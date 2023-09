Embarquez à bord du British Pullman pour une journée en train de luxe

Le train de luxe Belmond British Pullman est composé d’une collection de wagons historiques des années 1920 aux années 1950 tirés par une locomotive à vapeur. Au départ de la gare Victoria de Londres, le train effectue régulièrement des excursions d’une journée ou de courts trajets en Angleterre, suivant la destination choisie. Pour les passagers français, il faudra rejoindre la capitale anglaise par ses propres moyens, à moins que la journée de voyage ait été anticipée au cours de vacances déjà programmées au Royaume-Uni.

Le British Pullman est conçu d’une part pour faire voyager ses passagers dans le temps à l’ère glamour des voyages en train de luxe et d’autre part, pour leur faire découvrir les paysages britanniques et profiter dans certaines excursions, d’escales dans des villes historiques telles que Bath et Canterbury, etc.

La plupart des invités, qu’ils soient britanniques ou étrangers, célèbrent une journée spéciale à bord de ce train luxueux, tel un anniversaire de mariage, une Saint Valentin, la fête des mères, la réussite à un examen ou encore une promotion professionnelle, toutes de bonnes raisons de se faire plaisir !

Un peu d’histoire : Dans les années 1970 et 1980, James Sherwood achète une grande collection de wagons historiques, notamment des wagons-lits, des wagons Pullman et des wagons-restaurants, la plupart en état de délabrement. Ils sont tous soigneusement nettoyés, rénovés et réaménagés. La majorité des wagons achetés par James Sherwood sont utilisés pour le Venice Simplon-Orient-Express, mais les Pullman sont spécialement utilisés pour les itinéraires britanniques et leur base se trouve à la gare Victoria de Londres. Le nom Pullman vient de l’Américain George Mortimer Pullman, car c’est lui qui a conçu ces wagons confortables et luxueux, appelés couramment les palais sur roues. Les Britanniques sont rapidement séduits, et la British Pullman Car Company voit le jour.

James Sherwood : 1933 – 2020 George Mortimer Pullman : 1831 – 1897

Extérieurement, les wagons du British Pullman sont couleur terre d’ombre et crème. Les intérieurs sont magnifiques avec des marqueteries art déco, des lampes art nouveau et des installations en laiton poli. Les sols sont en mosaïque et les tissus d’ameublement sont somptueux. Suivant la formule choisie, le voyage à bord du train de luxe peut inclure un brunch, un thé l’après-midi, un déjeuner avec un spectacle interactif ou/et un divertissement musical.

Les destinations à bord du British Pullman : Le train effectue une variété de courts voyages à travers le Royaume-Uni, commençant et se terminant généralement à la gare Victoria de Londres. Lors de certains trajets, les passagers restent à bord, prennent un repas dans le train et regardent le paysage défiler tandis que d’autres se dirigent vers une destination. Le train dessert régulièrement les villes et les comtés de :

Bath : la ville se situe en campagne vallonnée au sud-ouest du pays, à environ 185 km de Londres. La ville est réputée pour ses sources chaudes et son architecture géorgienne datant du XVIIIe siècle. La pierre de Bath est caractéristique avec sa couleur miel.

Canterbury est une ville du sud-est de l’Angleterre. Elle est célèbre pour sa cathédrale, construite en 597. Lieu de pèlerinage au Moyen Âge, elle est de tout temps le quartier général de l’Église d’Angleterre. Les vieux remparts, construits par les Romains, entourent le centre médiéval où se côtoient les rues pavées et les maisons à colombages.

Bath Canterbury

Cornwall est un comté sauvage de l’extrémité sud-ouest de l’Angleterre. Il forme une péninsule comprenant des landes sauvages et des centaines de plages de sable. La côte sud, surnommée la Cornish Riviera, abrite des villages portuaires pittoresques, tels que Fowey et Falmouth.

Kent est un comté situé au sud-est de Londres, entre la Manche et l’estuaire de la Tamise. Il renferme toute l’Histoire de l’Angleterre. C’est le berceau pittoresque de la couronne britannique, un périple enchanteur dans la belle campagne anglaise avec ses plus belles demeures.

Cornish Riviera Kent

Devon : Avec sa superficie de 6707 km², il est le quatrième plus grand comté d’Angleterre. Sa capitale est Exeter. Connue pour son ancienne cathédrale et ses ports des XIIᵉ et XIVᵉ siècles, la ville possède le statut de cité.

York est une ville fortifiée du nord-est de l’Angleterre fondée par les Romains. York Minster, son immense cathédrale gothique du XIIIe siècle, possède des vitraux médiévaux et 2 clochers fonctionnels.

Bristol borde l’Avon, dans le sud-ouest de l’Angleterre. L’histoire maritime de la ville est prospère. Son ancien port au centre est aujourd’hui un centre culturel avec un musée qui explore l’héritage social et industriel local. Les entrepôts portuaires, datant du XIXe siècle, abritent désormais des restaurants, des boutiques, des établissements culturels et des galeries d’art. Bristol est aussi devenu la capitale du street art.

Exeter York Minster Bristol

Le British Pullman effectue également des voyages vers des destinations spéciales telles que le palais de Blenheim et Chatsworth House. Régulièrement le train propose également à sa clientèle des déjeuners de vacances, des thés et des événements spéciaux. Des célébrations privées pour les groupes peuvent également être organisées…

Palais de Blenheim Chatsworth House

Infos pratiques

Pour tous les autres renseignements, notamment sur les dates et les tarifs : 0845 077 2222 ou bookings.uk@belmond.com.

Réservations en ligne sur le site officiel de Belmond