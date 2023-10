Lorient. 25e Rencontres Photographiques, Quand les nuages se taisent

Comme tous les deux ans, Lorient vous donne rendez-vous aux Rencontres photographiques du 14 octobre au 10 décembre 2023. Vernissage – vendredi 13 octobre à 18h30 au Lieu de la Photographie.

Quand les nuages se taisent raconte des histoires, évoque l’écho du Big Bang qui témoigne du lien profond et abscons liant l’humain au cosmos. Il brûle sous le soleil du désert de Judée, où la mer morte s’évapore et creuse le sol pour en faire une métaphore de la mémoire révélée par le sel restant. Ce même sel qui se jette sur les récifs de l’île de Lesbos, marquée par la double mémoire d’un chant migratoire humain. Où la migration à venir face à une fin du monde, face à l’effondrement de l’humain, doit trouver des solutions, partir, coloniser, apprivoiser un plan b. Rester, regarder et contempler le ciel, les nuages qui passent et noter jour après jour l’évolution de ce temps humain, grain de sable face aux formes vacillantes de la météorologie. Rouler, regarder, appréhender, questionner, photographier cette ligne transversale, ce territoire breton en mutation. Une mutation globale relatée quotidiennement dans la presse, la réappropriation de ces informations en transformant l’image afin d’adoucir sa réception personnelle… Et enfin, l’histoire de soi, d’un soi en construction, en confrontation, en réaction, une histoire personnelle mêlant des mondes divergents pour ériger un théâtre de création.

Cette nouvelle édition s’abreuve de récits allégoriques issus d’expériences collectives ou individuelles. Parallèlement au tohu-bohu inhérent et enveloppant, ces 25èmes Rencontres Photographiques proposent une accalmie et seront ponctuées d’évènements, apartés qui permettront de s’immerger dans les narrations au-delà de l’image.

Émilie Teulon, Commissaire des expositions pour les 25e Rencontres Photographiques, Directrice artistique et responsable de la pédagogie, Le Lieu

Le Lieu de la Photographie – Lorient

Damien Rouxel, « Qu’est-ce qu’on va dire de nous ? » Léonie Pondevie, Un point bleu pâle

Du mardi au vendredi : 14h-18h / Samedi et dimanche : 15h-18h

Fermé les jours fériés

Hôtel Gabriel, Aile Est – Enclos du port / 02 97 21 18 02

Galerie du Faouëdic – Lorient

Mathias Benguigui & Agathe Kalfas, Les Chants de l’Asphodèle VOST Collectif, Météores

Éric Courtet, à-côtés

Du mercredi au dimanche : 14h-19h

Fermée les jours fériés

Place de l’Hôtel de ville, Boulevard du Général Leclerc / 02 97 02 22 57

École européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient

Emmanuel Madec, Où vont les images ?

Du lundi au vendredi : 13h-20h / Samedi : 14h-18h Fermée les jours fériés et du 28 oct. au 5 nov.

1, av. de Kergoise / 02 97 35 31 70

Médiathèque François Mitterrand – Lorient

Fonds photographique du Lieu, On a confié nos souvenirs

Lundi : 13h-19h / Mardi, mercredi et vendredi : 10h-19h / Samedi :10h-18h Fermée les jeudis et les jours fériés

4, place François Mitterrand / 02 97 84 33 60

Théâtre de Lorient – Salle Marie Dorval

Fonds photographique du Lieu, On a confié nos souvenirs Du mercredi au vendredi : 13h30-17h30 & les soirs de spectacles Fermé les jours fériés

Parvis du Grand Théâtre / 02 97 02 22 70

Centres médico-sociaux

Fonds photographique du Lieu, On a confié nos souvenirs

Du Lundi au Vendredi de 09h-12h30 / 13h30-17h, fermés les jours fériés CMS Gare : 36, rue Louis Yequel, Lorient

CMS Herriot : 47, boulevard Édouard Herriot, Lorient

CMS Kervénanec : Impasse Capitaine Marienne, Lorient

CMS Keryado : 9, rue Pierre Philippe, Lorient

Galerie La Rotonde – Lanester

Ilanit Illouz, Les dolines

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 08h30-12h / 13h30-17h Jeudi : 13h30 – 18h30 / Samedi : 9h00 – 11h45

Fermée les jours fériés

Hôtel de ville – 1, rue Louis Aragon / 02 97 76 81 81

Galerie Pierre Tal Coat – Hennebont

Amélie Labourdette, KÓSMOS

Mardi : 14h-18h / Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 14h-18h30 / Samedi : 10h-12h / 14h-17h Fermée les jeudis et les jours fériés

Centre socio-culturel -15, rue Gabriel Péri / 02 97 36 48 74