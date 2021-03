CINEMA. INVISIBLE DU RENNAIS LOUP PINARD AU NIKON FILM FESTIVAL

Le Rennais Loup Pinard a 14 ans. Il est déjà comédien et réalisateur. Après Jeux Rêves, Loup Pinard présente un court métrage L’Invisible au Nikon Film Festival.

Ethan, jeune lycéen se fait harceler quotidiennement par sa classe. Un jour, toute la classe décide de faire un pendu et utilise réellement le garçon harcelé comme le pendu. À chaque fois qu’une personne propose une lettre, elle ajoute un adjectif négatif qualifiant le jeune garçon. Cela va donc lui procurer des flash-back de toutes ses années passées à se faire harceler : les différentes moqueries de ses camarades, les regards de mépris… Au final, le mot n’est pas trouvé et il se fait réellement pendre. Le harcèlement est comparé au jeu du pendu.

CREDITS

Acteurs : Quentin GOUGET Sylvie FILLOUX Brice DEROUENE Lola MOREL Assistant Réal : Antoine CHANSON Cadreur : Guillaume JEGADEN Assistant Caméra : Fabrice DUGAST Perchman : Julien PERSEHAYE Ingé Son : Pierre EVEN Assistant prise de son : Alexandre KERISIT Montage / Mixage son : Antoine GIBON Montage Vidéo : Arthur JAN Compositeur : Maxime TOUCHARD Mixage son musique : OW FENG Maquillage : Laura GARNIER Accessoiriste : Mael DESBORDES Photographe Plateau : Côme TRAMBOUZE Scénariste : Eva BURLET et Pierre BURGAUD Merci à tout ceux qui ont contribué à la création du court-métrage

BONUS :