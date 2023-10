Lorient. Le Festival Les IndisciplinéEs revient du 2 au 7 novembre

La 18e édition du Festival Les IndisciplinéEs invitent des artistes de renom de la scène musicale actuelle à se produire sur plusieurs scènes à Lorient et ses environ, dans le Morbihan, du 2 novembre au 7 novembre 2023.

Créé en 2006, le Festival Les IndisciplinéEs se déroule depuis sur tout le pays de Lorient, organisé par l’association Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient (MAPL). C’est elle qui élargit les publics et les horizons des musiciens qu’elle accompagne au quotidien en faisant évoluer ses pratiques et les ressources qu’elle met à disposition du public. Elle évolue avec le territoire en consolidant son action et ses missions. Mais la MAPL, qui emploie aujourd’hui seize salariés et qui vit essentiellement de fonds publics, rencontre actuellement des difficultés financières, notamment en raison de la hausse des cachets des artistes et de celle de l’énergie . Elle maintient cependant le Festival Les IndisciplinéEs !

Le festival Les IndisciplinéEs dans le pays de Lorient, qui connaîtra cette fois une version moins dense que les années précédentes, proposera cependant six évènements sur six endroits différents avec une belle programmation. Cette 18e édition bénéficie du soutien de ses partenaires : le Centre culturel Les Arcs ; le Théâtre de Lorient ; le Centre Dramatique National ; la médiathèque de Lorient ; l’Association J’ai Vu un Documentaire ; le Crédit Agricole du Morbihan ; Lorient Agglomération.

La MAPL

En amont du festival, L’énergie positive des Dieux de la journaliste et réalisatrice Laetitia Moller, film sorti en salle en septembre 2022, sera projetée mardi 31 octobre à 20 h à l’Embarcadère.

Le speech : Quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus passionné d’art brut que de techniques éducatives. Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage. Leur aventure collective est un cri de liberté.

L’Ouverture des festivités se fera quant à elle jeudi 2 novembre au Centre culturel Les Arcs à Quéven avec le concert de Johnny Jane, pianiste de formation. Il fait partie de ces musiciens que l’on sent capables d’explorer tous les styles, toutes les variétés. Sa volonté est d’envisager ses mélodies comme des refuges où toutes les émotions sont permises.

Et en première partie, le public pourra découvrir Adé, alias Adélaïde Chabannes, autrice-compositrice-interprète et productrice française. Elle s’est d’abord fait connaître comme chanteuse du groupe Thérapie Taxi avant de commencer une carrière solo.

Adé Johnny Jane

Samedi 4 novembre, à 15h, à la médiathèque François Mitterrand de Lorient :

Conférence de l’acteur français Christophe Brault sur l’artiste pluridisciplinaire australien Nicholas Edward Cave, dit Nick Cave. Christophe Brault retracera la carrière de Nick Cave en illustrant sa conférence avec de nombreux extraits musicaux et vidéos. Christophe Brault est conférencier rock. Il a été disquaire pendant une quinzaine d’années et a collaboré avec de nombreuses radios pendant vingt ans.

Christophe Brault

À 20h30, deux concerts sont programmés à Hydrophone à Lorient :

Concert d’Astéréotypie : Yohann, Stanislas, Aurélien, et Kévin ont entre 20 et 25 ans et sont porteurs d’autisme. Ce sont des auteurs et rockeurs talentueux qui revendiquent leur différence. Entre slam et punk rock cathartique, la thérapie est intime et collective !

Concert Lambrini Girls : Le trio est devenu le groupe le plus gay à avoir remporté 50 concours Eurovision consécutifs. Le groupe a l’objectif de créer des espaces pour tous les inadaptés du monde, car personne ne mérite de se sentir mal à l’aise, personne ne mérite de se sentir invisible.

Astéréotypie Lambrini Girls

Mardi 7 novembre, à 20h30, Stephan Eicher se produira au Théâtre de Lorient. Le chanteur suisse sera présent après 30 ans de son tube Déjeuner en paix ! Après quelques années loin de la composition, il diffuse son dernier EP Autour de ton cou, exclusivement sur internet.

Stephan Eicher

Des apéros sonores, conférences et projections compléteront cette belle programmation.

Les IndisciplinéEs jouera les prolongations dimanche 12 novembre, à 15 h 30, au Théâtre du Blavet à Inzinzac-Lochrist avec Mojurzikong, théâtre musical avec concert d’ombres, fait de la rencontre entre le musicien Jérôme Lorichon et le graphiste et plasticien Émeric Guémas.

En raison d’une grave avarie, le navire interstellaire d’une grande expédition se trouve contraint de faire escale dans une galaxie inconnue. L’équipe affrète un astronef et part explorer la planète Paterre. Elle rencontre des dinosaures, un cowboy avec sa grand-mère minière, un tyran et sa cité souterraine…

Laetitia Moller Jérôme Lorichon et Emeric Guémas

INFOS PRATIQUES

Les IndisciplinéEs : Festival de musiques émergentes , du jeudi 2 novembre au mardi 7 novembre 2023

Pour tous autres renseignements, tarifs et inscriptions

Contact : 02 97 86 18 10

hydrophone.fr/-Les-Indisciplinees-.html