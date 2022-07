Magmaa, le premier food hall de Nantes ouvre ses portes

Il va vous faire fondre ! Il va vous faire craquer ! Magmaa fait irruption dans le quartier de la création et il s’agit du tout premier food hall de Nantes. Avec son bar au toit de cuivre et ses neuf kiosques culinaires issus des quatre coins de la Terre, attendez-vous à n’avoir que l’embarras du choix devant tant de recettes exotiques !

Ouvert depuis le 30 juin 2022, cela fait en réalité dix ans que le projet du premier food hall de Nantes était dans les cartons ! Là où fusionnaient autrefois les métaux fusionnent aujourd’hui les saveurs ! Prenant place sur les anciennes halles Alstom, dont l’agence DLW Architectes a conservé la structure d’origine, c’est donc dans un cadre industriel que Magmaa vous invite aujourd’hui à venir vous sustenter autour de neuf restaurateurs triés sur le volet. Mais plus qu’un simple lieu de restauration, le food hall se veut aussi un lieu d’échange et de partage bouillonnant où la vie du quartier s’emballe.

Bienvenue chez Magmaa !

Suite à l’appel à candidatures pour occuper les corners de Magmaa, ce ne sont pas moins de 300 professionnels qui ont répondu présents. Autant dire que le choix n’a pas été simple pour élire les neuf restaurateurs actuels. On retrouve donc Fornelli et sa pizza al taglio, c’est-à-dire, découpée en rectangles selon la tradition populaire romaine, ou encore Moaa, si vous êtes plus adeptes des saveurs asiatiques et en particulier coréennes. Pour une évasion en Amérique du Sud, comptez sur Eita ! et sa cuisine fusion aux couleurs et saveurs exotiques. Celles et ceux qui préfèrent les burgers se tourneront vers Patty et sa savoureuse recette au canard, accompagnée, bien entendu, de frites cuites dans la graisse du susmentionné palmipède et parfumées au thym. Enfin, de son côté, French Touch revisite les recettes de bistrot traditionnelles en y ajoutant un petit pas de côté qui fait toute leur originalité !

Question prix, comptez 7 € pour un sandwich chez Zäatar, 10,50 € pour deux parts de pizza chez Fornelli, ou encore 17 € 50 pour le burger « The Duck » accompagné d’un Breizh Cola chez Patty.

Toutefois certains de ces stands sont éphémères. À cet égard, Zäatar et Padsha resteront ouverts deux ans. Si le premier est spécialisé dans la cuisine méditerranéenne et sa grande variété de mezzés, le second se propose de vous faire découvrir la cuisine afghane. Par contre, les patisseries de Fleur de Sucre, une création du restaurant gastronomique Maison Baron Lefèvre, ne seront disponibles que pendant six mois. Il en va de même pour le stand de cuisine nomade, Töste, dont la cheffe n’est autre que Lucie Berthier Gembara, connue du grand public par l’émission Top Chef, et désormais en résidence à Magmaa. Sur son initiative, elle vous propose de venir la rejoindre cet été dans des ateliers culinaires qu’elle animera elle-même !

La terrasse couverte de Magmaa où sont organisées les soirées barbecues.

Comme évoqué plus haut, ce lieu réinventé insuffle une nouvelle énergie dans le quartier, en témoigne sa forte fréquentation familiale. Aussi, il organise en fin de semaine, l’été, une offre de restauration supplémentaire par le biais de soirées barbecues sur sa terrasse couverte. À cette occasion, un mobilier spécifique et une scénographie festive viennent chaperonner l’événement. Mais le calendrier de Magmaa est également truffé de soirées de DJ sets, soigneusement sélectionnés par Atemi, membre du collectif de DJs nantais Abstrack. Non content de rassasier vos panses, le food hall souhaite également animer vos soirées sur l’Île de Nantes, de quoi partager de bons moments entre amis ou en famille !

Programmation des événements ayant lieu à Magmaa pour les mois de juillet et août 2022.

INFORMATIONS PRATIQUES

Magmaa se situe à l’île de Nantes au 15 Rue La Noue Bras de Fer et vous accueille le mardi et le mercredi de 11h à 23h, du jeudi au samedi de 11h à minuit et le dimanche de 11h à 17h. Fermé le lundi.

