Louargat. Adélaïde Pruvost en appelle aux dons pour infuser Ty’Zan

Installée depuis trois ans dans sa ferme écologique à Louargat dans les Côtes-d’Armor, Adélaïde Pruvost concrétise son projet d’entreprise : produire des plantes médicinales et aromatiques séchées et biologiques, sous l’appellation Ty’Zan. Elle a créé une cagnotte solidaire pour collecter les dons de tous ceux et celles qui la soutiendront dans ce projet.

Adélaïde Pruvost

Adélaïde Pruvost a fait des études en lettres et une formation littéraire et linguistique. Bien qu’elle ait beaucoup voyagé et vécu de nombreuses aventures, c’est en Bretagne qu’elle a choisi de s’installer. Elle arrive en 2020 à Louargat. A 30 ans cette année, elle réalise son rêve de jeune fille : vivre de la terre. “C’est en mettant enfin les mains dans la terre que j’ai trouvé ma voie. Aujourd’hui, c’est pour moi le chemin de l’herboristerie et de la production de plantes avec Ty’Zan. Ce projet je l’ai mûri lentement et j’en suis fière.”

<– wp:image –>

L’éco ferme d’Adélaïde est un lieu de permaculture et d’arboriculture au sein du Trégor. Tout y est fait à la main : la plantation, la récolte, le séchage, l’ensachage. Le potager sur sol vivant est cultivé en agriculture biologique et tend à suivre les principes de la permaculture. Sur cet espace sont cultivées toutes sortes de variétés de légumes. Une serre et un poulailler occupé par six poules ont été construits.

Une mare de biodiversité a été aménagée et des centaines d’arbres comestibles ont été plantés chaque année, l’objectif étant aussi de réaliser le projet de forêt comestible . Cette ferme écologique est entretenue par Adélaïde avec le soutien d’un ami. Il n’est pas rare que le couple accueille des woofers, nourris et logés à la ferme avec lesquels de beaux échanges se font au gré de ses rencontres extrêmement enrichissantes, avec en plus l’occasion de recevoir un coup de main non négligeable.

“Ce projet a plusieurs facettes. Il se veut un lieu d’autonomie, qui respecte les principes de la permaculture : prendre soin du vivant, observer et interagir, utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables, ne pas produire de déchets etc.” explique Adélaïde.

Aujourd’hui, Adélaïde Pruvost souhaite créer des tisanes simples et composées en créant Ty’Zan, pour le plaisir et aussi pour soutenir l’immunité et adoucir le quotidien. Grande passionnée également de cuisine, elle envisage de réaliser des produits culinaires tels que des huiles infusées, des sels aromatiques, des épices. Comme l’imagination de la jeune femme et ses passions sont sans limites, elle cultive aussi le projet de développer la couleur avec les plantes tinctoriales (de l’indigo, du pissenlit) pour obtenir des teintes naturelles et écologiques pour de la laine produite localement “ Quoi de mieux qu’un pullover 100% local pour nous remettre les pieds sur Terre ? Développer l’autonomie et la production locale fait partie de mes grandes aspirations. ”

Côté Ty’Zan, les préparatifs avancent bien. L’entreprise est créée. Pour sa première année, Adélaïde a sélectionné du thym, du romarin, de la sauge, de la menthe, de la mélisse, du basilic sacré, etc. Les graines attendent d’être semées, la spirale aromatique en soleil est prête, il ne me manque plus que la pièce maîtresse qu’est le séchoir. Il trouvera sa place dans un abri de jardin en bois un peu à l’abandon mais qui recèle énormément de potentiel. Après une rénovation au niveau de la toiture et un bon coup de peinture, il deviendra l’herboristerie d’Adélaïde où le séchoir à plantes autoconstruit trouvera sa place.

La jeune entrepreneuse a lancé une cagnotte solidaire pour l’aider dans ses financements, car outre le séchoir, d’autres matériels sont nécessaires à cette installation: d’une part, un humidificateur essentiel dans les séchoirs à plantes, car c’est lui qui permet un séchage à sec sans surchauffe. La plante est alors séchée dans les meilleures conditions d’hygrométrie, ce qui lui garantit un produit fini de qualité et d’autre part, une balance étalonnée est nécessaire pour assurer un grammage précis.

Adélaïde se réjouit cependant, car Ty’Zan a été sélectionné pour participer au programme Act for Food, un appel à projet de l’enseigne Carrefour qui vise à soutenir les producteurs engagés pour le mieux manger.

Elle s’applique maintenant à rechercher un logo pour son entreprise et à trouver l’identité visuelle qui demeure en réflexion.

Adélaïde Pruvost remercie vivement à l’avance les généreux donateurs qui prendront part à cette collecte et espère les retrouver, dès cet été, sur les marchés et en dépôt dans des épiceries solidaires.

Infos pratiques :

Vous pouvez envoyer vos dons directement à l’adresse suivante: Adélaïde Pruvost, 1 Crech Laouenan 22540 Louargat

ou retrouver la collecte sur ce lien : https://jeparticipe.miimosa.com/fr?l=fr

Adèle Cassis sur Facebook et @adelecassis sur Instagram.