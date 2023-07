Loctudy. Rock in Loc, le festival Tributes fête ses 10 ans

Rock in Loc, le doyen des festivals tributes bretons s’apprête à fêter son dixième anniversaire à Loctudy dans le Finistère sud. Le cœur de la commune va vibrer le samedi 29 juillet 2023 avec un grand show en hommage à Johnny Hallyday et aux 80 ans de sa naissance. Le public profitera aussi des tubes de Neil Young, de Jerry Lee Lewis et du groupe AC / DC. Mais le Rock in Loc ce n’est pas que des concerts, c’est aussi un marché vintage qui ouvrira ses portes dès 14h00.

Le festival avait réuni 6000 spectateurs en 2022 et les organisateurs sont fiers de reconnaître que cette décennie a été aussi riche en manifestations périphériques autour du rock, telles les expositions, les conférences et les salons du disque, souvent organisés en partenariat avec Maryse Chaffron et la Médiathèque de Loctudy. Aujourd’hui ils évoquent cette dimension culturelle du festival Rock in Loc qui fait très souvent écho à la programmation du Festival Chouettes souvenirs.

Le festival a été créé en 2013 par Jean Laouénan, élu à Loctudy et l’auteur Gilbert Cariou, quand ce dernier publie son livre L’épopée du rock en Pays Bigouden des années 1962/72, en 2012. De par leur rencontre, les deux hommes décident d’animer la commune en organisant un concert. Avec le soutien de Roland Philippe, passionné de rock, les trois organisateurs cherchent des groupes de musiciens. La première édition est un hommage aux Rolling Stones et la seconde met les Beatles à l’honneur. Le succès est immédiat. En partenariat les premiers temps avec l’association du Far, le festival rend hommage aux artistes des années 1960/70. Aujourd’hui, c’est La Commission Rock in Loc (au sein de l’association du Far), l’organisatrice de l’événement.

Les organisateurs

Pour ces 10 ans de succès, le festival rendra un bel hommage à Johnny Hallyday, disparu le 6 décembre 2017, qui aurait fêté son 80e anniversaire cette année. Il sera mis à l’honneur grâce à Johnny Vegas, son excellent sosie physique et vocal.

Les animations du samedi 29 juillet 2023 se dérouleront sur 7000 m2 de superficie.

Le programme

Dès 14h00 à 23h, une foire aux disques ravira tous les goûts musicaux des visiteurs. Et une exposition de motos prolongera l’hommage à Johnny Hallyday.

À partir de 16h30 – 17h : Concerts tribute

Sunny Inside : le premier hommage sera dédié à Neil Young, pour les 50 ans de son album Hartvest. Avec Sunny Inside, ce duo des Côtes d’Armor, c’est la guitare de Neil Young qui s’aventure en terre bretonne : un pied en Californie, l’autre dans le Finistère. Le public sera ravi d’entendre un folk rock acoustique mâtiné de country avec des chansons comme Heart of Gold ou Long May You Run. À travers les reprises du légendaire chanteur et guitariste canadien, le duo transporte ses émotions et ses ressentis aux spectateurs.

Sunny Inside

Le groupe Breathless saluera la disparition du chanteur-pianiste américain de rock ‘n’ roll, Jerry Lee Lewis, le 28 octobre 2022. Il était le dernier survivant de la génération des grands créateurs du rock’n’roll. Le groupe Breathless arrive d’Angleterre

The Power : le groupe viendra de Rennes avec la voix langoureuse de sa chanteuse Joanna. Il rend hommage à AC/DC, le célèbre groupe de hard rock australo-britannique depuis 1973.

Le show de Johnny Vegas : le sosie de Johnny sera accompagné de ses neuf musiciens.

Après 26 ans d’activité professionnelle en tant que sosie de Johnny Hallyday, interprète et imitateur, Johnny Vegas a eu le plaisir de rencontrer son idole et celle des Français en 2016, à l’occasion du tournage d’une scène du film de Claude Lelouc, Chacun sa vie. Johnny Vegas y avait joué son propre rôle de sosie.

Infos pratiques

Les 10 ans du Festival Rock in Loc, de 14 h à minuit

Place de la mairie et place des anciens combattants à Loctudy (29)

Foire aux disques – Exposition motos – Concerts tribute – Feu d’artifice

Gratuit pour tout public. Buvette et restauration animée sur place.

07 81 05 82 69 ou Farloctudy@gmail.com

Site Internet