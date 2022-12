Lorient. Découvrez le compositeur Victor Massé

Un feuilleton radiophonique pour découvrir Victor Massé, grand compositeur lorientais ? Une bonne idée, pour allier histoire et musique !

Il a composé une vingtaine d’opéras, opéras-comiques et opérettes, obtenu le prix de Rome en 1844, exercé en tant que chef des choeurs à l’Opéra de Paris, et côtoyé Jules Verne, Victor Hugo ou Auguste Brizeux : Victor Massé est un grand compositeur lorientais trop méconnu.

À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, le Conservatoire de Lorient lui rend un bel hommage en réalisant un feuilleton radiophonique en quatre épisodes, avec l’aide de La Bande à Grimaud et des comédiens amateurs de la compagnie Quatrième Mur. Un projet collaboratif qui a permis à Achille Grimaud, conteur de la Bande à Grimaud, de découvrir Victor Massé : « Je ne connaissais que la rue qui porte son nom, sans jamais me poser de question, je ne savais pas qu’il était compositeur… »

Une correspondance avec Auguste Brizeux

L’occasion pour l’artiste de se pencher sur le destin de ce personnage. « Il y a assez peu de recherches historiques sur lui, mais on sait qu’il avait un beau succès de son vivant. Parmi ses oeuvres, on peut citer Galathée, Les noces de Jeannette, La reine Topaze, Paul et Virginie… Il existait une statue de marbre blanc à son effigie en 1887 au cours de la Bôve ; elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Je travaille avec les archivistes et les agents de la médiathèque pour tenter de retrouver une correspondance avec un autre Lorientais illustre en son temps, le poète Auguste Brizeux, dont il a mis en musique certains textes. » À partir de ces fragments historiques, Achille Grimaud et sa bande ont écrit une fiction radiophonique et musicale, avec des extraits des oeuvres de Massé.

Cette création fera l’objet d’un enregistrement public le mardi 13 décembre à 19 h 30 à l’auditorium du Conservatoire de Lorient.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Vendredi 16 décembre à 12 h : diffusion de l’enregistrement et d’un extrait du 1er épisode du feuilleton

Les quatre épidodes seront ensuite diffusés chaque vendredi midi du mois de janvier 2023.

Pratique : représentation publique enregistrée mardi 13 décembre à 19h30 au Conservatoire

Renseignements

Conservatoire de Lorient

7, rue Armand Guillemot – 56100 Lorient

Tél. 02 97 02 23 00 – conservatoire@mairie-lorient.fr

La Bande à Grimaud

Alexandra Koeniguer, Achille Grimaud, Ariane Burési, Elouen Huitric.

La Cie LE 4e MUR :

Michel Moppert, Catherine Prost, Astrid Poly, Pierre-Joël Mary, Jean-Paul Solaro.

Comédiens indépendants :

Zoë Foucher et Loïc Renaudier.

Les enseignants :

Mathilde Helleux, Didier Helleux, Antoine Scaviner, Jean- François Nestour.

Les élèves :

Ella Godeau, Kanaé-Enora Guihaire Asai,Milan Jonqueres, Morgan Leroux, Tanguy Lescouet, Henri Wallach, Léana Bodinier, Cécile Bordier, Gabriel Catrou, Louise Chichery Ziegler, Raphaëlle Ganuchaud, Madeleine Geoffray, Emilien Helleux, Amandine Joncquez, Ethan Le Roch, Anne-Marie Mehault Peyre, Clara Nicol, Catherine Porquet, Veronika Torjanika, Valentine Cuisinier, Ewen Douet, Anne Gwenn Brodu, Lucile Banet, Achille Guillotin, Inès Oyaux.

Avec la contribution du service Patrimoine et Archives de Lorient