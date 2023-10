Rennes danse une transe urbaine et poétique le samedi 7 octobre

Les Tombées de la Nuit présentent LOStheULTRAMAR qui nous vient de Foco alAire (Mexique) et invite les Rennais à une procession urbaine et poétique le samedi 7 octobre 2023.

Les Ultramarins apparaissent dans les rues du centre-ville pour surprendre les passants, en cortège, nous visitant tels des extra-terrestres. Tribu métisse venue d’au-delà des mers, aux tenues sombres et à la coiffe étrange, aux costumes d’ici et d’ailleurs, ils sont unis dans une chorégraphie déambulatoire minimaliste et mystique. Comme lors d’une cérémonie primitive, leurs expressions multiples émergent du groupe pour exprimer les maux du monde, les exorciser et mieux célébrer la vie. Les Ultramarins chantent, dansent, rient, pleurent, ils sont vivants.

Cette procession urbaine et poétique, au coeur de Rennes, se propage et élargit progressivement le cercle tribal dans une transe énigmatique et contagieuse. Avec une économie de mouvement et en reconnectant des liens invisibles et universels, LOStheULTRAMAR nous embarque dans une communion globale, à travers la géographie et l’histoire. Une expérience fascinante !

11h et 17h • 11h : rendez-vous place Sainte-Anne

17h : rendez-vous place du Parlement de Bretagne

Gratuit • Tout public