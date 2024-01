Adrien Hervé est souffleur de verre à canne comme autrefois. Il a installé l’Atoell, son atelier sur la commune de Mauron aux portes de la forêt de Brocéliande dans le Morbihan. L’atelier propose d’initier le public à la matière en fusion. Une expérience qui offre aux volontaires de réaliser des objets originaux et uniques en bénéficiant d’explications et de démonstrations professionnelles

La profession de souffleur de verre est un des rares métiers qui n’a pas évolué depuis des millénaires. La technique artisanale, les outils et le savoir-faire sont restés les mêmes. La fabrication du verre est très ancienne : selon les livres d’Histoire, elle aurait été inventée en Syrie, par le mélange obtenu par des cendres de la plante Kali, contenant de la soude, et du sable. D’autres témoignages prétendent que le verre est issu d’un accident de cuisson de briques ou de poteries chez les Égyptiens, passés maîtres dans l’art céramique et la verrerie. Jouer avec le feu et le verre intervient un siècle avant Jésus Christ au moment de la découverte de la canne à souffler. Les peintures des Hypogées de Beni Hassan montrent des artisans thébains soufflant le verre au bout de la canne, comme nous le faisons encore aujourd’hui.

Le verrier Adrien Hervé est originaire de Landerneau dans le Finistère. C’est après huit années passées en Norvège, qu’il décide en 2021 de s’installer dans l’ancienne école du village du Coudray Baillet, sur la commune de Mauron. Cet ensemble de bâtiments a besoin de travaux de rénovation, et il faudra à Adrien Hervé dix-huit mois pour aménager les lieux, installer ses trois fours nécessaires à son métier : le four de fusion, le four de réchauffe et l’arche de recuisson et pour fabriquer quelques outils qui lui sont indispensables. Des tests réalisés valident l’installation aux normes au printemps 2023.

L’artiste souffle le verre à la canne et à la bouche : en d’autres mots, le souffle bref ou continu du verrier via l’orifice de la canne envoie de l’air dans la pièce ; l’air se dilate au contact du verre. Un souffle continu permet d’atteindre le volume souhaité. Le col réchauffé est travaillé à l’aide de fers et de ciseaux : l’allongement, l’évasement et le rognage. Adrien Hervé est attiré par le verre dès que le matériau est en fusion et par le langage corporel qu’il diffuse. Pour lui, le processus avec sa flexibilité est une forme d’art du début à la fin : le verre est un matériau exigeant, techniquement et émotionnellement. Ses réalisations commencent toujours par un questionnement, une impression, une idée puisée parfois à travers des installations ou des sculptures, des perceptions.

collection Hublocular Soulages : les reliefs de quelques verres soufflés collection Hublocular

Après avoir suivi une formation de graphisme, dans l’illustration et la bande dessinée à l’école Pivaut de Nantes, Adrien Hervé entre dans la vie active en qualité de lampiste et s’exerce sur des créations artistiques et des dessins narratifs à Paris pendant quatre ans. Il découvre alors le *médium en collaborant avec un souffleur de verre. Parce que cette expérience est captivante, il décide de suivre une nouvelle année de formation axée sur la matière en fusion au Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts du Verre en France (CERFAV) à Vannes-le-Châtel en Meurthe-et-Moselle. Il obtient son diplôme qui lui permet de développer ses propres idées. Il travaille dans différents studios à travers l’Europe avant de s’installer au pays des fjords. En 2020, il rentre en France et s’installe d’abord dans le Tarn avant de rejoindre la Bretagne pour y trouver un lieu pour créer son atelier.

caviars semences

L’atelier de Adrien Hervé ouvre ses portes à des initiations en duo et en collectif par groupe de trois personnes les samedis, pour adultes et enfants. Les participants pourront se laisser porter par la matière en fusion et créer leur pièce unique en verre soufflé, sous l’œil vigilant du souffleur de verre professionnel ! A l’approche des fêtes de Noël, cela pourrait être un cadeau singulier à offrir à ses proches ou à soi-même !

*le médium : est une peinture réalisée directement sous un verre ou sur un papier fixé sous un verre, ou encore sur une glace

Infos pratiques

L’Atoell, 39 Le Coudray-Baillet à Mauron (56)

Contact : Tél : 06 22 11 36 07 ou Courriel : adrienherve.glass@gmail.com

Pour les visites et initiations : Tarifs et créneaux disponibles directement sur site : https://www.adrienherve.com/fr/shop

Vente de pièces sur place.