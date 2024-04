En raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le Festival Interceltique se déroulera exceptionnellement du 12 au 18 août 2024 et proposera une programmation adaptée. Le FIL, c’est 950 000 festivaliers, 5 000 artistes, 300 concerts et 12 scènes pour 23,5 M € d’impact économique sur le territoire de Lorient et 36,6 M d’euros de retombées économiques.

Le FIL proposera dès le samedi 10 août et le dimanche 11 août une préprogrammation très diversifiées : masterclasses, concerts et animations sont attendus ! Précieux sésame pour profiter pleinenement du festival, le badge de soutien fera également son retour et permettra d’accéder pendant 7 jours au Kleub, à La Place des Pays Celtes et au Quai de la Bretagne à partir de 14h et au Palais des Congrès pour les masterclasses et le Trophée FIL des jeunes sonneurs (lundi 12 août, 10h) et à l’auditorium du Cercle Saint-Louis (CinéFIL). La Place des Pays Celtes, nouveauté de 2023, sera de nouveau présente, et sera améliorée cette année avec le grand retour des spécialités culinaires des nations (Cornish pasties, Irish Stewn Haggis…) ! BILLETERIE DU FIL 2024

