Ploërmel. Marc Biderbost dédicacera Rho ment à la Librairie Canopée

Marc Biderbost est un artiste pluridisciplinaire et nombreux sont les métiers qu’il a exercé en Suisse, son pays natal. Il a été journaliste tous médias, psychologue-pédagogue et animateur socio-culturel. Il vient de publier Rho ment.

Installé à Ploërmel dans le Morbihan depuis 2010, c’est le monde de l’écriture et celui de la musique qui retient le plus son attention aujourd’hui, investit avec talent et passion depuis longtemps. Marc Biderbost est auteur-compositeur, musicien et chanteur. Également écrivain, il vient de publier son second roman intitulé : Rho ment. Marc Biderbost animera une table ronde d’échanges à la librairie La Canopée à Ploërmel le jeudi 9 mars 2023 à 18h. Le thème de la rencontre portera sur la position de l’écrivain dans le monde aujourd’hui.

Marc Biderbost

Rencontrer Marc Biderbost, c’est se trouver face à un artiste aux multiples talents, à la fois musicien, chanteur, peintre, photographe, champion d’échecs et écrivain. C’est plus exactement sur ce dernier registre, que l’auteur donne rendez-vous aux visiteurs jeudi 9 mars pour débattre avec eux sur la thématique du rôle de l’écrivain dans la société d’aujourd’hui. A quoi sert-il ? “Suivant les différentes remarques des personnes présentes, je lirai un extrait issu de mes écrits correspondant à chacune de leurs réactions pour permettre de traiter ensuite les différents aspects tous ensemble.”

Cette soirée sera aussi l’occasion pour Marc Biderbost de présenter aux participants son second roman, titré Roh ment qu’il a dédicacé samedi 4 mars 2023 au Centre Culturel Leclerc à Ploërmel. Il s’agit d’un polar improvisé qui raconte l’aventure d’un écrivain à la retraite, plutôt paumé, qui se retrouve embarqué dans une enquête policière à travers l’Europe, bien malgré lui. L’histoire commence alors que notre personnage, quelque peu désorienté, prend son jus le matin tranquillement à la terrasse d’un café, quand un type se fait descendre par une Kalashnikov AK 74. Il se retrouve par inadvertance en possession d’une sacoche emplie de documents codés qui va le placer dans l’illégalité. Entre situations parfois sordides, parfois poétiques, l’aventure qui commence en Normandie, traverse le Morbihan, puis Paris, Lyon, la Suisse francophone pour arriver en Italie du Nord. Le voyage est à la fois culturel et gastronomique, oscillant entre la visite d’un musée et la pause en terrasse d’un restaurant.

Marc Biderbost, l’écrivain

Marc Biderbost est né en 1944 à Sierre dans le canton du Valais en Suisse, la cité du soleil. Il se lance d’abord dans des études de commerce et est diplômé en 1961. Il passe son diplôme d’animateur socioculturel à l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne en 1972, complété cinq ans plus tard par le Certificat de politique sociale obtenu à l’Université de Genève. Il enrichit ses connaissances avec des spécialisations lors de stages effectués en psychologie, web, art et informatique. Sa vie professionnelle, il la commence en qualité de photographe et journaliste free lance en 1978, puis en qualité de Rédacteur en chef-adjoint à la revue Photo-Ciné-Expert en 1979. Il sera aussi journaliste indépendant pour la presse écrite. En parallèle, il décroche une licence en pédagogie, avec spécialisation informatique et audio-visuelle avec Mention d’excellence. Il devient professeur et médiateur à l’Ecole suisse de tourisme en 1983. Pendant sept ans, il crée des cours de techniques de communication et d’animation touristique. Il organise de nombreux séminaires et stages sur ces matières en Suisse et à l’étranger, notamment pour l’IUT de Quimper dans le Finistère, pour l’Université d’Oviedo à Madrid en Espagne. Il anime des expositions et conférences dans le domaine de la télématique du tourisme pour divers programmes européens en liaison avec l’Italie du Nord et la France. Il occupe ensuite le poste de journaliste Télévision régionale sur Canal 9 pendant 14 ans, puis sera de nouveau journaliste indépendant pour la presse écrite en 2010. “Le domaine des médias fait également partie du centre d’intérêt communication. À ce titre, et au fil des années, mes expériences ont été multiples et ont concerné tous les médias : presse écrite, radio, TV, télématique”, nous renseigne Marc Biderbost qui a été aussi professeur de photographie pour l’Ecole Cantonale des Beaux-Arts du Valais, à Sion de 1995 à 2000 et professeur de guitare pour l’Ecole Club Migros Valais, à Sierre, Sion et Viège de 1964 à 1972.

Marc Biderbost, le guitariste







Marc Biderbost, musicien, chanteur et compositeur

Marc Biderbost, l’artiste touche-à-tout, se passionne aussi pour la peinture et le jeu d’échecs.

La peinture, à laquelle il a consacré de nombreuses expositions et qu’il pratique depuis 1996, il la voit comme un exutoire émotionnel. Il utilise l’acrylique ou la peinture soluble à l’eau (H2Oil) et un peu de pastel en techniques mixtes. Il s’inscrit dans une démarche qu’il qualifie de symbolisme abstrait-concret.

Les compétitions individuelles et les concours équipes aux échecs le passionnent toujours autant ! Le nez dedans depuis l’âge de 9 ans, Marc a été trois années consécutives champion d’échecs du Canton du Valais en Suisse, à 17 , 18 et 19 ans. Il a consacré aussi un livre à cette discipline.

Marc Biderbost, le peintre : Tchernoballes

Holy Face

Le Chemin des Lames

Le requin de la fine anse

Pas pillon

une souris verte

Boréale

Le champion d’échecs



Quand en février 2010, Marc Biderbost s’installe dans le Morbihan à Ploërmel, il connaît bien la région Bretagne, du moins l’ensemble de ses côtes qu’il a découvert au cours de ses vacances d’été pendant vingt ans. Depuis douze ans, ce sont les terres bretonnes que Marc apprivoise maintenant et pour lesquelles il s’investit beaucoup dans le tissu associatif.

En 2019, Marc Biderbost écrit son premier roman : Ren(con)tre en Camardie. Si vous cherchez la Camardie sur un atlas géographique ou sur internet, pas sûr que vous allez trouver ce pays ou cette région. Plongez-vous plutôt dans ce roman. Trois quarts de siècle absorbe le lecteur dans l’autobiographie de l’auteur ploërmelais qui décrit ici sa relation avec la Camarde, que beaucoup de Bretons appelleraient l’Ankou ! A toutes les étapes de la vie, la mort croise le chemin de l’auteur, qu’elle apprivoise dès sa petite enfance. Petit à petit, elle flirte avec lui, joue au chat et à la souris. Cela perdure 77 ans traversant avec lui les étapes de sa vie : l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte et jamais elle ne l’autorise à s’éloigner d’elle. Imagée et personnalisée, l’écrivain la baptise de petits noms différents au fil du temps. Cette fidèle compagne lui livrera 64 confrontations et combats, aussi différents que inattendus ! A chaque fois, l’auteur remporte la bataille sur sa rivale, parfois de justesse. A t-il un ange gardien ? Serait-il protégé par une force surnaturelle ? Persuadé qu’elle gagnera la guerre au final, et personne n’en doutera, Marc Biderbost est prêt à se quereller avec la Camarde encore quelque temps, et pourquoi pas pendant encore un quart de siècle ? L’ouvrage n’est pas sinistre, loin de là. Il explose de situations drôles, quelquefois presque burlesques. A d’autres moments, les récits sont tragiques et c’est l’humour noir qui prend place. Le lecteur vacille entre sourires, rires, puis inquiétudes, compassions et empathie, qui font de cette lecture un livre surprenant et passionnant, pour un public intergénérationnel.

Outre son premier roman : Rencontre en Camardie, Marc Biderbost écrit des poèmes et des chansons :

Song (e) s est un recueil de 144 textes. Sont-ils des chansons ou des poèmes ? C’est le lecteur qui à sa guise choisira et décidera suivant son ressenti personnel. Les textes ont leur propre histoire, souvent autobiographique, puisée dans l’adolescence et la vie de l’auteur jusqu’à nos jours.

Marc Biderbost a ensuite profité de l’année 2020, ébranlée par l’épidémie de Coronavirus, pour écrire Petit (Re)Traité de la composition de chansons. Il s’agit d’un manuel d’apprentissage pour créer une chanson. Il détaille ses méthodes de composition et les aspects techniques en douze leçons, le tout avec beaucoup d’humour et d’humanité. Cet ensemble de conseils conviendra parfaitement à des compositeurs en herbe ou à ceux en manque d’inspiration. Ce livret théorique est accompagné, pour sa partie pratique, par un CD de dix titres : All in the Rainbow (en français Tout est dans l’Arc en ciel) : l’ensemble a été écrit et composé par Marc Biderbost. Les arrangements ont été réalisés collectivement par les musiciens du groupe All in the Rainbow. L’enregistrement revient à Thierry Roussel, réalisé au Studio des Champs à Josselin (56)

Aujourd’hui, et avant d’écrire son prochain livre, Marc Biderbost cultive l’espoir d’organiser d’autres échanges, d’autres débats à thème, notamment des rencontres au sein des différentes Universités du Temps Libre (UTL) du territoire, dans les Pôles culturels et pourquoi pas dans les Formations littéraires…

Infos pratiques : Librairie La Canopée, 1 rue des Herses à Ploërmel (56)

jeudi 9 mars de 18h à 19h

Marc Biderbost donne rendez-vous au public

pour débattre avec lui sur la position de l’écrivain dans le monde aujourd’hui.

L’ensemble des dernières oeuvres de Marc Biderbost, aux Editions (Re)Dire, est disponible

– à la librairie Canopée à Ploërmel (56)

– à l’Espace Culturel Leclerc de Ploërmel

– sur site internet : www.biderbost.com