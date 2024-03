Stratégie de l’effacement est un projet photographique et documentaire de l’artiste Lydie Turco. Il exhume l’histoire méconnue de nombreux réfugiés espagnols (dont la famille de l’artiste) qui ont fui l’Espagne, en 1939, lors de la guerre civile. À travers dix lieux, dix récits familiaux et une sélection d’archives, l’artiste rappelle les difficiles conditions d’exil des familles espagnoles hébergées sur le territoire français. Parmi ces lieux, le camp de Verdun à Saint-Jacques-de-La-Lande où les grands parents de la réalisatrice ont séjourné.

Cette œuvre s’inscrit dans le cadre de la commémoration, par le Département, du 85e anniversaire de la Retirada, l’exode vers la France de plusieurs centaines de milliers de républicains espagnols pour faire suite à la prise de Barcelone, le 26 janvier 1939, par les franquistes. Le département d’Ille-et-Vilaine a accueilli quelques 3 000 réfugiés espagnols, à partir de 1937 et jusqu’à l’après-guerre.

Exposition Stratégie de l’effacement

Du 15 mars au 25 avril 2024 / Gratuit

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Fermée le 1er lundi de chaque mois et les jours fériés.

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 rue Jacques Léonard, Rennes, 02 99 02 40 00 / archives@ille-et-vilaine.fr

Vernissage de l’exposition Stratégie de l’effacement Projet photographique documentaire de Lydie Turco, Vendredi 15 mars 2024 à 18h.

Mardi 16 avril — Parcours de réfugié·es espagnol·es, conférence et projection en présence d’Alain Gallet, réalisateur, et de Gabrielle Garcia

18h : Présentation de parcours des réfugié∙es à partir des ressources disponibles dans les archives du Sud-Ouest de la France et d’Ille-et-Vilaine. Découverte également de L’Encyclopédie des Migrants avec l’artiste Paloma Fernández Sobrino pour L’âge de la Tortue.

19h45 : Diffusion d’un film documentaire, La lettre à Gabrielle d’Alain Gallet (52 min)

Ce film retrace le parcours de Gabrielle Garcia sur les traces de son père, réfugié républicain espagnol, installé à Saint-Malo.

Lydie Turco

Mercredi 22 mai — Rennes dans la Seconde Guerre mondiale : un enjeu stratégique

pour Pétain et pour de Gaulle

Projection de deux documentaires, réalisés par Hubert Béasse, traitant respectivement des enjeux que la Bretagne, et Rennes en particulier, représentent pour le gouvernement de Vichy, et, pour la réinstallation d’une administration française au moment de la Libération par le Général De Gaulle. Le premier documentaire revient plus particulièrement sur la question du nationalisme breton utilisé par l’occupant nazi, comme par le gouvernement de Vichy, pendant l’Occupation.

18h : « Berlin-Vichy-Bretagne » (durée : 52 min)

19h45 : « Après la guerre, reconstruire la République » (durée : 52 min)

Chaque séance sera suivie d’un échange entre le réalisateur et le public.

Jeudi 6 juin — Résister en Ille-et-Vilaine

18h : Rencontre et table-ronde avec Jacqueline Sainclivier, historienne, Samuel Boche, archiviste aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, et l’association Bruz citoyenneté, animées par Arnaud Wassmer.

Entre juin et août 2024 — Cent jours en été : série documentaire

90 épisodes de trois minutes, pour découvrir l’une des plus terribles batailles de la Seconde Guerre mondiale, du 2 juin au 30 août 1944, des plages normandes du débarquement à la Libération de Paris. Des histoires de soldats, de résistants, de civils, racontées à hauteur d’hommes et de femmes, grâce à des images d’archives et de fiction, sur la base de récits collectés.

Série réalisée en 2014, ayant bénéficié du label mémoriel pour le 70e anniversaire de la Libération. Coproduction 2014 : Antoine Martin production/Mémorial de Caen/France Télévisions. Réalisation : Guillaume Mazeline.

A découvrir sur le site internet des Archives départementales.