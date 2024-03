Pour la troisième édition de Yaka Rire à la Maillette, le Festival du rire de Locminé dans le Morbihan, promet une belle et grande fête pendant quatre jours. Du jeudi 14 au dimanche 17 mars 2024, ce seront trois spectacles qui seront proposés, une parade en ville puis un tremplin des jeunes talents, programmés et organisés par Yaka Breizh Productions en partenariat avec la municipalité de Locminé.

Spécialisé dans l’organisation de spectacles et d’événements sur la région de Vannes (56), Yaka Breizh productions et le Festival du Rire accueille son premier Sponsor Officiel : la Société Celvia – SBV de Saint-Jean-Brévelay (56). Tout en ayant de grandes ambitions, en faisant venir les grands noms de l’humour Français et aussi des humoristes en herbe, le festival conserve sa ligne de conduite : l’identité rurale, locale et la convivialité.

Jean-Charles Védral de Yaka Breizh Productions Cathy Lorgeoux, adjointe à la culture et Grégoire Super, le maire de Locminé

Le programme

Jeudi 14 mars

La tête d’affiche, Ahmed Sylla, lancera cette troisième édition à 20h30.

Le public accueillera Ahmed Sylla, cet humoriste et acteur français talentueux, qui fascine avec son humour rafraîchissant, sa personnalité magnétique, son énergie débordante et le contenu de ses textes populaires.

Ahmed Sylla vient au monde à Nantes en 1990. Ses parents originaires du Sénégal lui choisissent une éducation dans des écoles privées catholiques. Le jeune Ahmed a 14 ans quand il découvre sa passion pour le théâtre au collège. Au lycée, il suit ensuite les cours de Christine Moneger. (Sa professeur montera plus tard sur la scène du Palais des Glaces pour le premier One man show d’Ahmed Sylla, en guise de remerciements.) L’humoriste a toujours été fan de Louis de Funès, de Raymond Devos, de Coluche, de Gad Elmaleh. Son premier rôle au théâtre est celui d’une femme : il joue la gouvernante madame Chavanel dans 8 Femmes. En parallèle, il travaille dans un fast-food pour payer ses études et en 2010 il intègre la troupe du Samba Show grâce au producteur Samba Kanté. L’année suivante, il rejoint la bande de Ruquier. En 2017 Ahmed Sylla se fait remarquer sur la chaîne de télévision M6 dans Saturday Night Live, pour son imitation de Karine Lemarchand. En 2022, il joue dans le film Les Femmes du square, réalisé par Julien Rambaldi. La comédie Ici et là bas, de Ludovic Bernard, avec Ahmed Sylla aux côtés de Artus, sortira sur les écrans le 17 avril 2024.

Ahmed Sylla

Vendredi 15 mars à 20h30

Anne Roumanoff

L’humoriste, préférée des Français, portera dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société.

Anne Roumanoff est présente sur les scènes de spectacle depuis plus de trente ans. En 2024, toujours aussi mordante, sensible, libre et rayonnante, elle revient en tournée avec son spectacle Tout va presque bien, un lien direct avec son ancien spectacle Tout va bien (le politiquement correct, les femmes divorcées, les métiers non essentiels, les sites de rencontres, le confinement, voir le déconfinement…)

Samedi 16 mars 2024 :

11h : place à la parade du rire dans les rues du centre-ville de Locminé, avec des clowns, une fanfare, des échassiers, des sculpteurs de ballons et une déambulation de bulles. La troupe de La Famille Semianyki élève le clown au rang de grand art et perpétue la fabuleuse tradition qu’est le théâtre populaire russe. Ces clowns ne parlent pas, mais s’expriment formidablement bien : une folie poétique, une rage inventive et un humour corrosif …

Les commerçants seront aussi impliquer à la fête, puisqu’un prix sera attribué à la vitrine la mieux décorée : le gagnant se verra remettre son prix par Gil Alma, le parrain du festival.

Le Cas Pucine : 20h30

Capucine assure la relève de la ventriloquie française au féminin ! Ses spectacles sont plein d’humour frais et novateurs. La poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions.

Capucine apprend très tôt la musique au Conservatoire régional de Versailles (78), avant de rejoindre le chœur des enfants de l’Opéra de Paris. En 2017, elle intègre l’institut National Supérieur des Arts du Spectacle à Bruxelles en Belgique. C’est en décembre 2019, qu’elle fait une entrée fracassante avec sa victoire dans l’émission de M6 télévision La France a un incroyable talent. Elle est accompagnée de son fidèle compagnon vert pomme, Eliott le dragon. C’est lui qui la pousse dans ses retranchements à coups de provocations mais avec beaucoup tendresse. Elle présentera son spectacle : Main Mise

Capucine et Elliot

Dimanche 17 mars 2024 à partir de 16h

Tremplin Jeunes Talents : cinq candidats

La Vannetaise Isabelle Lefaucheur

Diplômée de l’école d’Architecture de Rennes en 2007, elle suit en parallèle une formation de comédienne au conservatoire National d’Art dramatique de Région. Elle quitte l’architecture, pour laquelle elle a exercé pendant douze années, et se consacre au maximum au théâtre et au jeu. En 2020, elle passe un certificat de mise en scène à l’Académie Charles Dullin. L’année suivante, après quelques prémices d’écriture, elle profite de la Masterclass proposée par Yacine Belhousse, pour confirmer son désir d’explorer la scène par le stand-up, avec ses propres textes. Depuis deux ans, elle parcourt les plateaux entre Paris et la Bretagne. En juillet 2023, seule sur scène, c’est la révélation au Bacchus de Rennes avec J’espère que tu vas bien

La Parisienne Victoria Pianasso

Après cinq années en école de commerce, elle décide de tout abandonner pour se consacrer au théâtre. Elle s’inscrit alors à l’École du One Man Show à Paris. A l’issue de cette formation elle écrit son spectacle intitulé Reste Simple, mis en scène par Yohann Lavéant. En parallèle, elle interprète ses chansons retournées, des parodies musicales diffusées dans l’émission hebdomadaire sur Vivre FM : C’est Meilleur à Plusieurs. Après une saison au Théâtre du Bout à Paris, elle est aujourd’hui programmée au Théâtre du Marais. Elle participe à de nombreux festivals d’humour partout en France, notamment en premières parties de : Thomas VDB, Le Cas Pucine, Les décaféinés, Karim Duval, etc.

Isabelle Lefaucheur Victoria Pianasso

Safir est originaire de Strasbourg en Alsace. Il se lance dans le stand up en 2022, mais exerce en parallèle en qualité d’avocat en libéral. Son humour est du style pince sans rire avec beaucoup d’autodérision. Il remporte brillamment le Tremplin de la Route du Rire à Rennes en 2023.

Thibaut Rousseau

Le principe fondamental de cet artiste est de s’essayer sur scène dans tous les domaines, sans jamais les maîtriser : la chanson, la magie, les imitations : il devient alors un anti-héros à l’univers absurde, dans la pure tradition du music hall. En 2023, il est vainqueur du Festival Din’En Rire à Dinan.

Marc Rougé

Ancien recruteur, il a beaucoup œuvré dans le monde du travail avant de tout quitter. Aujourd’hui, il s’amuse de cette profession et en parle avec autodérision et humour. Il réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne. I dépeint un monde absurde avec des personnages décalés. Il remporte le Prix du public du festival d’un Rire à l’autre en 2021 et le second prix du Public au festival d’Arèche Beaufort (73) en 2022

INFOS PRATIQUES

Festival du rire à la Maillette du 14 au 17 mars 2024

Salle de la Maillette

11, rue des Vénètes à Locminé (56)

Yaka Breizh Productions

Contact : 06 24 51 79 62 – contact@ybproductions.fr