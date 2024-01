A Plougastel-Daoulas dans le Finistère, Marie-Elise Launay et Violette Suquet se sont associées pour écrire un livre sur le post-partum, cette période après l’accouchement qui bouleverse physiquement et émotionnellement la plupart des jeunes mamans. La première est sage-femme, la seconde est illustratrice. Leur ouvrage, intitulé SOS post-partum, propose de nombreux conseils pratiques et bienveillants.

Post-partum vient des mots latins : post qui signifie après et partum qui veut dire mise bas. Le post-partum est la période de bouleversements nombreux et nouveaux qui touche les accouchées, juste après la naissance de leur enfant.

Les jeunes mamans doivent faire face à des changements physiques du corps entraînant une grande fatigue : l’utérus diminue de taille pour retrouver sa forme originale et sa tonicité ; les éventuelles plaies doivent cicatrisées, comme celle vécue après une épisiotomie ; l’allaitement, la montée laiteuse ou la sécrétion des seins. Le corps de la femme est en convalescence, car l’accouchement est un acte hyper violent. Pour que les organes reprennent leur place et pour se réapproprier son corps de femme, plusieurs semaines sont nécessaires pour les accouchées, voir bien plus longtemps.

Mais le post-partum est aussi un changement psychologique, car c’est la période charnière de la relation mère-enfant qui peut entraîner des troubles mentaux et toucher les mères (et même parfois les pères). Appelé plus couramment baby blues, il concerne 50 à 80 % des femmes ayant accouchées. Les femmes ressentent un sentiment de déprime quelques jours après l’accouchement, accompagné d’anxiété et de troubles de l’humeur qui peuvent durer jusqu’à six semaines après la naissance de l’enfant : la jeune maman est heureuse un instant et pleure de façon incontrôlée juste après ! Elle se sent dépassée par les événements et perd ses repères et sa confiance en elle. Elle ne réussit pas toujours à gérer les pleurs fréquents du nouveau-né. Ces troubles surprennent et déroutent l’entourage, surtout lorsque l’accouchement s’est bien déroulé. En général, les symptômes disparaissent tous seuls. Pour autant, le conjoint et l’entourage peuvent apporter soutien et réconfort à la jeune maman.

Violette Suquet illustratrice et Marie-Elise Launay sage-femme libérale ont publié ensemble SOS post-partum, un livre qui propose d’accompagner les femmes dans cette période.

Parce qu’elle accompagne professionnellement et au quotidien des futures et des nouvelles mamans, Marie-Elise Launay s’est rendu compte du manque d’informations et d’accompagnement que disposent les mamans, au moment de vivre le post-partum.

Aux côtés de Violette Suquet, elle a conçu un journal qui accompagne et guide chaque jeune maman, quel que soit son parcours de naissance, pour prendre soin d’elle et de son bébé.

L’approche de l’ouvrage, qui a demandé huit mois de complicité aux deux femmes, est chronologique et aborde les sujets les plus importants selon l’avancée dans le post-partum.

SOS post-partum est maintenant un véritable compagnon dans lequel la jeune maman trouvera des conseils, des astuces, du réconfort, mais aussi des moments d’expression et de partage.

Violette Suquet a illustré l’ouvrage avec soin car le dessin est universel et va à l’essentiel. Elle est animée par les histoires qui parlent d’amour, d’écologie et de féminisme. En 2019, elle suit un accompagnement en partenariat avec une ONG qui vise à aider les femmes entrepreneures à travers le monde : Women Act. Dans sa promotion, il y a 24 femmes qui vont la booster et lui donner des ailes pour allier sa passion et ses valeurs. Violette Suquet va concrétiser ses projets dans des livres

A 37 ans aujourd’hui, elle est mère de deux enfants et illustratrice libérale à temps plein depuis 2020, après avoir travaillé dans la communication. Elle dessine au quotidien pour vulgariser la santé, et notamment celle des femmes grâce à l’illustration de livres destinés au grand public. Elle y apporte les informations de santé nécessaires à travers le dessin, qui pour elle est une passion et une force pour raconter des histoires.

Avec les éditions First, avec lesquelles elle entretient un excellent relationnel, elle illustre son premier ouvrage : SOS contraception écrit par la gynécologue-obstétricienne Marie-Laure Brival de la maternité des Lilas, l’établissement pionnier en France pour l’accouchement sans douleur à Les Lilas en Seine-Saint-Denis. Elle enchaîne ensuite la collection SOS, avec SOS naturo, la santé au naturel écrit par le naturopathe Victor Laroche ; SOS allaitement maternel, rédigé par la docteur généraliste spécialisée dans la périnatalité Agathe Le Bourhis ; SOS post-partum, où elle illustre notamment les besoins basiques de la jeune accouchée : manger, boire, se reposer, dormir, car le bébé prend toute la place et que la maman aussi doit s’écouter !

Son objectif est d’apporter un complément illustré d’informations au récit. Les sujets sont toujours scientifiques et demandent beaucoup de recherches, d’enquêtes sur les différentes thématiques et un thème en amène souvent un autre.

Violette Suquet

Violette Suquet aime le dessin, mais aussi ce besoin d’apprendre pour nourrir son cerveau. Grâce à la force du dessin, elle apprend, transmet ses connaissances et génère l’émotion chez le lecteur. Violette Suquet adhère à La Serre, un espace de coworking à Plougastel-Daoulas, pour partager avec un réseau de professionnels, devenus des amis qui échangent leur force, se soutiennent et se donnent des conseils, même issus de métiers différents.

Contact : 06 62 30 37 66

C’est dans ce contexte, qu’elle rencontre la sage-femme Marie-Elise Launay et qu’elles se découvrent de nombreux points communs. A 42 ans aujourd’hui, la sage-femme est la mère de trois enfants. Elle accompagne depuis plus de dix ans les mamans de leur projet de naissance à la fin de leur post-partum.

Marie-Elise Launay

En 2005, elle est diplômée sage-femme à l’âge de 23 ans. Elle suit la carrière militaire et les mutations de son mari au début de son mariage et effectue différents CDD dans des maternités publiques et privées jusqu’en 2009. Cette année-là, elle ouvre un cabinet avec trois associés. Son réseau fonctionne bien et en 2021, elle emploie même une collaboratrice pour soulager son travail et la gestion de ses enfants en l’absence de son mari. Elle prend aussi du temps pour écrire son livre : SOS post-partum. Devenir sage-femme libérale lui semble alors être une bonne option pour organiser son temps de travail. Aujourd’hui, son cabinet, au 4 rue Yves Collet à Brest, ne désemplit pas !

Post-partum, le livre écrit par Marie-Elise Launay, prend en considération le rôle de la mère, afin qu’elle puisse répondre aux besoins de ce petit être qui vient de venir au monde et qui est totalement dépendant d’elle. Par son intermédiaire, la sage-femme rappelle que la jeune maman ne doit pas s’oublier, que derrière elle, il y a un bébé qui a besoin d’elle ! Elle insiste aussi sur le fait que la jeune maman doit être entourée, sachant pourtant que dans le monde actuel, ce réseau de proximité a souvent éclaté. Il faut malgré tout recréer cet entourage, donner des conseils et tisser de nouveaux liens.

Marie-Elise Launay explique que les gynécologues et les sages-femmes parlent de post-partum à leurs patientes au moment crucial de la naissance, mais que les femmes ne l’entendent pas à ce moment-là. Elles retiennent surtout tout ce qui est en lien avec l’accouchement et l’arrivée de bébé en occultant les bouleversements physiques et mentaux. Pourtant comme le rappelle la sage-femme, il faut prendre en considération la femme, car si maman va bien, bébé ira bien ; le couple, la fratrie et toute la famille iront bien également…

contact : 02 98 80 27 25

SOS post-partum, édité en avril 2022, aux éditions First, est livre disponible dans toutes les librairies.