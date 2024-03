Le centre culturel Le Pass’temps de Malestroit dans le Morbihan a concocté, pour son public, un programme spécial et complet qui sent bon le safran jusqu’au vendredi 5 avril 2024 ! Avec son exposition dédiée à la dynastie Kadjar, ses ateliers, son concert et sa projection vidéo, il fête le Norouz, le nouvel an du monde perse.

Le Norouz est la fête traditionnelle des peuples iraniens qui célèbrent le nouvel an du calendrier persan, soit le premier jour du printemps : le mercredi 20 mars, (précisément à 4 h 6 mn à l’heure de Paris). La dynastie Kadjar est une dynastie iranienne d’origine turkmène installée sur les bords de la mer Caspienne, depuis les invasions mongoles. Elle a régné sur l’Iran de 1789 à 1925. Pour fêter le Norouz, l’artiste plasticienne iranienne Alma Oskouei et les employés du Pass’temps ont concocté pour le public une programmation variée et colorée.

L’exposition : Grâce à L’Héritage Visuel de l’Iran, un bureau de recherche spécialisé en étude des images et cartes postales d’Iran du XXe siècle, l’équipe du Pass’temps propose de découvrir un pays et sa culture. Il met en lumière une sélection sur la vie ordinaire à l’Iran à l’époque de la dynastie Qajar.

Dans le cadre des festivités de Norouz, les visiteurs ont déjà pu assister le samedi 9 mars 2024 à un atelier s’inspirant des fresques iraniennes. Certains d’entre eux ont pu s’initier à cette technique artistique avec les animatrices du Pass’temps, Christine et Lydia.

En partenariat avec Les Passeurs d’images et de sons de Sérent (56), le film documentaire Des rêve sans étoiles de Mehrdad Oskouei est un huis clos dans une prison pour filles mineures et délinquantes à Téhéran. Sous couvert d’une enquête sociologique, le réalisateur que les filles appellent vite « Tonton » a obtenu l’autorisation de tourner dans ce misérable gynécée. Dans ce lieu, la détresse est poignante : les filles qui n’ont connu qu’abandon, violence et drogue goûtent un peu de sécurité et de chaleur humaine, au point que certaines redoutent leur libération. Malgré la tristesse qui se lit sur les visages, la bonne humeur, la solidarité et la douceur sont de règle au sein du groupe. Dans les brèves interviews menées en tête à tête, les jeunes filles brisées racontent ce qu’elles ont subi : les coups ; les viols intra-familiaux ; le père qui prostitue ses filles pour se payer de la drogue ; l’assassinat du père ; ce monde sans foi ni loi qui se cache dans les plis de la vertueuse République islamique…

Après la projection, le réalisateur sera présent avec sa fille Alma. Mehrdad Oskouei est photographe, réalisateur et producteur indépendant iranien de films documentaires. Né en 1969, il vit entre Téhéran et Rennes en Bretagne. Il est l’un des plus importants documentaristes d’Iran. Souvent primés, ses films sont présentés dans de nombreux festivals internationaux. Des rêves sans étoiles a reçu 22 récompenses à travers le monde lors de sa sortie en 2016.

Mardi 19 mars à 20:30 au cinéma l’Armoric de Malestroit – tarifs habituels

Concert de Afshin Azizi et Mandana Karimi : pour plonger au cœur de la musique persane avec le multi-instrumentiste iranien Afshin Azizi et la chanteuse lyrique Mandana Karimi.

Afshin Azizi est aussi compositeur, basé au Pays-Bas. Passionné de musique savante iranienne, il travaille jusqu’à la maîtrise d’une dizaine d’instruments traditionnels et classiques iraniens. Ses compositions pour les films et les séries ont été récompensées à de multiples reprises dans les festivals internationaux. Mandana Karimi est metteuse en scène et chanteuse. Après des études de théâtre et de cinéma, elle travaille comme marionnettiste à la télévision, au théâtre et au cinéma. Elle a suivi des études avec de grands maîtres de la musique classique iranienne tels que Sima Bina et Rambod Sodeif.

Atelier motifs tapis persan, pour enfants et adolescents de 8 à 13 ans. Les participants composeront une pièce en papier inspirée des motifs et couleurs des tapis persans, en compagnie de l’artiste plasticienne iranienne Alma Oskouei, installée à Rennes. Née en Iran à Téhéran, elle est titulaire d’un master Recherche en art contemporain et d’un second master en Création numérique. Son travail artistique est interdisciplinaire : il se concentre sur la poésie de son récit personnel, dans le domaine de ses souvenirs avec les photographies et les vidéos familiales. Ses réalisations interrogent les frontières entre le documentaire et la fiction.

Samedi 23 mars de 10:30 à 12:30 – gratuit, mais sur réservation au 02 97 75 18 15

Atelier cuisine à partir de 14 ans. Matineh Mohammadsadeghi, cuisinière et co-fondatrice de la Maison Perse cultivatrice de safran à Rennes, fera voyager les participants au pays du safran, cet épice emblématique de la cuisine iranienne.

Samedi 23 mars de 14:00 à 17:00 – tarif : 5 euros sur réservation au 02 97 75 18 15

Café littéraire pour découvrir la sélection iranienne des médiathécaires. Vendredi 29 mars à 18:30 – entrée gratuite

Parmi les ouvrages, retrouvez Persepolis, une bande dessinée autobiographique en noir et blanc de Marjane Satrapi paru à l’origine entre 2000 et 2004 en quatre volumes. Il s’agit de la première BD iranienne, l’autobiographie dessinée d’une orientale en exil. « En 1978 à Téhéran, Marjane a huit ans et songe à l’avenir en rêvant d’être un prophète sauvant le monde. Elle traverse les révolutions, la guerre, le deuil, l’exil, mais vit aussi l’apprentissage de la vie, de la puberté et ses premiers amours. » Le lecteur la suit jusqu’à son départ définitif pour la France en 1994. Depuis sa sortie, le livre a fait le tour du monde. Il est devenu un classique étudié dans les écoles, et a fait l’objet d’une adaptation au cinéma, de nombreuses fois récompensée.

La soupe à la grenade, le livre de Marsha Mehran, est paru en 2021. L’histoire : « Trois jeunes sœurs fuient l’Iran au moment de la révolution et trouvent refuge dans un petit village d’Irlande. Elles y ouvrent le Babylon Café. Bientôt les effluves ensorcelantes de la cardamome et de la nigelle, des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de Ballina Croagh. Les habitants ne les accueillent pas à bras ouverts ! Cependant la cuisine persane délicate et parfumée des trois sœurs fait germer d’étranges graines chez ceux qui la goûtent. Les délicieux rouleaux de dolmas à l’aneth et les baklavas fondant sur la langue, arrosés d’un thé doré infusant dans son samovar en cuivre, font fleurir leurs rêves et leur donnent envie de transformer leur vie... » Marsha Mehran s’est inspirée de sa propre histoire familiale pour composer ce roman chaleureux et sensuel où la cuisine joue le plus beau rôle.

Qui es-tu papa ?, écrit par Allan Statton en 2012, raconte l’histoire de Sami Mohammed Sabiri, un Américain de 16 ans, dont le père a fui l’Iran quand il était jeune. Le résumé : « Celui-ci travaille aujourd’hui comme directeur de recherche dans un laboratoire de biologie. Fervent musulman, il élève son fils selon des principes stricts : Sami n’a le droit ni de sortir ni de partir en vacances avec ses copains, d’où son véritable désamour à l’égard de ce père incapable de le comprendre. Une nuit, leur maison est prise d’assaut par le FBI, et le père est emmené menotté pour subir un interrogatoire. Le lendemain matin, Sami et sa mère découvrent à la télévision la terrible nouvelle : le père et mari est soupçonné d’appartenir à un groupe terroriste qui préparait un attentat contre les États-Unis… »

INFOS PRATIQUES

Norouz, le nouvel an du monde perse jusqu’au 5 avril 2024

Centre culturel le Pass’temps – 5 et 7 rue Sainte Anne à Malestroit (56)

Contact pour informations et réservations : 02 97 75 18 15 ou passtemps@malestroit.bzh

Il est également proposé aux visiteurs d’emprunter les livres d’auteurs iraniens, connus et moins connus : poésie, romans, essais, bandes dessinées et des contes : globalement, ils sont contemporains.