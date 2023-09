Littérature jeunesse. La saison des pluies arrive, coups de cœur de septembre 2023 !

Voici la chronique mensuelle à destination de toute la famille ! Découvrez la sélection jeunesse Unidivers pour le mois de septembre 2023.

Les feuilles tombent, le vent se lève, le soleil se fait rare, tandis que la pluie devient récurrente, l’automne a officiellement débuté ! Qui dit automne, dit fantastique, univers merveilleux, tout autant magiques que maléfiques, avec de l’aventure tout comme de l’émotion. Unidivers vous mettra des étoiles pleins les yeux avec cette nouvelle chronique !

Touts petits – dès 10 mois

Où es-tu Rodolphe ? de Marianna Coppo (éditions Milan)

Où es-tu, Rodolphe ? Marianna Coppo, éditions Milan, septembre 2023, 28p, 10.90€

Aujourd’hui, Rodolphe s’ennuie. Et si on jouait à cache-cache ? Nous, on compte jusqu’à 10, et toi, Rodolphe, tu te caches. Ça y est ? Tu es prêt ? Attention, Rodolphe, caché ou pas caché, on arrive !

Un album cache cache où nous partons à la recherche de cet adorable ourson qui aime se cacher dans les objets les plus incongrus. Une confection soignée, tout en carton pour jouer autant avec Rodolphe qu’avec les pages, soulevez les volets et découvrez les cachettes improbables de notre héros chapardeur ! Un bon moyen pour découvrir la permanence des objets pour les petits lecteurs et de comprendre que ceux qui ne se voient pas n’ont pas disparu pour autant… Un livre parfait pour passer du temps entre parent et enfant, tout en s’amusant !

Petite enfance – dès 3 ans

On a deux yeux pour voir de Baptiste Beaulieu et Qin Leng (éditions Les Arènes)

On a deux yeux pour voir, Baptiste Beaulieu, illustration QinLeng, éditions Les Arènes, septembre 2023, 16.90€

» J’ai décidé de tout regarder avec mes deux yeux, même s’ils pouvaient me faire rire et pleurer en même temps, pour tout voir en entier. » Baptiste Beaulieu est médecin généraliste et écrivain, auteur de Les gens sont beaux, vendu à plus de 100 000 exemplaires. On a deux yeux pour voir est son deuxième album jeunesse.

Notre héroïne, un jour, se lève avec des yeux différents et de là, le monde semble se scinder en deux. Ce qui fait rire en forme de lune et ce qui fait pleurer en forme d’étoile. De là commence un magnifique périple dans son quotidien où elle voit les deux côtés de la vie et ne choisit pas un côté pour l’autre. Les doux paysages à l’aquarelle de Qin Leng nous emmènent à nouveau dans un univers tendre et magique, comme l’illustratrice sait si bien le faire. Loin du développement personnel et autre idéologie optimiste où seul le positif est pris en compte et où tout nous arrive pour une raison, une bonne raison. Baptiste Beaulieu apporte la réalité de la vie, tant dans sa joie et sa beauté, que dans sa douleur et sa cruelle vérité. Un magnifique album qui nous laisse pensifs et nous invite à la réflexion, tant pour les enfants que pour les adultes.

Littérature junior – 7 ans

Emmy et les derniers elfes (T. 1) de Carbone et Barrau et Pien (éditions Jungle)

Emmy et les derniers elfes T1, Carbone, Barrau et Pien, éditions Jungle, septembre 2023, 64p, 15.95€

Elfes des Lumières ou Elfes des Ténèbres, quel sera votre clan ? Née d’un humain et d’une elfe des Lumières, Emmy découvre qu’elle a des pouvoirs magiques et apprend par inadvertance l’existence d’Evan, son demi-frère disparu dans le monde elfique. Mais si par chance, Evan a pu échapper à Torik et ses elfes des Ténèbres, ce n’est pas le cas des autres elfes des Lumières. Dès lors, les elfes exilés sur Terre doivent se réunir au plus vite afin de sauver les leurs.

Malgré un début expéditif qui nous perd dans un torrent d’informations, nous sommes rapidement emportés dans ce monde magique, où lumière et ténèbres mènent un combat féroce. L’héroïne un poil caricaturale est tout de même un personnage caractériel, attachant dans une histoire qui semble la dépasser, autant elle que nous lecteurs. Le point fort de cette bande dessinée est sans aucun doute son intrigue finement tissée, ses rebondissements étonnants et son rythme effréné qui nous fait voyager à Alfheim en quelques pages. Un tome introductif qui se finit dans un cruel cliffhanger et ne laisse qu’une seule pensée en tête : Vite, la suite !

Grands Lecteurs – Dés 10 ans

The beginning after the end de TurtleMe et Fuyuki24 (éditions KBOOKS)

The beginning after the end, TurtleMe, Fuyuki24, éditions KBOOKS, 256p, 14.95€

En voyant le jour pour la première fois, Arthur l’a su, il ne vient pas de ce monde. Rempli des souvenirs de son passé, celui du roi Grey, le jeune Arthur Leywin découvre un tout nouveau monde où la magie est monnaie courante. De la commence sa nouvelle vie, entre pratique de magie et combats d’épée, pourtant l’ancienne laisse encore des traces et le voilà à la quête des secrets de cet univers.



Un webtoon phare fait son entrée dans nos bibliothèques ! The Beginning after the End porte bien son nom. Le roi Grey ne va réellement commencer sa vie que dans ce nouveau monde. Comique et cynique, ce héros atypique va nous époustoufler par son audace, son intelligence et son courage. Sa sagesse de roi semble s’éclipser quand son âme d’enfant reprend le dessus. Une aventure entre magie et chevalerie vous attend en feuilletant ce premier tome. Malgré l’atmosphère légère des premiers chapitres, le danger les guette et il est plus imminent que l’on ne peut le penser. Terré derrière ce beau monde qu’est Dicathen, se cache l’onde de la destruction, attendant patiemment de tout ravager sur son passage…

Young Adult – dés 12 ans

Jim de François Shuiten (éditions Rue de Sèvres)

Jim, François Shuiten, éditions Rue de Sèvres,

août 2023, 128p, 16€

En dessinant Jim, son chien récemment disparu, François Schuiten a trouvé une nouvelle fois dans l’art de la bande dessinée le moyen de combler le vide intérieur et d’honorer ce qui lui est cher. Depuis le décès de son discret mais fidèle allié du quotidien, l’artiste n’a eu de cesse de lui rendre hommage en produisant une illustration par jour, pour ressentir encore un peu sa présence tout en acceptant de le laisser partir.

Un hommage aux meilleurs amis de l’homme, voici ce que nous offre François Schuiten dans cet ouvrage. D’une confection travaillée et détaillée, les éditions Rue de Sèvres publie le plus beau des témoignages sur cette amitié si particulière qui se tisse entre humain et canidé. À travers des illustrations sobres, au crayonné soigné et vaporeux, accompagnées d’un texte franc, un manifeste étonnamment brut, nous sommes transportés dans le monde de l’auteur et de son quotidien bouleversé. Au fil des pages, nous découvrons le vide qu’apporte l’absence de son compagnon de toujours. Ce roman graphique nous dévoile un deuil douloureux, profond et puissant, une blessure béante dans le cœur du dessinateur. Au tracé solennel et au message poignant, Jim est un livre extraordinaire qui permet à ceux qui ont un compagnon canin d’appréhender la fin d’une relation si particulière et si spéciale.

Ce royaume tissé de Tahereh Mafi (éditions Desaxus)

Ce royaume tissé, Tahereh Mafi, éditions Desaxus, septembre 2023, 496p, 19.90€

Alizeh est une servante comme les autres. Nul ne se doute qu’elle est l’héritière d’un ancien royaume djinn. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre. Kamran, le prince héritier du trône d’Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin. Jamais il n’aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier.

Plongez dans un univers mystique, entre les effluves de safran et les mille et une couleurs de l’Orient, partez pour un véritable voyage de l’autre côté de la Méditerranée ! L’autrice de la saga à succès Shatter me revient cette fois-ci avec une trilogie renversante. Djinns, magie, politique, combats, royauté, ce roman nous introduit dans une mythologie orientale finement tissée, dont les détails sont tels que nous semblons non seulement lire mais aussi vivre l’histoire. Tout un imaginaire fantastique se dévoile à nous dès les premières pages. Bien que l’intrigue met du temps à se mettre en place, c’est un univers complexe et passionnant qui se construit petit à petit à travers les chapitres avant de s’effondrer dans les dernières pages pour tout autant nous émerveiller que nous surprendre par la tournure des événements. Un premier tome prometteur pour une nouvelle saga qui s’annonce haute en couleurs !