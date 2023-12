Depuis le mardi 7 novembre 2023, Bruno Dumay et Loïc Nivinec, les copropriétaires du Bar-restaurant Le Rooster à Lorient dans le Morbihan, se sont lancés dans une opération hors du commun ! Baptisé On a les crocs, ce geste solidaire vise à convier six étudiants à venir déjeuner gratuitement sur place dans leur restaurant, cinq jours par semaine. L’initiative rencontre un tel succès que les gérants du restaurant, qui comptaient faire perdurer cette action jusqu’aux derniers jours de 2023, ont décidé de la reconduire toute l’année 2024.

L’équipe du Rooster

En 2018, le Rooster prend la suite du Manhatan, au 6 rue de Liège à Lorient. Le bar-restaurant est aéré, lumineux et son ambiance est cosy. On y vient pour déjeuner, dîner, boire un verre et regarder des diffusions sportives sur huit écrans installés aux quatre coins de l’établissement. La carte propose des burgers, des salades, des grillades, mais aussi des planches apéro, en toute convivialité.

les deux associés

Depuis le mois dernier, les étudiants de Lorient et des environs sont les convives du restaurant Le Rooster au centre-ville de Lorient qui a décidé d’offrir le déjeuner à six étudiants chaque jour de la semaine, soit du mardi au samedi. Les deux associés expliquent être conscients des difficultés rencontrées par les étudiants de nos jours et de leur souffrance face à la crise du logement, à l’inflation, aux problèmes de mobilité : quand ils ont payé leur loyer, fait leurs courses alimentaires, payer leur transport, il ne reste que peu de chose du budget initial et de leur bourse étudiante, surtout quand les parents n’ont pas les moyens de les aider ! Bruno Dumay explique que les étudiants se nourrissent mal pour la plupart, dépendants des casses croûtes, des frites pris sur le pouce ou de la cantine universitaire où ils ne trouvent pas toujours de place. Alors Bruno Dumay et Loïc Nivinec ont décidé de leur offrir un vrai repas sain et équilibré, cuisiné avec des produits frais, à raison de six étudiants par jour. Ces derniers ont le choix entre quatre menus avec boisson : deux burgers ; le plat du jour : poisson ou blanquette de veau ; salade coupe faim qui nourrit bien.

Les conditions d’accueil à l’opération On a les crocs requiert uniquement la carte d’étudiant et une réservation*.

En plus de la gratuité du repas, les six étudiants sont ravis de l’attention particulière qui leur est accordée par les restaurateurs, en parlent autour d’eux, à l’université, et partagent ce bon plan pour en faire profiter le maximum de leurs amis. Ceux qui franchissent la porte du restaurant bénéficient, en plus du menu offert, d’un moment pour souffler un peu dans ce climat économique actuel difficile et font des rencontres. Face au succès rencontré par l’opération On a les crocs, l’équipe du Rooster a décidé de la poursuivre toute l’année 2024, vacances scolaires comprises. Cette belle initiative humaine qui soigne la faim aussi bien que la solitude pourrait peut-être inspirer d’autres établissements à l’avenir !

Le Rooster est aussi un endroit pour se retrouver entre amis et pour regarder son équipe sportive préférée en profitant d’une ambiance animée. Le bar-restaurant diffuse les matchs en direct et offre une variété de boissons et de délicieuses options de restauration pour permettre à tous de profiter pleinement de leur soirée. C’est l’adresse incontournable à Lorient pour une soirée inoubliable autour du sport, pour profiter d’une bonne ambiance et d’une bonne nourriture et se laisser, par exemple, tenter par l’appétissante, généreuse et gourmande planche mixte : elle est composée d’un assortiment de fromages et de charcuteries.

La nouvelle carte est arrivée le 14 novembre dernier

Infos pratiques

Bar Restaurant Le Rooster, au 6 rue de Liège à Lorient (56)

Contact : Tél. 02 56 54 63 78

Ouvert du mardi au dimanche :

– mardi, mercredi et jeudi : de 11 h à 14 h et de 18 h à 24 h

– vendredi et samedi : de 11 h à 14 h et de 18 h jusqu’à 1 h du matin

– ouvert aussi le dimanche soir.

– fermé le lundi

*Pour bénéficier d’un repas gratuit étudiant rendez-vous sur : onalescrocs.com