Lorient. 32 ateliers d’artistes ouverts les 9 et 10 décembre

Depuis plusieurs années, l’Association des Ateliers d’Artistes, organise avec le soutien de la Ville de Lorient, les Ateliers Ouverts pour découvrir la création contemporaine lorientaise. Durant deux jours, les artistes plasticiens lorientais ouvrent les portes de leurs ateliers pour faire découvrir au public leurs univers artistiques dans les domaines de la peinture, sculpture, dessin, gravure, verrerie, photographie… un moment d’échanges privilégié avec l’artiste sur son lieu de travail.

Cette 20e édition contribue à l’élargissement de notre état d’esprit, car l’art agit sur nos émotions. Les œuvres peuvent donner l’impression de la facilité, naturelle et spontanée, mais elles sont le fruit d’exercices et d’efforts qui peuvent parfois générer angoisse et échec. Cette ouverture d’atelier est le moment de l’échange avec le public sur son travail.

Les artistes vous recevront :

Samedi 9 septembre

de 14h à 19h

Dimanche 10 septembre

de 10h à 18h



En savoir plus : Voir le programme détaillé ici

Association des Ateliers Ouverts 90, rue Paul Guieysse 56100 Lorient http://ateliersouverts.bzh 06 25 09 67 34