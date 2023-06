Morbihan. Mariages traditionnels bretons : assistez à la noce !

Une coutume perdure dans certaines communes du Morbihan, celle des mariages bretons traditionnels, comme ils étaient célébrés autrefois. Le public est convié à participer à cette expérience hors du commun pour revivre le temps d’une journée les anciennes traditions bretonnes. Après le cortège, la cérémonie nuptiale à la mairie, la messe et le repas de noce, Augan et Saint-Guyomard organisent pour l’occasion une grande fête populaire. Découvrez les coulisses des noces bretonnes de Sulniac et Theix qui ont au lieu dimanche 18 juin dernier et les dates des deux prochaines noces bretonnes !

Augan célèbrera ses Noces bretonnes le dimanche 6 août 2023

À Augan, la reconstitution d’un mariage de l’entre-deux-guerre se déroulera, comme chaque année, dans le plus grand respect de la tradition locale.

Dès 9h le matin, le cortège de la 53e édition des Noces bretonnes se formera dans le centre bourg pour aller chercher la mariée, avant de se diriger vers la mairie où le vrai maire de la commune Guénaël Launay accueillera les futurs mariés. Après le passage à la mairie, la cérémonie religieuse à l’église Saint-Marc-Saint-Joseph sera de rigueur. Ce sera l’occasion pour un couple domicilié dans la commune de fêter un anniversaire de mariage.

Les noces bretonnes à Augan sont aussi l’occasion d’un grand spectacle de musique et de danses du monde qui regroupe plus d’une cinquantaine de musiciens et 200 danseurs. En 2022, une centaine de bénévoles avaient organisé la manifestation et le repas du midi avait rassemblé 530 convives.









Er Lann Eur

Cette année, le fest-noz sera animé par le cercle celtique Er Lann Eur de la commune de Saint-Nolff (56). Le cercle maintient la tradition de la danse et de la culture bretonne depuis plus de cinquante ans.

Saint Guyomard célébrera ses 51e Noces bretonnes le dimanche 20 août 2023

Le rendez-vous est fixé à 11h30 sur le parvis de la mairie pour accueillir les mariés et leur cortège vêtus en costumes traditionnels.

Le public pourra cependant admirer le cortège menant les mariés à la mairie. Celui-ci partira de la salle des associations. Le couple de mariés sera mis à l’honneur dans la calèche en tête du cortège, accompagné par plusieurs attelages de chevaux, où leur famille, amis et voisinage les accompagneront, certains à pied, mais tous en tenue d’époque.

– 11h30 : mariage à la mairie célébré par Maurice Braud le vrai maire de Saint-Guyomard qui procède à une union selon un cérémonial un peu arrangé et plein d’humour

– 13h : repas d’antan sous chapiteau

– 16h : animations autour de la tradition bretonne : danses bretonnes, jeux divers, exposants, promenades en calèche, etc.

– 19h : Concert ; Fricassé ou saucisse frites

En soirée : bal populaire et grand feu d’artifice.

Anne-Marie et Roger, les mariés du jour de l’édition 2022 avaient été, pour la première fois, de véritables époux dans la vie qui fêtaient leur 50e anniversaire de mariage. La manifestation s’était déroulée dans la joie et la bonne humeur. La foule n’avait pas manqué l’événement, malgré la pluie du début de journée. 600 repas le midi et 1300 le soir avaient été servis. Les organisateurs espèrent autant de succès pour l’édition 2023.

Les mariés et le maire

















Retour : Le village de Gorvello, situé entre les communes de Sulniac et Theix-Noyalo a organisé ses Noces bretonnes dimanche 18 juin 2023. Autour de Marion et Fabrice, les mariés d’un jour, les équipes des mairies de Theix-Noyalo & Sulniac, les résidents du Gorvello et des communes voisines, les élèves de l’école Saint-Jean-Baptiste et l’OGEC ont organisé et fait revivre les traditions d’antan pour sa 42e édition. Malgré la météo pluvieuse, les épousailles en tenues traditionnelles et calèches fleuries, ont défilé dans les rues du Gorvello, accompagnés des écoliers, du cercle celtique En Arben et du bagad de Theix-Noyalo. Les participants se sont retrouvés ensuite autour d’un repas campagnard cuisiné au feu de bois pour une grande fête de village populaire ponctuée de musique bretonne.

Noces bretonnes 2023 à Gorvello

Quelques photos souvenirs de noces bretonnes au début du XXe siècle dans le département du Morbihan :

Ci-dessous :

Infos pratiques : Noces bretonnes dans le Morbihan

Pour Saint-Guyomard : (commune située à mi-chemin entre Vannes et Ploërmel)

Tickets repas du midi : en vente dans les commerces de Saint-Guyomard et sur le site Helloasso. Les tickets du repas du soir seront à acheter le jour même sur place.

Événement organisé par les Chevaliers de Saint-Maurice. Renseignements complémentaires et tarifs : 06 89 98 45 63

Pour Augan : (à 8km de Ploërmel) : Evènement organisé par le Comité des fêtes Tarifs et réservations jusqu’au 1er août 2023 au : 06 35 16 74 06 ou 06 16 25 01 66