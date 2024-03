Le Salon du livre jeunesse se déroulera au Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac dans les Côtes-d’Armor le samedi 6 avril 2024. Dans le cadre du Printemps des Livres, rendez-vous culturel majeur du pays Centre-Bretagne qui a lieu du 3 au 6 avril, il réunira des auteurs et des illustrateurs jeunesse pour des rencontres et des dédicaces d’albums illustrés, des romans, des bandes dessinées, etc.

Toute la journée du 6 avril, le public du festival pourra profiter des différentes animations : des expositions, des spectacles, des lectures et des ateliers. L’organisation du festival du livre jeunesse est pilotée par la médiathèque de Loudéac en partenariat avec le soutien de ses différents partenaires : le Cinéma Quai des Images ; la Maison des Jeunes ; les bibliothèques de Loudéac Communauté ; les établissements scolaires et les librairies.

Dès 9h30, les auteurs et illustrateurs seront présents. Ils présenteront leurs albums, romans, livres fantastiques et bandes dessinées, etc. Ils dédicaceront leurs ouvrages au public toute la journée. Attention cependant à leur absence pendant la pause déjeuner, entre 12h45 et 13h45.

La Bretonne Céline Lamour-Crochet a commencé une carrière de pilote d’avion. Cependant, elle est passionnée de littérature pour enfants et écrit des histoires pour ses deux enfants. Elle décide alors d’en faire profiter les autres enfants. En 2010, une douzaine de livres voient le jour. En janvier 2023, elle sort Dans la forêt chinoise il y a… : Panda géant vit en Chine au cœur d’une forêt de bambous qui commencent à fleurir. Pangolin lui explique que c’est signe que leur mort est proche…

Armelle Raulo est orthophoniste de métier et exerce dans les Côtes d’Armor. En 2022, elle est l’auteure d’un premier roman fantasy publié aux Éditions Coop Breizh, Les mystères de Sidhroc’h, les chemins noirs : Marcel a disparu. Il a été enlevé par les Druides machiavéliques du Grand Conseil ; le gardien du Passage qui mène au monde fantastique de Sidroc’h est en danger. Antoine, son neveu, décide de partir à sa recherche avec son père et Dani, la femme de Marcel…

Mélanie Ricard est une architecte d’intérieur morbihannaise. En novembre 2022, elle sort un livre pour enfants qu’elle illustre elle-même : Paul et Joséphine raconte l’histoire d’un jeune pirate qui est sauvé par une petite sirène. C’est aussi une histoire de trésor, car à ses côtés le pirate découvre d’incroyables objets, des trucs et des bidules qui l’entourent au quotidien !

Manon Halicère vit à Loudéac. Elle publie son premier roman de littérature fantaisie en octobre 2023 intitulé L’ombre du temps. C’est l’histoire d’une jeune femme en 1964 qui possède le pouvoir d’arrêter le temps, mais son étrange pouvoir, au lieu d’être une bénédiction pourait devenir sa condamnation…

Pauline Bréhat est une autrice honfleuraise installée dans les Côtes d’Armor depuis 2018, où elle a créé son entreprise autour de l’écriture. Elle est auto-éditrice, animatrice d’ateliers d’écriture et portraitiste littéraire d’artistes. Son dernier livre d’avril 2023, titré Si seulement j’avais osé, est un roman-outil face aux violences psychologiques, l’objectif étant d’éveiller les consciences, d’alerter et d’informer les lecteurs.

Ghislain Fernandez : instructeur de combat au service de l’armée de terre, il fait le tour du monde avant de se poser en Bretagne, qui n’a plus de secrets pour lui. Il découvre le plaisir de la littérature à l’âge de dix ans. Il attendra cependant vingt ans pour publier en 2012 la première version du mystérieux héritage de Diéla. Son dernier ouvrage est Capucine et l’étoile Gabriel, paru en février dernier : Capucine passe du temps avec sa grand-mère qui vit en bord de mer et qui abrite dans son jardin des créatures ; elle cache aussi un lourd secret de famille. Capucine apprend à préparer un gâteau très spécial et fera la rencontre avec une étoile de mer tout à fait particulière…

Catherine Latteux et Wray sont un couple d’auteurs. Avec l’illustrateur Nitch, ils sont les fondateurs de la maison vannetaise des Éditions du Bouquin depuis 2020. Onze titres ont vu le jour. Les aventures de Crotte de Troll est leur série phare ! Un second opus de Crotte de Troll a vu le jour en janvier 2021 et un roman jeunesse illustré façon BD : L’histoire raconte l’arrivée d’un petit nouveau dans la communauté. De suite, ce troll différent pose des soucis, d’abord à ses parents mais aussi à tous les habitants et surtout à Grumo le fils du chef un rien jaloux.

Nanoux, de son vrai nom Virginie Artus-Audoucet, a créé des ateliers d’imagination pour enfants et adultes ainsi qu’une librairie en ligne Le P’tit fil à plumes. Elle part à la rencontre des lecteurs de tous âges pour leur faire découvrir le livre comme un objet précieux et accessible à tous. Elle écrit des histoires optimistes et bienveillantes pour garder le plus précieux des trésors : une âme d’enfant ! Un bateau à la mer est paru en 2022; illustré par Lucie Dessertine

Eva Reinkingen et Rudy Cavalheiro ont sorti en septembre 2021 aux éditions Tardigrades, la bande dessinée Vézir : Vézir est un sacré phénomène, d’ailleurs il ne sait même pas ce qu’il fait ici ! Il a pas mal de choses à vous dire, et surtout il risque de vous faire des nœuds dans le cerveau. Enfin, lui ou l’auteur, on ne sait plus vraiment qui écrit dans cette histoire...

Aude Béliveau et Lucien sont deux passionnés qui se rencontrent, deviennent un couple et créent Les éditions Touches d’encre, une maison d’édition de livres jeunesse. Elle est auteure et lui est illustrateur ! Le Grand oiseau blanc est leur dernière création (été 2023) : Ce grand oiseau blanc vit dans un monde tout blanc ! À la recherche de nouvelles couleurs, il s’envole un jour pour un voyage dont il reviendra métamorphosé…

Les autres animations du Salon

A 10h : lecture à la médiathèque. Un jury accueillera les petits champions de la lecture : les enfants costarmoricains, pour lire à voix haute des extraits de textes de littérature jeunesse, que les candidats choisiront eux-mêmes. Le gagnant participera à la finale régionale

A 12 h : remise des prix au Palais des Congrès et de la Culture

A 10h : calligraphie. Différentes pratiques artistiques (peinture, encre et pochoir) seront démontrées puis mises en pratique

De 9h30 à 17h30 : Livres et jeux en pagaille proposera des livres jeunesse pour petits et grands avec des animations autour d’expositions et d’albums d’auteurs.

De 10h30 à 11h : atelier peinture Dessine moi ton jardin. Les enfants les plus jeunes, jusqu’à trois ans, sont invités à peindre leur jardin à l’aide de tampons de fleurs et de légumes (ils seront accompagnés de leurs parents)

De 11h à 11h30 : Les amis de Léon : les petits de 3 à 6 ans viendront écouter les histoires de Léon le pingouin et ses amis de l’auteur et illustrateur Emile Jadoul.

Toute la journée :

– atelier d’écriture l’entonnoir à idées pour voyager au fil des mots à partir des couvertures de livres

–la littérature dès la naissance : au stand petite enfance

De 14h30 à 16h30 : spectacle et lecture Pop Up avec la compagnie Ilot 135 : Amandine Dolé et Sébastien Prono ont créé cet espace initié autour du théâtre, de la littérature jeunesse et de la musique. Ils font collaborer musiciens, comédiens et scénographes. Pop Up est un dispositif théâtral permettant des lectures spectacles : un grand livre totem avec des comédiens étrangement habillés et des livres pour tous les goûts. Dans un univers poétique, les personnages, narrateurs de l’histoire, sortent des albums et soudain prennent vie…

A 15h : atelier de dessin et de peinture Carte à gratter magique. Les enfants laisseront cours à leur imagination à l’aide d’un cure-dents et à partir d’un support au pastel recouvert d’une peinture noire.

INFOS PRATIQUES

Salon du livre jeunesse le samedi 6 avril 2024, Palais des Congrès et de la Culture, de 9h30 à 18h

30 boulevard des Priteaux à Loudéac (22)

Entrée libre pour tous

Pour davantage de renseignements :

Médiathèque de Loudéac

Tél. : 02 96 28 16 13

Contact : Sylvie Le Jacques : s.lejacques@ville-loudeac.fr