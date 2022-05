Maen-Roch. Harry Potter soupe à l’école du Rocher Portail

Un festin dans la peau d’un célèbre sorcier, voilà ce que va proposer le château du Rocher Portail situé à Maen-Roch du 22 octobre au 5 novembre 2022. Ce beau monument s’est ainsi rebaptisé la nouvelle école des sorciers. Et Manuel Roussel, le propriétaire, est prêt à donner des coups de baguette à quiconque tentera de l’en dissuader…

Ouvert pour la saison depuis le 1er mai 2022 de 14h à 18h, tous les jours sauf le samedi, le Château Le Rocher Portail est un site privé classé Monument Historique situé à Maen-Roch (ex Saint-Brice-en-Coglès) en Ille-et-vilaine, entre Rennes et le Mont Saint Michel. Il s’y mêlent de mystérieuses anecdotes de l’ histoire de France et le destin incroyable de son constructeur, Gilles Ruellan, le bras droit et financier d’Henri IV.

Chaque saison de nombreuses animations sont organisées : jeux pour la famille, visite nocturne, feux d’artifices, concerts et spectacles ainsi qu’une nouvelle propositions qui fait déjà parler d’elle : LA NOUVELLE ECOLE DES SORCIERS. Dans ce cadre fantastique, le Rocher Portail devient la nouvelle école des sorciers où les visiteurs découvriront les dortoirs, les salles des sortilèges et de potions magiques, les chambres des professeurs.

Les nouveaux élèves se dirigeront à leur arrivée vers la Grande Salle, le Banquet, 350m2 qui plongeront les visiteurs dans l’univers du plus célèbre des sorciers. A leur tour ils vivront leur propre expérience, à commencer par un dîner.

Imaginez vous dans la salle des banquets, décorée à l’occasion et animée par des comédiens et des effets spéciaux afin de plonger dans un univers de magie et de sorcellerie, un festin magique avec un menu complètement ensorcelant et des friandises pétrifiantes ?

Lors de ce souper un chapeau magique opérera la répartition de chaque invité dans sa nouvelle maison. Ils feront connaissance avec leurs nouveaux professeurs et les nouveaux tours de magie et de sorcellerie qu’ils devront apprendre. Ce souper se poursuivra par la visite de ce nouvel univers dans une ambiance immersive façon “Harry Potter à l’école des sorciers”.

En tout, une dizaine de dîners ensorcelés dans la grande salle des banquets accueilleront à chaque réunion magico-gastronomique 200 visiteurs commensaux apprentis sorciers. Avant de visiter le château (XVIIe-XIXe siècles) devenu école Poudlard pour l’occasion. Plus de 3000 visiteurs sont attendus. Mais la célèbre société d’entertainment américaine Warner Bros ne l’entend pas de cette oreille.

Interdit d’utiliser des références à la saga Harry Potter ! Droits d’auteur protégés obligent ! Mais, pied-de-nez français et autres formules mémorielles ont conduit le propriétaire à préférer ignorer les vilains Ricains aux dents longues qui ne connaissent rien à l’histoire ; la sorcellerie, elle a existé sur ces terres bien avant la découverte du nouveau monde ! Donc, acta : ces banquets magico-maléfico-bon-enfants auront bien lieu à partir des vacances de la Toussaint au château du Rocher-Portail.

Il vous faudra environ 1h30 pour visiter le château et 1h pour le parc du Château Le Rocher Portail, composé d’un bois, d’un parterre seigneurial et d’un potager clos de murs.

Aucune réservation ne sera possible pour l’école des sorciers. Seul l’achat d’un ticket en ligne donnera accès à l’événement (âge requis de plus de 8 ans) . Tarifs “Rocher Portail, la nouvelle école des sorciers”

Deux options seront proposées :

La version du soir, avec le repas, durée totale d’environ 3h30.

La version en après-midi, sans repas, durée totale d’environ 2h.



Les tarifs seront disponibles pendant l’été 2022.

Billetterie en ligne pour l’école des sorciers en ligne en septembre 2022

Et voici la carte magique qui mène au souper :