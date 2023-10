Lorient. Pigment.s présente Devant-moi, la seconde exposition de Patricia Le Crom

Pigment.s est un lieu d’art pluridisciplinaire gérée par Pauline L’Haridon à Lorient. La galerie accueille actuellement Devant-moi, la seconde exposition de Patricia Le Crom jusqu’au 17 novembre 2023.

Patricia Le Crom par Mikael Brun

Fondée en mars 2023 par Pauline L’Haridon, Pigment.s est un espace qui réunit une galerie, une boutique et un espace d’ateliers de pratique artistique qui est aussi l’atelier de la fondatrice. « Pigment.s vient de la cofondation de l’association Dames à Lorient, c’est une association d’artistes amateurs qui s’est mutualisé pour ouvrir un espace (pour pouvoir) et vendre son travail », explique Pauline L’Haridon. « Je fais toujours parti de l’association mais j’avais besoin de me déployer en tant qu’artiste ». Initialement architecte, la fondatrice de Pigment.s a su créer un lieu sobre et simple, ce sont les expositions qui viennent habiller les murs et apporter de la couleur.

© Mikael Brun

Pigment.s propose aussi des cours pour adultes « par groupe de six personnes maximum pour garder le coté intime, apprendre à connaître les gens, les suivre de façon régulière dans leur pratique ». Les cours sont centrés sur l’apprentissage de la couleur et la création de palette à l’acrylique.

« Pigment.s, ca vient d’une volonté d’avoir un lieu qui s’adresse à tous, où on peut accueillir ceux qui souhaite pratiquer, mais également ceux qui veulent juste regarder », déclare la fondatrice, les propositions sont alors éclectiques, de l’huile sur papier, de l’acrylique ou encore de la sérigraphie. Certaines peintures sont locales, d’autres non. « L’idée c’est d’offrir un espace au Liorentais avec des artistes singuliers et une composition joyeuse. » Une proposition pour tous les budgets, les oeuvres se vendent entre 4 et 5 000 euros.

© Mikael Brun

© Mikael Brun

© Mikael Brun

Jusqu’au 17 novembre 2023, c’est l’exposition Devant-moi de Patricia Le Crom qui apporte cette joie et ces couleurs. Pour Pauline L’Haridon, les coups de coeur doivent être artistiques et humains et c’était le cas pour l’artiste quelle expose. « Je suis tombée amoureuse de son univers et de sa pratique. » Patricia Le Crom peint ce qui se trouve devant elle, des paysages bretons quelle duplique en fonction des lumières. Elle peint peu importe le temps, « laissant voir parfois sur le papier les aléas météorologiques ». Une exposition dynamique et moderne, très colorée avec des dominantes de jaune et de rouge. L’artiste oscille entre « abstrait et figuratif avec des scènes jetées sur le papier, où on distingue des silhouettes qui ne sont pas forcément représentatives ».

Exposition Devant-moi de Patricia Le Crom : jusqu’au 17 novembre sur les horaires d’ouverture

Infos pratiques :

27 rue Marechal Foch – Lorient 56100

Ouvert du mardi au vendredi 13h-17h30 ; samedi : 10h30-12h30 et 14h30 – 18h30