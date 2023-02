Lorient danse le tango argentin avec Mariano Gauna

Arrivé en Bretagne il y a une douzaine d’années et installé à Lorient depuis quatre ans, Mariano Gauna est champion d’Europe et professeur de tango argentin. Il dispense des cours de danse à des aficionados en nombre grandissant et participe à de nombreux événements. Prochain rendez-vous samedi 11 février à Le Relecq-Kerhuon (Finistère) pour la Saint-Valentin.

Mariano Gauna

Le tango est né à la fin du XIXe siècle dans la région du Rio de la Plata, l’embouchure de l’océan Atlantique qui sépare l’Argentine de l’Uruguay. Cette danse émerge dans les faubourgs populaires de Buenos Aires (capitale de l’Argentine), les conventillos où vit la population pauvre du pays. Dans les ports et barrios (quartiers), on trouve des descendants d’esclaves et un grand nombre de travailleurs immigrés européens : des Espagnols, des Italiens, des Français, des Allemands. Ils viennent tenter leur chance dans ce nouvel eldorado. Pour s’amuser et se rappeler leurs terres d’origine, ils dansent entre eux, mélangent chants et rythmes de leurs origines. C’est ainsi que naît le tango dans les quartiers populaires de Buenos Aires, teinté de mélange cubain, de danse gitane et de chanson italienne.

Rapidement, la fièvre du tango envahit l’Argentine ! On le danse dans les bals, les guinguettes. Au début du XXe siècle, les premiers orquestas típicas se forment avec des bandonéonistes, des violonistes, des pianistes et des contrebassistes. Leur seul objectif est d’entraîner les couples sur la piste de danse. Parce que le tango est aussi dansé chez les marins, il voyage et traverse l’océan Atlantique pour s’installer dans les cabarets et les maisons closes des ports européens. En France, durant la Belle Époque puis les Années folles, les bourgeois raffolent de divertissements exotiques et coquins. Adopté par la jeunesse des beaux quartiers parisiens, le tango perd son caractère scandaleux, et son succès devient mondain. Ça y est, le tango a triomphé ! Et le danseur Carlos Gardel s’érige en ambassadeur de la culture nationale.

Voilà comment des bas-fonds de Buenos Aires aux riches salons parisiens, le tango est devenu une musique qui se danse passionnément dans notre pays et en Bretagne.

Aujourd’hui, Mariano Gauna est danseur professionnel de tango argentin, chorégraphe et enseignant. On pourrait dire de lui qu’il est l’ambassadeur du tango argentin en Bretagne, car en 2019 il crée son association de danse MG Tango Argentino. À raison de deux fois par semaine, les mardis et jeudis, il donne des cours à la Maison des Associations de Lorient. Mariano Gauna y retrouve des débutants comme des élèves habitués tels que ses partenaires habituelles : Camélia, Martina, Roseline et Sylvie.

L’enseignement expert de de Mariano Gauna est très prisé. C’est pourquoi de nombreuses associations le sollicitent et organisent différents événements (stages, initiations gratuites, bals, spectacles) avec lui autour du tango argentin : milonga, malambo. Ils se déroulent les week-ends dans différentes communes, surtout dans le Morbihan et dans le Finistère. Pour un spectacle avec une nouvelle partenaire, Mariano s’entraîne à raison de quatre heures par jour durant trois jours minimum, même si c’est toujours le danseur qui conduit la danseuse !

Biographie

Mariano Gauna est né à Buenos Aires. Il commence la danse dès l’âge de 10 ans avec le folklore argentin et très vite il remporte de nombreux prix. Après une formation universitaire à l’Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) de Buenos Aires, il obtient son professorat dans cette discipline. Il exerce son métier de danseur d’abord dans les festivals en Argentine puis à l’étranger.

En 1996, il s’intéresse plus particulièrement au Tango. Il suit les cours de maestros de renom comme Los Dinzels pour appendre le tango dans le style authentique de Buenos Aires avec les mouvements classiques du tango argentin puis s’engage définitivement dans la pratique professionnelle du tango.

“J’ai travaillé dans les plus importantes casas del tango (lieu convivial dédié au tango argentin) : Casa Blanca, El Viejo Almacén, Michelangelo, aussi bien à Buenos Aires qu’ailleurs dans le pays et également à l’étranger : en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe. Je connais la France depuis 1993”, explique Mariano.

Il gagne une renommée internationale, et s’installe en France en 2011, d’abord à Paris. La même année, il arrive en Bretagne et élit domicile dans le Finistère à Châteaulin. En 2015 à Paris, il est consacré Champion de France de Tango de salon. Il s’installe à Lorient en 2019 et crée son association MG Tango Argentino, avec l’objectif de faire découvrir le tango argentin aux Bretons. Il est finaliste au Championnat d’Europe à Londres en 2022.

Les prochains rendez-vous

Vendredi 10 février : Association Gotan tango à Brech (56)

Stages

20h-21h30 : niveaux intermédiaire et avancé

–Samedi 11 février 2023 : Centre socioculturel Jean Jacolot, 64 rue Vincent Jezequel à Le Relecq-Kerhuon (29)

Organisé par l’Association Tango À Brest : iroisetango@gmail.com

Trois stages + Milonga

14h-15h15 : niveau débutant

15h30-16h45 : niveau intermédiaire

17h-18h15 : niveau avancé

21h : Milonga de la Saint-Valentin

Dimanche 12 mars 2023

Salle de danse Poulgat, Place Mayeul (à côté de la mairie), à Saint-Nolff (56)

Organisé par École de Tango argentin Golfe du Morbihan, présidé par André Forner.

De 11h00 à 18h00 : Stage de Tango argentin + Milonga avec le Maestro argentin Mariano Gauna

Deux ateliers progressifs de tango argentin : débutant-intermédiaire à 11h et Inter-avancé à 12h15,

Suivis de la Milonga (bal de tango argentin) ouverte à tous de 14h à 18h. Perfectionner la Qualité du Bal, la Elegancia avec Mariano Gauna, champion de France et finaliste UK London Championship 2022.

–À Plouhinec (56 ) les week-ends des 4 et 5 mars et des 1er et 2 avril 2023

Infos pratiques : Association MG Tango Argentin, avec Mariano Gauna

Adresse : Maison des Associations, Cité Allende, 12 rue Colbert à Lorient.

Cours de danse : le mardi de 19h à 20h, le jeudi de 18h à 19h30

Contact : 06 22 27 86 20 ou marianomgauna@hotmail.com