Le Prix Paul-Quéré 2024 a été attribué à Lydia Padellec. Elle vient de recevoir la récompense de son prix : la publication par « Les Editions Sauvages » de son livre Le dernier Refuge dans la collection Ecriterres.

La lauréate, Lydia Padellec

Lydia Padellec, née en 1976 à Paris, réside aujourd’hui dans la région de Lorient. Elle est poète et critique, éditrice et traductrice, auteur jeunesse et plasticienne. Elle a publié une vingtaine de recueils de poésie, haïkus et nouvelles et collaboré à des livres d’artistes. Plusieurs prix lui ont été attribués, dont le prix Xavier-Grall en 2017 pour l’ensemble de son œuvre.

Lydia Padellec est publiée dans plusieurs ouvrages et anthologies dont 12 poètes contemporaines de Bretagne (Marie-Hélène Prouteau, Les Editions Sauvages, 2024), L’Ukraine au cœur (Al Manar, 2022), Vivant(e)s (éditions de l’aigrette, 2021) et Oikos, Poeti per il futuro – 150 poètes internationaux (Mimesis, Italie, 2020).

Ses textes sont régulièrement publiés en revues, par exemple ARPA, Cairns, Spered Gouez / l’esprit sauvage, Contre-allée, Journal des Poètes (Belgique), Traversées (Belgique) et récemment Femmes de Parole au Québec.

Un ouvrage lui a été consacré, sous la direction de Georges Cathalo, en 2016 : Sur la trace du vent (Chiendents n°108, éditions du Petit Véhicule).

Critique littéraire, elle a dirigé 6 anthologies, dont Duos, 118 jeunes poètes de langue française né(e)s à partir de 1970 (Bacchanales, 2018) et Tous ces visages au creux des paumes (cartes-poèmes de 39 poètes, La Lune bleue-Trouées poétiques, 2024).

Lydia Padellec a fondé « Les Trouées poétiques » à Port-Louis (festival annuel de 2015 à 2018, puis événements ponctuels) et les Éditions de La Lune bleue en 2010. Ces dernières ont la particularité de publier hommes et femmes à parité.

Lydia Padellec

Tu es la lumière douce

après l’averse

l’éclat sur les feuilles –

Une corneille s’envole

et s’élève notre chant,

un parfum de menthe

et de fleurs sauvages –

Cœurs battant à flots.

Parmi ses livres récents :

L’aube sans fin (Editions Henry, 2024) – La Maison morcelée, suivi de An Ti Didammet (Les Editions Sauvages, 2023) – Délicieux gouffre (coéditions La Lune bleue / Trouées poétiques, 2022) – Haïjin (album jeunesse, éditions du Jasmin, 2022) – La guitare dans l’arbre / Il neige sur la mer (éditions Au Salvart, 2022) – Chambre en Elle (Rafael de Surtis 2022) – Mémoires d’une enfant dérangée (Lunatique, 2020) – Sur les lèvres rouges des Saisons / Les métropolitains (Unicité, 2019) – Cicatrice de l’Avant-jour (Al Manar, 2018) – Les abeilles ne chantent pas la nuit (La Porte, 2017) – Mélancolie des embruns (Al Manar, 2016).

Le Prix Paul-Quéré

Le prix, créé en 2015 par Les Editions Sauvages en accord avec sa famille, distingue tous les deux ans un poète partageant la démarche, les valeurs et les qualités défendues par Paul Quéré, poète, critique et peintre, fondateur de la revue Ecriterres. Le jury 2023-2024 est composé de Ariane Mathieu, Denis Heudré, Jean-Luc Le Cléac’h, Louis Bertholom et Marie-Josée Christien. Les lauréats sont récompensés par la publication à compte d’éditeur de leur livre de poésie à 100 exemplaires numérotés.

En savoir plus sur Paul Quéré :

Sur Unidivers : https://www.unidivers.fr/paul-quere-celtaoisme-poete-breton/

Sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Qu%C3%A9r%C3%A9

Les Editions Sauvages : https://leseditionssauvages.fr





Le dernier Refuge, Lydia Padellec, Format 13 X 19, 72 pages, Collection Ecriterres, Tirage : 100 exemplaires numérotés, Préface de Denis Heudré, Couverture et intérieur : illustrations de LaOdina ISBN : 978-2-917228-72-2, Prix : 13 €, Parution mars 2022

Contact presse et commandes : editionssauvages@orange.fr

Site : https://leseditionssauvages.fr