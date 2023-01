Madeleine Louarn est la nouvelle présidente du Frac Bretagne

Le jeudi 5 janvier 2023, le conseil d’administration du Fonds régional d’art contemporain Bretagne (FRAC) a nommé Madeleine Louarn, metteuse en scène, à la présidence de l’établissement.

Madeleine Louarn est metteuse en scène et directrice de la compagnie de L’Entresort depuis 1994.

À l’âge de 22 ans, elle devient éducatrice spécialisée dans un Ésat (Établissement et service et d’aide par le travail) et crée l’atelier Catalyse avec des résidents des Genêts d’or à Morlaix. Sous son impulsion, la troupe d’amateur.rices devient permanente et professionnelle.

En 2021, le Théâtre de L’Entresort devient le premier Centre National pour la Création Adaptée, un lieu pérenne de référence, qui ouvre une nouvelle étape pour repérer et soutenir des recherches artistiques réalisées avec des hommes et des femmes en situation de vulnérabilité. Qu’elle monte William Shakespeare, Samuel Beckett,

Lewis Caroll, Daniil Harms, Aristophane ou Jonathan Swift, l’artiste cherche en permanence à faire advenir la poétique de la scène par de nouveaux modes de jeu et de représentations. Madeleine Louarn affirme surtout que le handicap, en ouvrant vers l’altérité et l’inconnu, est aussi une exploration passionnante des possibles de vie.

Depuis 2005, Madeleine Louarn a été rejointe dans son aventure par le metteur en scène Jean-François Auguste qui co-signe avec elle la plupart des spectacles dont Le Grand Théâtre d’Oklahama (au TNB en 2018), Opérette (2020), Gulliver, le dernier voyage (2021).

Nouvelles personnalités qualifiées

Le conseil d’administration du Frac Bretagne a également nommé deux nouvelles personnalités qualifiées pour siéger en son sein : Marie-Pierre Bathany, directrice du Fonds Hélène & Edouard Leclerc à Landerneau, et Julie C. Fortier, artiste.

Marie-Pierre Bathany

Marie-Pierre Bathany dirige le Fonds Hélène & Edouard Leclerc à Landerneau. Elle rejoint le projet en 2012, au moment de sa création. De 2006 à 2011, elle collabore au suivi des expositions et des éditions de la Fondation Maeght, Saint Paul de Vence. Dans la continuité d’études menées en muséologie (Université de Lyon) et en philosophie de l’art (Faculté des lettres de Besançon).

Julie C. Fortier

Julie C. Fortier est artiste. Elle est diplômée en 2015 de l’école de parfumerie Le Cinquième Sens à Paris et titulaire d’une maîtrise de l’École des arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal. Elle enseigne à l’École européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Rennes. Son travail a été exposé à de nombreuses reprises : à la galerie du Dourven (Loquémeau), à la fondation Martell (Cognac) (2022), à la fondation EDF, au Musée international de la Parfumerie (Grasse), lors de La nuit blanche de Toronto (2016) et au Emily Harvey Foundation à New York (2012).