Sur la rive gauche de la rade de Lorient dans le Morbihan, le festival des arts de la rue, intitulé Avis de Temps Fort, annonce sa 22e édition pour les jeudi 9 et vendredi 10 mai 2024. Organisé par les municipalités et les responsables culturels de quatre communes : Port-Louis, Riantec, Locmiquélic et Gâvres, le festival accueillera une dizaine de compagnies pour assurer les différents spectacles proposés avec du théâtre, de la clownerie, de la musique, des chants et des acrobaties…

Le festival Avis de Temps Fort, ce sera deux jours de spectacles et de partages avec beaucoup d’émotions et de rires. Joués dans des espaces patrimoniaux remarquables et des sites pittoresques, les arts de la rue demandent de l’exigence, car ils doivent réussir à captiver un public varié et intergénérationnel avec des créations artistiques de qualité autour du théâtre, du cirque et de la danse. Devenu incontournable dans le Pays de Lorient Bretagne Sud, le festival Avis de Temps Fort promet une belle palette de spectacles le week-end de l’Ascension !

les organisateurs

La Cie Radio Cirque accompagnera le public pendant les deux journées du festival et présentera son spectacle de déambulation, intitulé The Shérifs, the Patrouille. La compagnie arrive de Californie aux Etats Unis pour faire régner l’ordre, la justice, la discipline, la joie et l’amour : avec Bill et Jim, ça va filer droit ! La compagnie présentera aussi son spectacle Guard save the queen jeudi 9 mai à 14h30 au port Sainte-Catherine de Locmiquélic

Cie radio Cirque : Yann Calvary et Sébastien Gariniaux avec leur metteur en scène : Christine Rossignol,

Le programme

Jeudi 9 mai : danse, humour et jonglage

Deux spectacles avec la Cie Jusqu’à maintenant

-A 11h au port de Locmalo à Port-Louis : La Cie Jusqu’à maintenant danseront D’ici là pendant 25 minutes. Ce duo chorégraphique racontera avec les mots et la danse l’histoire d’une rencontre amoureuse ! D’ici là est une fougueuse confidence dansée et une invitation à rire, à pleurer, à se souvenir et à aimer. Les mots sont accueillants, sincères et invitent le public à participer à cette rencontre. La danse se dévoile et se développe et la musique l’accompagne jusqu’au dernier geste, jusqu’au dernier souffle, jusqu’au dernier souvenir. Chaque spectateur pourra imaginer sa propre histoire et finira par se demander si cette rencontre est réelle ou rêvée. A 17h au Parc à boulets de Port-Louis : La Cie Jusqu’à maintenant jouera En attendant, une création danse de 20 minutes

A 16h15 à l’École du centre de Port-Louis. La Cie Les Invendus jouera Mouvements jonglés pour un exutoire, une expression, une connexion à ce qui fait vibrer la compagnie, pour se sentir vivant et être en lien envers et contre tout. Le mouvement jonglé se base sur le rapport du corps au jonglage et du jonglage au corps. La compagnie a été créée en 2016 après une longue collaboration enrichie au fil des nombreux voyages à l’étranger, où les membres ont partagé leur passion commune pour le jonglage. Pendant des années, la compagnie a créé des spectacles nombreux et différents à travers la France, l’Europe et l’Amérique du Sud

Cie Jusqu’à maintenant Cie les Invendus

A 17h45 à l’Espace des boulistes de Port-Louis : La Cie Si seulement interprètera Ven, (vient en Espagnol), un spectacle de cirque intimiste d’une durée de 45 minutes pour lequel le scénario est épuré et prend vie dans l’intensité des présences, l’élan des corps et l’écoute de l’autre. On voit avec l’ouïe, on regarde avec les sens ! Le geste s’incarne et se nourrit d’une technique très maîtrisée, où l’équilibre, le jonglage et la danse dialoguent dans un ensemble poétique. Le spectacle s’adresse à la part d’humanité de chacun…

María del Mar Reyes et Hugo Ragetly se rencontrent à l’École nationale de cirque de Montréal en 2013, où ils suivent la formation en tant qu’équilibriste et jongleur. Le spectacle Réversible, joué plus de 300 à l’international, les fera connaître. C’est en 2019, qu’ils fondent la Compagnie Si seulement.

A 19h15 : au Parc de Kerdurand de Riantec : La Cie L’Arbre à vache jouera Goodbye Persil à l’humour visuel et au théâtre gestuel d’une durée de 45 minutes : Une voiture rôde puis se gare discrètement devant l’entrée d’un jardin public. L’endroit est désert et silencieux. Deux individus en sortent, repèrent les lieux. Un dernier regard l’un vers l’autre et ils passent à l’action. .. La Cie l’Arbre à vache a été créée en 2007 à Laruscade en Gironde par Louis Grison et Antoine Boulin. Ils replongent dans le passé, dans leurs rêves d’enfants, l’occasion de faire le point sur leurs vies, avec le regard dur et doux qu’ils portent l’un sur l’autre. Passionnés d’humour visuel, de théâtre gestuel, de burlesque, et d’effets spéciaux, ils rassemblent toute leur énergie pour inventer des instants de vie, des moments de convivialité. Ils invitent le public à voyager, avec des personnages humains et touchants.

la Cie Si seulement la Cie l’Arbre à vache

Vendredi 10 mai : spectacle de rue, chant et théâtre

A 11h au Jardin de la muse de Port Louis

Equilibre : Christelle Kerdavid a créé et interprètera À l’Ouest ! Western pour un clown clandestin. Le clown Pétrole s’adresse plutôt à un public adulte et rend hommage à toute personne qui se sent exclue ou laissée pour compte. Avec sa sensibilité et son regard particulier, il se questionne sur la place de chacun et sur son rapport au monde. Christelle Kerdavid travaille le jeu d’acteur, la mise en scène et la marionnette contemporaine auprès de plusieurs structures et compagnies rennaises, après avoir suivi des études de lettres modernes, d’arts du spectacle et après avoir réalisé un mémoire de recherche sur le monologue contemporain. Elle s’intéresse aux écritures de plateaux et crée deux spectacles : Pétrole, le clown jeté sur la voie publique en 2018 et Visite Clandestine en 2019.

Christelle Kerdavid

A 14h30 : à proximité de la salle Tabarly à Gâvres. Les Batteurs de pavé présenteront leur spectacle titré Les misérables. La compagnie racontera une histoire triste et sombre inspirée des Misérables de Victor Hugo. Les destins dramatiques et entrelacés de Jean Valjean, de Fantine, de Cosette, de l’inspecteur Javert, des Thénardier et de Marius ont-ils vraiment des choses à dire près de deux siècles plus tard ? La Cie Les Batteurs de pavé a été créée en 1998. Depuis elle reste fidèle à sa démarche et revient inlassablement à la littérature classique décortiquée pour la rue, afin de mieux se présenter au public. Les spectacles de la compagnie permettent de faire vivre à nouveau de grands classiques en redonnant au public leur modernité avec pour exemples : Le Cid ; Cyrano de Bergerac ; Les Trois Mousquetaires ; Germinal ; Richard III, etc.

La cie Les Batteurs de pavé

A 16h30 : au Jardin de la muse à Port-Louis. La Cie le Grand O et leur danse acrobatique Nanabozho mettront sur scène un danseur acrobate, une chanteuse comédienne et un musicien jouant de la viole de gambe. Ils emmèneront le public avec eux dans une chorégraphie musicale, où les branches d’un chêne breton seront à la fois le décor, les partenaires de jeu et l’agrès circassien du spectacle. La Cie le Grand O se définit entre le théâtre corporel, le cirque, la danse et la musique. Elle offre des spectacles de cirque contemporain aux formes sensibles et engagées pour repenser nos relations avec le reste du vivant. Son écriture scénique est engagée, visuelle et poétique…

Cie le Grand O

A 17h15 : au Parc à boulets à Port-Louis. La Cie Qualité Street jouera Jogging : une traversée du temps dans un voyage dystopique qui cavale à rebours. À chaque changement de jogging, c’est un nouveau personnage : ça rebondit, ça défoule et ça avale le vent. On court après la liberté, mais comment la rattraper ? Depuis 1999, les membres de la compagnie ont grandi sous la bannière des Arts de la rue parce que les Arts de la rue sont un mouvement forgé par les valeurs qui sont les leurs. Ils ont le goût d’empreindre de leurs fictions, les arbres d’un parc, les façades d’une rue piétonne ou encore l’enclos d’une cour d’école. La compagnie Qualité Street unit une poésie extraordinaire à la poésie de l’ordinaire.

Cie Qualité Street

A 18h30 : au Jardin Pondichéry de Port-Louis. Panier,piano sera chanté et joué par La Familia Stirman et interprété par Golda Schmendrick, une pianiste et concertiste de renommée internationale. De Chopin à Dalida, de l’amour à la vodka? le spectacle noie son chagrin comme il peut… La pianiste tient une conférence sur le piano classique, qui laisse place petit à petit à un délire musical d’écorchée vive.

Golda Schemdrick

Infos pratiques

Festival Avis de Temps Fort : Pays de Lorient dans le Morbihan

A Port-Louis, Riantec, Locmiquélic et Gâvres,

Les jeudi 9 et vendredi 10 mai 2024

Contact : Service culturel de Port-Louis – Hôtel de Ville à Port-Louis (56)

culture@ville-portlouis.fr