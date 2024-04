L’espace culturel Le Pass’temps de Malestroit dans le Morbihan accueille l’exposition intitulée Yvonne Guégan, Ombre et Lumière. En hommage à cette icône de la peinture du XXe siècle, l’exposition donne à voir un contraste d’expressions tragiques et de lumières. Le vernissage de l’exposition aura lieu samedi 13 avril 2024 à 11h et restera visible jusqu’au samedi 29 juin 2024.

Yvonne Guégan

Les œuvres de l’artiste Yvonne Guégan (1915-2005) ont été prêtées au Pass’temps de Malestroit par la galerie de Danielle Bourdette à Honfleur dans le Calvados, qui sera commissaire d’exposition, ainsi que par le collectionneur de tableaux privé André Brault, futur mécène. La campagne de mécénat du futur espace d’exposition malestroyen sera lancée à l’occasion de ce vernissage. Ce projet de création d’un espace d’exposition permanent est né de la rencontre entre ce collectionneur d’art, avec son projet de donation d’œuvres, et de l’espace culturel municipal Le Pass’temps. Ce lieu de vie dédié à l’art contemporain aura pour bases solides des œuvres de grande qualité et d’artistes reconnus. De nombreuses personnalités se retrouveront lors du vernissage de cet événement. Le peintre Jean-Marie Zacchi, spécialiste de l’art figuratif et abstrait et peintre officiel de la Marine titulaire en 2012, sera le président d’honneur de l’exposition.

Danielle Bourdette André Brault Jean-Marie Zacchi

À PROPOS DE L’EXPO

La palette sombre et violente d’Yvonne Guégan témoigne de la guerre. En 1939, au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, l’artiste est à Caen. Ses peintures cernées de noir témoignent de la détresse vécue sous l’occupation. Le débarquement des alliés le 6 juin 1944 succède à l’occupation permanente. Tantôt de la pharmacie paternelle, tantôt de la maison familiale de Venoix, Yvonne Guégan bénéficie d’une vue imprenable sur la cité et le désastre. Pendant les bombardements qui durent un mois et demi, l’artiste travaille à l’image d’un reporter avec des croquis de désolation au quotidien. Elle témoigne de la détresse humaine, de la désolation et de l’angoisse des habitants. Ses représentations sont des images de douleurs : des civils qui cherchent à s’extirper de l’enfer des décombres ; des parachutistes pris pour cibles par l’ennemi, etc.

L’ARTISTE

Yvonne Guégan est née Yvonne Gouts à Lorient (56) le 8 avril 1915. Elle est orpheline de père, mort pour la France en 1914. Après la Grande Guerre, sa mère épouse Paul Guégan, pharmacien de profession, et la famille part vivre à Caen (Paul Guégan donnera son nom à Yvonne en 1933). Enfant, Yvonne dessine sans relâche et sa rencontre avec Géo Lefèvre (1876-1953), sculpteur animalier et journaliste, va l’encourager à peindre. En 1935, Yvonne Guégan fait ses études à Paris où elle sera diplômée de l’École des Beaux-Arts en 1937. Elle bénéficie ensuite de l’expérience de professeurs prestigieux aux cours de Lucien Simon et de Georges d’Espagnat.

Yvonne Guégan en 1915 avec sa mère Yvonne Guégan en compagnie de Géo Lefèvre en 1920

En 1939, elle rejoint sa famille à Caen. Ses occupations sont partagées entre la peinture et le travail à la pharmacie. Elle peint la ville sur le vif, détruite à 80% ! Après la guerre, Yvonne Guégan se rend plusieurs fois en Angleterre et ramène plusieurs toiles puis visite l’Écosse. En 1949, elle expose en Suède et en 1951 en Espagne : après les paysages montagneux, elle peint une lumière nouvelle. Avec sa soif de découvertes, ses voyages se poursuivent en Italie sur les traces des grands maîtres, puis en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Les couleurs de ses aquarelles et huiles sont vives et éclatantes. l’humour de ses dessins offre la vision généreuse d’une artiste de talent, résolument moderne !

A la fin des années cinquante, elle revient à Caen et devient une figure incontournable de la vie culturelle locale. Elle participe au développement de nombreux collectifs et associations d’artistes et facilite les expositions, les spectacles, toutes manifestations artistiques. Yvonne Guégan continue son œuvre, ponctuée de commandes publiques, parfois emblématiques. C’est à cette période que ses œuvres flirtent avec l’abstraction. Les toiles qui représentent la plaine de Caen ou la proche région reflètent ce travail axé sur la perspective et la couleur. Les champs jaunes éclatent au milieu de touches vertes, bleues, ou orangées…

Yvonne Guégan milite pour la reconstruction du Musée des Beaux-arts de Caen reconstruit puis inauguré en 1971. Yvonne Guégan meurt à Hérouville-Saint-Clair le 14 mars 2005 à l’âge de 90 ans. Au cours de sa longue carrière de plusieurs décennies où se succédèrent ombres et lumières, Yvonne Guégan a mis à jour la grâce et la poésie de la nature morte, les forces et les faiblesses du visage et la volupté du paysage. Son atelier, au 22, rue Géo-Lefèvre à Caen, se visite…

INFOS PRATIQUES

Exposition Yvonne Guégan, Ombre et Lumière, centre culturel Le Pass’temps, du 13 avril au 29 juin 2024

5-7 Rue Sainte-Anne à Malestroit (56)

Contact : 02 97 75 18 15

Entrée libre pour tous