendre la route en solo en 2014, laissant tout le champ libre à son amour des musiques électroniques. Grandement influencée par l’école allemande, la musique de French 79 déborde de fraîcheur et de sensualité.

Romane : Elle s’est toujours sentie « appelée pour chanter ». Pourtant Romane grandit à Lyon dans un environnement familial où personne n’est musicien. Ses parents écoutent en boucle les albums de Bob Marley, Michael Jackson, Cesaria Évora, pendant que ses 5 frères et sœurs lui font découvrir des artistes hip hop et Rn’B. Mais dans cet open-space musical ce sont surtout les voix soul charismatiques d’Otis Redding, Etta James, Bill Withers, qui la fascinent et lui parlent.

Serpent : Ils avancent à bas bruit, sournois et menaçants comme cette époque incertaine. Les morsures, multiples, n’en seront que plus terribles. Celle des guitares qui cisaillent méthodiquement l’espace, celle d’une rythmique qui tranche à vif, et cette voix convulsive, belliqueuse, qui ne lâchera le morceau qu’une fois vaincu, exsangue, au terme d’un assaut éclair.

Et bien d’autres…

Un Singe en été propose une programmation variée et chacun devrait y trouver son compte. Pour finir en beauté, le dimanche 26 juin, la pop de Miel de Montagne et le funk / rock de The Buttshakers seront à découvrir sur la grande scène, tandis que And The Bear x Elisa Carletti proposeront une performance en quadriphonie, alliant musique et danse contemporaine, dans la cour du Musée du Château.

Festival Un Singe en été au Parc du Château à Mayenne, 24, 25 et 26 juin 2022

Réservez vos billet ici ou au Kiosque, 7 Place Juhel, 53100 Mayenne

Retrouvez toutes les informations ainsi que la programmation complète sur le site du festival

Vendredi 24 et samedi 25 juin une navette sera mise en place entre la gare de Laval et le Parc du Château à Mayenne

Tarifs

Pass 1 jour :

Plein tarif : 10,99 €

Tarif réduit : 8,99 €

Pass 1 jour + navette :

Tarif plein : 15,99 €

Tarif réduit : 13,99 €

Pass 2 jours :

Tarif plein : 18,99 €

Tarif réduit : 15,99 €

Pass 2 jours + navette :

Tarif plein : 28,99 €

Tarif réduit : 25,99 €