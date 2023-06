Côtes d’Armor. Marcus Gad & Tribe en concert à La Roche Jagu

Marcus Gad & Tribe (Nouvelle-Calédonie) seront au château de La Roche Jagu dimanche 2 juillet 2023 pour un concert de reggae qui vous fera voyager loin.

Originaire des terres multiculturelles de la Nouvelle-Calédonie, Marcus Gad incarne un courant musical résolument spirituel, niché entre le roots méditatif et la soul, porté par une technique de chant singulière, proche de la liturgie. Son message, nourri d’une puissante transe musicale, d’un son épuré et dénué de tout artifice, invite au voyage et à la réflexion. Plus que de la musique, son œuvre invite à vivre une expérience sensorielle dépaysante.

Depuis le succès de son premier album, Marcus Gad ne cesse de faire parler de lui pour ses productions pointues et audacieuses. Accompagné de son groupe de musiciens TRIBE, il revient à un reggae plus organique tout en gardant un message fort et conscient.

Chant : Marcus Gad | Batterie : Jean Hoareau | Claviers : Franck Paulin | Guitare : Nicolas Duchamp | Guitare lead : Raphaël Baldy | Basse : David Garcia | Producteur audio : Clément « Tamal » Thouard

1ÈRE PARTIE : LAURA WILD (22) ANNULÉ ET REMPLACÉ PAR « DE LA MANCHA »

Gabrielo « el pequeño » Devilleneuve et Simone « el gran dadet » Demouveaux ont mélangé leurs goûts et leur couleurs pour créer De La Mancha. Une rencontre entre l’héritage de la chanson réaliste et les musiques du monde, le séga réunionnais, la rumba, la valse péruvienne et le bon vieux musette… Une musique à danser, à écouter, pour les oreilles, les cœurs et les mollets. Deux voix, un banjo et une guitare classique, c’est la recette De La Mancha !

Infos pratiques

Dimanche 2 juillet 2023 à 17h

Prévente : 15€ | 12€ Sur place : 18€ | 15€

