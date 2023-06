En Aperçu. Maybe Merlin nous fait planer avec Headlong

Dans cet aperçu, découvrez un morceau sélectionné dans l’actualité musicale de ces dernières semaines. Aujourd’hui, focus sur Maybe Merlin et le clip de son nouveau titre « Headlong », sorti le 31 mai 2023.

Créé il y a trois ans, Maybe Merlin est un duo franco- britannique, né de la rencontre de deux artistes aux trajectoires différentes : d’un côté, l’artiste Georgia Ives, danseuse au sein de la compagnie de Jean-Claude Galotta, chorégraphe qui a travaillé en outre avec Feu! Chatterton ou encore Fils Cara. De l’autre Vincent Brülin, artiste multi-instrumentiste et producteur, membre de Macadam Crocodile et également aperçu aux côtés d’ Izia et d’Alain Chamfort. En début 2020, les deux artistes se réunissent au Studio Henriette de Montreuil (93) pour travailler sur des textes laissés par le père de Georgia, l’artiste et musicien Paul Ives, décédé en 2007. Parmi ces textes, figure « Maybe Merlin« , qu’ils choisissent de reprendre et qui donne ensuite son nom à leur nouveau projet, articulé autour d’une pop sensible alliant couleurs organiques et électroniques.

Photo: Denis Boussard.

Peu à peu, leur répertoire prend forme et trois ans plus tard, ils dévoilent leur premier EP Life is A Trampoline, sorti en janvier dernier sur le label Henriette Productions. Aujourd’hui, la formation nous présente le clip de son dernier titre « Headlong », dont les images ont été dévoilées aujourd’hui sur sa chaîne YouTube.

Dès les premières secondes, le duo explore une esthétique contemplative, à la teneur aérienne et relâchée. Elle repose en partie sur une rythmique à la fois lente et appuyée du batteur Emiliano Turi, dont la décontraction évoque entre autres les ballades pop, rock ou encore soul des années 70. Une ambiance à laquelle contribuent aussi les harmonies vocales de Georgia Ives et Vincent Brülin, au lyrisme tantôt langoureux ou intense, ainsi que de longues nappes d’accords au synthétiseur doublées par Frédéric Gastard au saxophone basse.

Le morceau se pare ici d’un magnifique clip d’animation, dont le trait granuleux et les couleurs chaleureuses délivrent une véritable force visuelle et expressive. Réalisé par Dorian Escourrou, il révèle des images évocatrices et des paysages de toute beauté, tels que des montagnes majestueuses, ou encore un volcan entrant en éruption. Ces représentations grandioses renforcent l’atmosphère planante du titre et l’illustrent d’un cadre quasi onirique, dans lequel les deux artistes, mis en scène par leurs avatars animés, sont totalement immergés.

Photo: Denis Boussard.

A cet égard, Maybe Merlin décrit « Headlong » (littéralement « La tête la première » en anglais) comme un véritable « voyage auditif », retranscription d’un émerveillement qui se passe de parole, pour laisser place à un pur ressenti sensoriel. De fait, son texte, écrit par l’artiste et musicien Yan Goro, est conçu comme une ode aux éléments naturels, auxquels le duo nous invite à nous reconnecter pour nous sentir pleinement vivants. Cette escapade apparaît alors comme un moyen privilégié de nous décentrer et de nous évader, loin de ces moments d’ennui ou de tension que nous fait subir trop souvent la vie moderne. C’est sûrement la raison pour laquelle cette précieuse extase est voulue sans fin, comme le souligne le vers conclusif : « This healing journey may take a lifetime » (« Ce voyage guérisseur peut prendre toute une vie »).

Dès lors, le temps semble également comme suspendu, car l’animation se déroule aussi sur un rythme placide, quasi synchronisé sur la rythmique de batterie et qui illustre avec justesse le propos du morceau.

Photo: Denis Boussard.

Avec « Headlong », Maybe Merlin nous offre ainsi un beau moment de poésie et de d’apaisement, porteur d’une respiration bienvenue. De même, ce morceau augure également des perspectives réjouissantes, car il est le prélude d’un nouveau chapitre pour le duo : la sortie d’un nouvel EP de 5 titres, prévue pour septembre prochain. Voilà qui contribuera sûrement à enchanter la rentrée qui succédera à la trêve estivale…

Visuel; Dorian Escourrou.

Clip sorti le 31 mai 2023.

Réalisation: Dorian Escourrou

Animation : Lucie Andouche, Cédric Ghorbani, Salomé Sainte-Marie Pricot, Olivia Blanchard & Sarah Ghaouti

Colorisation : Sarah Ghaouti & Dorian Escourrou

Storyboard : Olivia Blanchard

Pour écouter « Headlong » sur les plateformes: ICI

L’EP « Life Is A Trampoline » de Maybe Merlin est toujours disponible sur les plateformes: ICI