Les Mardis de l’égalité à l’Université Rennes 2 : le programme 2022-2023

La Mission égalité et le service culturel de l’Université Rennes 2 organisent conjointement les Mardis de l’égalité, cycle de rencontres qui s’attache à créer des temps d’échanges et de débats sur l’égalité et la lutte contre les violences et discriminations. Ces temps de réflexion et de sensibilisation sont gratuits et ouverts au grand public.

Les rencontres ont lieu au Tambour. Elles sont filmées et retransmises en direct sur l’Aire d’U, le webmedia de l’Université Rennes 2, ainsi que sur le campus Mazier à Saint‑Brieuc. Tous ces enregistrements sont ensuite mis à disposition en accès libre sur l’Aire d’U. Vous y retrouverez également toutes les anciennes saisons des Mardis.

27/09 | 17h30 | Littérature et féminisme : Colette Cosnier, une pionnière à l’Université Rennes 2

Rencontre avec Patricia Godard, autrice, et Elise Calvez, co‑présidente de HF Bretagne. Colette Cosnier (1936-2016) est enseignante en littérature générale et comparée à l’Université Rennes 2 de 1973 à 1995. Dès son arrivée, elle met en place un cours composé uniquement d’écrivaines. Portée par le mouvement des femmes, la littérature féministe des années 1970 et 1980, l’œuvre d’autrices comme Colette, Virginia Woolf, Anaïs Nin, Georges Sand, elle prolonge son travail

de transmission à l’université non seulement par des œuvres personnelles (romans, pièces de théâtre, essais) mais aussi en écrivant des biographies de femmes et en se demandant pourquoi, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, si peu d’œuvres sont produites par les femmes.

11/09 | 17h30 | Imaginer le futur : regards de la science-fiction sur les inégalités climatiques

Ces dernières années ont été marquées par une crise sanitaire mondiale, et notre quotidien reste troublé par les conséquences de cette pandémie. Dans le même temps, les experts et expertes du climat continuent d’alerter sur le réchauffement de notre planète et ses retombées dramatiques. L’anticipation de nos futurs possibles fait partie du quotidien des auteurs de littératures de l’imaginaire. Quels regards portent‑ils et elles sur ces contextes et leurs conséquences ? Comment vivre ensemble, refaire lien entre humains mais aussi avec la nature, et comment lutter contre les inégalités causées par ces crises ? Conférence donnée par Étienne Cunge, expert dans le domaine du développement durable et Émilie Querbalec, romancière et novelliste, qui explore dans ses textes les thèmes de la mémoire, de la transmission, de la culture et de l’identité, le rapport à l’autre et à la nature.

22/11 | 17h30 | ¡Ni una menos! Combattre les violences machistes: de la loi à sa mise en œuvre. Le cas espagnol

Conférence de Glòria Casas Vila, sociologue à l’Université Toulouse Jean Jaurès. Depuis presque vingt ans, l’État espagnol dispose d’une des législations contre les violences machistes les plus avancées en Europe. Après des décennies de luttes

féministes, une loi-cadre de mesures de protection intégrale a été promulguée. Les avancées en termes d’obtention de nouveaux droits pour les femmes sont indéniables. Cependant, loin d’une vision acritique de ce qui se passe dans ce pays voisin, il est important de signaler les obstacles dans la mise en œuvre de la loi : coupes budgétaires au temps de l’austérité, manque de formation des professionnels, maintien des stéréotypes sexistes, violences institutionnelles, résistances explicites de la part des partis d’extrême droite. La conférence sera suivie, à 20h, de LaboratoriA : Y perdi mi centro, un spectacle de flamenco expérimental, multidisciplinaire et féministe.

06/12 | 17h30 | Les femmes, l’art et la mer : des engagements divers

Anthropologue, co-directrice du département d’ethnologie de l’université de Bretagne Occidentale et commissaire d’exposition, Géraldine Le Roux est spécialiste des arts aborigènes et océaniens. Depuis plusieurs années, elle documente la perception culturelle des océans et le recyclage artistique des

déchets marins. À ce titre, elle s’est engagée en 2020 dans un périple à la voile dans le Pacifique dont elle a tiré l’ouvrage Sea-Sisters. Un équipage féminin à l’épreuve de la pollution (2021, Indigène éditions), qui a obtenu le prix du Livre engagé pour la planète. Sa conférence présentera le projet eXXpedition, tour du monde en voilier avec un équipage entièrement féminin dédié à l’étude et à la lutte contre la pollution plastique.

17/01 | 17h30 | Art contemporain et culture queer : une histoire de représentations

Quentin Petit Dit Duhal est docteur en histoire de l’art, attaché temporaire d’enseignement et de recherche, et cofondateur de l’ARQ (Arts et Représentations Queer), collectif de recherche sur l’histoire des arts féministes et queer. Les artistes queer représentent une minorité en soi : iels sont peu visibles dans les expositions, et si iels le sont, les questions de sexualité et de genre sont souvent évacuées. Pourtant, l’émergence d’une politique visuelle queer dans la seconde moitié

du XXe siècle occupe une place à part entière dans l’histoire des représentations artistiques. Comment cette histoire s’est constituée ? Peut-on parler d’« art queer » ? En parallèle de cette conférence, nous accueillons la photographe chilienne Zaida Gonzalez Rios pour son projet « Le jugement dernier : Tarot Trans » exposé à la Chambre claire (16/01 > 10/03 2023), ainsi que le cabaret La D.R.A.G (Direction Rennaise des Approximations Glamours) le 26 janvier 2023 au Tambour.

07/02 | 17h30 | Classer nos manières de parler, classer les gens

Non seulement nous faisons quotidiennement usage de catégories floues et mal définies pour désigner nos manières de parler, mais de plus, cet usage engendre des conséquences sociales de mise à l’écart de certaines populations ne s’exprimant

pas selon les normes édictées par l’école. Dans son ouvrage Classer nos manières de parler, classer les gens, paru en 2022 aux Editions du commun, Malo Morvan analyse les présupposés théoriques et les effets sociaux des qualificatifs que nous utilisons pour désigner les pratiques langagières. En s’appuyant sur des exemples concrets, il montre que des appellations comme « langue », « dialecte », « argot », ou des notions savantes issues de la linguistique, influencent nos tendances à catégoriser les groupes de locuteurs et locutrices. Après des études de philosophie, sciences du langage, breton et sociologie, Malo Morvan obtient une agrégation de philosophie.

07/03 | 17h30 | La fabrique du sexisme dans la télé-réalité

Valérie Rey-Robert est militante féministe et essayiste. Elle est experte sur les violences sexuelles, la culture du viol et le sexisme dans la télé-réalité. Ses derniers livres sont Dix questions sur le féminisme (2021, Libertalia) et La fabrique du sexisme dans la télé-réalité (2022, Les Insolentes). La télé-réalité nourrit beaucoup de fantasmes. On en a souvent une définition parcellaire et incomplète qui tend souvent à exclure les programmes qu’on regarde puisque la télé-réalité est souvent

regardée de façon honteuse. Elle est également considérée a priori comme néfaste sans qu’on en connaisse exactement les rouages. Lui est souvent davantage reprochée sa « bêtise », terme qui mérite d’être questionné, plutôt que ses séquences racistes, sexistes ou encore homophobes. Valérie Rey-Robert se propose d’en donner une définition, d’analyser les mécanismes sexistes à l’œuvre dans ces programmes et surtout de montrer qu’ils servent un but : la promotion de la famille hétérosexuelle la plus traditionnelle.

11/04 | 17h30 | Le Mérite. Regards croisés art et sociologie

Pourquoi croit-on encore au mérite aujourd’hui ? Comment interroger l’incarnation et l’incorporation des normes méritocratiques ? À partir de leurs travaux respectifs en arts plastiques et en sociologie qui traitent des modes de croyances dans le mérite et de la manière dont cette notion structure notre quotidien et nos identités sociales, Thomas Tudoux et Annabelle Allouch collaborent dans des projets de recherches et créations collaboratives. Annabelle Allouch est maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Picardie-Jules Verne et chercheuse associée à l’Institut national de l’audiovisuel. Ses recherches actuelles portent sur l’accès à l’enseignement supérieur et sur la production et la circulation des hiérarchies et des classements académiques en France et dans le monde anglo-américain. À travers une pratique individuelle d’ateliers et des créations coopératives dans l’espace public et social, Thomas Tudoux explore notre rapport au temps, à l’activité, à la performance et à la compétition tel qu’il se manifeste dans le monde du travail, le système éducatif, dans l’espace urbain, ou à travers des fictions.

Les Mardis de l’égalité au Tambour, Université Rennes 2, Place du Recteur Henri le Moal, Rennes

Entrée gratuite

Réservation conseillée sur le site du service culturel

