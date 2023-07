Malestroit. Exposition Kolaj à découvrir dans le centre ville jusqu’au 31 août

Pour célébrer les 30 ans du Cercle celtique Aùel Duar de Malestroit, dans le Morbihan, la Confédération Kenleur, expose en plein air un projet de collages urbains dans le centre-ville. L’exposition sera visible jusqu’au jeudi 31 août 2023. Les photographies patrimoniales ont été collectées auprès des habitants puis retravaillées, agrandies et collées sur les façades des habitations.

Prendre le temps de se balader, avoir le plaisir de croiser au détour d’une ruelle d’immenses silhouettes d’antan, colorées sur une douzaine de façades de maisons, c’est ce qu’offre au public, Malestroit la chaleureuse et petite cité de caractère bretonne. Les résidents du secteur et les touristes de passage pourront les croiser tout l’été au centre-ville, de la place du Bouffay, de la place du Docteur Queinnec jusqu’à l’écluse en passant par la rue Sainte-Anne.

Les habitants ont été sollicités en début d’année pour chercher des trésors dans leurs tiroirs, greniers et albums, des photos anciennes sur lesquelles figuraient des personnes ou des membres de leurs familles en vêtements traditionnels bretons. Ils avaient jusqu’au 25 février 2023 pour participer à cette recherche. Les photographies ont été collectées auprès de la population et aussi une partie d’entre elles par le Cercle celtique Aùel Duar de Malestroit. Ensuite une graphiste a été mandatée : Jeanne Bidon. Elle s’est appliquée à redonner des couleurs chatoyantes à ces vieilles photographies, avant de les agrandir en version XXL. Elles ont ensuite été collées sur les douze façades de la ville. Beaucoup de bénévoles ont participé à la tâche, notamment les agents des Services techniques de la Ville, les membres du Cercle celtique Aùel Duar, etc.

La Confédération Kenleur, à l’origine de l’exposition Kolaj, est un groupement culturel breton issu de la fusion des confédérations Kendalc’h et War ‘l Leur en juin 2020. Basée à Auray (56), la Confédération Kenleur regroupe autour d’elle 200 associations, soit 20 000 adhérents et 900 bénévoles, dont fait partie le Cercle celtique de Malestroit. Tous ensemble, leurs objectifs sont de valoriser, de développer le patrimoine vestimentaire, la danse, le chant et la musique, les langues issus de tous les terroirs et de tous les aspects de culture bretonne. Kenleur pilote le Street Art Patrimonial !

Mixer les textiles d’hier et d’aujourd’hui, confronter la couleur aux supports habituellement en noir et blanc, dérouter les graphismes d’un terroir ou d’une culture avec un autre pour aborder la vaste question du patrimoine vestimentaire traditionnel en Bretagne, c’est le projet artistique street art que la confédération Kenleur a déjà proposé dans une vingtaine de communes depuis 3 ans.

Les kolaj sont éphémères, ils ont une durée de vie de quelques semaines : ne tardez pas à partir à leur recherche, concluent et encouragent les organisateurs de cette exposition…

Exposition de plein air : Kolaj

Centre-ville de Malestroit (56)

Depuis le mercredi 21 juin et jusqu’au jeudi 31 août 2023

Renseignements sur site : http://passtemps-malestroit.bzh/

Cette exposition temporaire s’inscrit dans le cadre des 30 ans du cercle celtique Aùel Duar de Malestoit et lancera le début des animations prévues pour son anniversaire : les 7 et 8 juillet 2023