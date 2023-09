Lorient. Savourez la Bretagne avec les biscuits de l’Atelier D

l’Atelier D confectionne une large gamme de biscuits bretons de qualité : les galettes bretonnes, les palets, la gamme de sablés et ses différents parfums, etc. Tous ces produits sont confectionnés dans l’atelier de Lorient, dans le Morbihan, à partir d’une sélection rigoureuse de matières premières locales. Unidivers a fait le choix de présenter ce savoir-faire artisanal qui s’est transmis de mère en fille. Les palais des lecteurs vont renouer avec l’émoi gustatif !

L’aventure de l’Atelier D débute son histoire en 2013 avec le projet de fonder deux biscuiteries : au Fort-Bloqué à Ploemeur dans le Morbihan et à Porspoder dans le Finistère. À la tête du projet, Dominique, la maman de Delphine Vannoote, originaire de Concarneau (Finistère) et issue d’une famille de pâtissiers.

Delphine Vannoote, à droite

Delphine Vannoote, la fille, reprend le projet et crée des boutiques puis d’autres : en 2014, à la pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin (29), à Port-Louis (56) et à Riantec (56) en 2019. Au départ de son activité, la nouvelle cheffe d’entreprise confie la confection de ses biscuits et ses recettes à un laboratoire extérieur. Rapidement, elle ouvre son propre laboratoire à Lorient. En parallèle, chaque biscuiterie, sauf celle de Gâvres, disposait d’un laboratoire pour fabriquer en non-stop des kouign-amann et des financiers.

L’ouverture d’autres biscuiteries a perduré à travers la Bretagne, avec toujours le même objectif : faire partager le goût des bonnes choses issues d’un savoir-faire artisanal transmis familialement. Aujourd’hui, l’Atelier D offre à sa clientèle un panel de produits de qualité issus des matières premières bretonnes : le beurre, le sucre, la farine et les œufs qui donnent aux biscuits leur goût unique. Tous ces produits n’ont ni arôme ni conservateur, tout un symbole de la gastronomie bretonne !

Du beurre, du savoir-faire, et encore du beurre…

En 2020, l’expérience des biscuiteries et de leur jolie gamme de biscuits traditionnels bretons, donne l’idée puis l’envie à Delphine Vannoote de travailler avec les épiceries fines, les cavistes et les commerçants qui privilégient, comme elle, la qualité et le goût. La marque Atelier D est créée cette année-là et son savoir-faire est récompensé de la médaille d’or pour son sablé au blé noir bio et sa gamme de galettes à la spiruline. L’année suivante, une autre récompense s’ajoute au palmarès des Rencontres annuelles du Monde des Épiceries Fines : une médaille de bronze pour les galettes bretonnes aux éclats de caramel.

L’entreprise compte environ 25 salariés à l’année et quasi le double en saison estivale. Les biscuits bretons se vendent partout en Bretagne. L’Atelier D a une trentaine de points de vente dans l’Ouest, à Paris et bénéficie d’un réseau de boutiques partenaires pour retrouver l’Atelier D, partout où le consommateur se trouve.

Le dimanche 10 et le lundi 11 septembre 2023 se tiendra Le Gourmet sélection 2023, le rendez-vous professionnel de l’épicerie fine et du bon goût à cette adresse : Paris Expo – Porte de Versailles (lisière du 15e arrondissement): Hall 5.2

L’Atelier D présentera sa toute dernière recette : le sablé Fraise-Fenouil. Elle a été récompensée au concours Best Of catégorie épicerie sucrée. Ce sablé audacieux a séduit les gourmands les plus exigeants et a remporté une nouvelle médaille or au salon des Epicures. Les biscuits de l’Atelier D seront proposés à la dégustation, au stand : C056

Delphine Vannoote Le sablé fraise-fenouil

Infos pratiques

L’Atelier D : Biscuits bretons traditionnels : 19 boulevard de l’Océan à Ploemeur (56)

Ouverture : de 9h à 18h, du lundi au vendredi

Les produits sont présentés soit en étui cartonné recyclable, soit en boîte en métal

Prochainement, des sachets fraîcheur seront 100% biodégradables et compostables.

Contact : 07 87 53 51 27 ou contact@biscuiterieatelierd.com

biscuiterieatelierd.com

Les boutiques :

Biscuiterie du Fort Bloqué

Biscuiterie de la Citadelle

Biscuiterie pointe de Saint-Mathieu

Biscuiterie des Abers