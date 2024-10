Mathieu Belezi lauréat du Prix littéraire de la fondation Prince Pierre de Monaco

Mathieu Belezi est lauréat du Prix Littéraire 2024 de la Fondation Prince Pierre de Monaco pour la création contemporaine.

Ce prix « honore chaque année, sur proposition du Conseil Littéraire, un écrivain d’expression française de renom pour l’ensemble de son œuvre ». Depuis sa création en 1951, il a mis en valeur des auteurs importants ; citons par exemple Julien Green (1951), Jean Giono (1953), Marguerite Yourcenar (1972), Patrick Modiano (1984), Jean-Marie Gustave Le Clézio (1998), Pascal Quignard (2000) ou encore Annie Ernaux (2021).Ce Conseil Littéraire – au sein duquel se retrouvent de grands lecteurs comme Pierre Assouline, Dominique Bona, Tahar Ben Jelloun, Paule Constant, Philippe Claudel, Dominique Fortier, Marc Lambron, Dany Laferrière, Amin Maalouf, Alain Mabanckou, Jean-Christophe Rufin, Jean-Marie Rouart, Chantal Thomas – avait fort à faire cette année car son regard devait se porter aussi sur les œuvres de Patrick Deville, Colette Fellous, Marie-Hélène Lafon, Jean Rouaud, que le Tripode admire. Un grand merci à eux.Depuis 2022, et la découverte d’Attaquer la terre et le soleil, le Tripode s’est engagé dans une publication des œuvres complètes de Mathieu Belezi. Vous trouverez la liste ici.

Article connexe :

Dernière parution : Emma Picard

Dans les années 1860, la France, peinant à peupler le territoire colonisé, offre à la veuve Picard une ferme et 20 hectares de terre en Algérie. Pour échapper à la misère et donner un avenir à ses quatre fils, elle accepte et s’engage à corps perdu dans l’aventure.



Roman de l’obstination et de l’espoir, Emma Picard est la litanie entêtante d’une femme qui, durant toute une nuit, raconte au dernier fils survivant leur descente aux enfers. La pauvreté, le travail acharné, la famine, les sécheresses, les invasions de sauterelles… mais aussi les joies, les rires perçants, l’amour infini d’une mère pour ses enfants, et celui sans illusions d’une femme esseulée pour son amant. Personnage tragique et noble, Emma Picard porte à bout de souffle son destin sur « cette terre d’Algérie qui n’a jamais voulu et ne voudra jamais de nous ».