Voici la chronique mensuelle destinée à toute la famille ! Découvrez la sélection de livres jeunesse par Unidivers.

Vous ne savez pas quoi lire en attendant l’arrivée d’un certain barbu à la hotte remplie de cadeaux ? Pas de panique, Unidivers est là pour vous ! Au programme, de la magie, de la douceur, de l’amour et de l’aventure. Le mélange parfait pour profiter près de la cheminée, emmitouflé dans sa couette !

Bébé & co – dès 1 ans

La nuit de Noël, Amélie Laffaiteur, éditions Larousse Jeunesse, octobre 2023, livre boîte à musique, 17,95€

Inspiré des boîtes à musique d’antan, ce livre boîte à musique s’actionne à l’aide d’une petite clé en métal très facile à manipuler. Il suffit de remonter la clé pour entendre l’irrésistible mélodie de noël : Douce Nuit !

Voici une boîte à musique enchantée pour profiter des nuits d’hiver, emmitouflés dans une couette ! Tout en attendant le Père Noël qui arrive la hotte remplie de cadeaux, transportés par ces fidèles compagnons, profitez de la douce musique que vous offre ce livre magique, et tout en lisant cette histoire apaisante d’un petit garçon curieux. Un objet qui ravira les touts petits qui pourront s’endormir sereins, bercés par la mélodie qui s’échappe de la boîte à musique !

Petite enfance – dès 3 ans

L’enfant, la baleine et la tempête, Benji Davies, éditions Milan, novembre 2023, 32p, 12,90€

Noé vit en bord de mer et pense souvent à cette baleine qu’il a aidé, il y pense tellement qu’il n’en trouve pas le sommeil. Sa grand-mère choisit alors de lui raconter une histoire pour le border, une histoire sur une petite fille qui était amie avec une baleine et de leur aventure sur le rivage…

Voici une aventure merveilleuse qui s’offre à nous en ouvrant cet album. On y parle d’amitié entre une baleine et une enfant mais aussi de famille et de ces histoires, ces contes que l’on se raconte au coin du feu ou tard le soir, bordé dans le lit. Benji Davies arrive avec brio à apporter cette magie des légendes dans son récit, magnifiquement illustré par ces tableaux marins et cette plume pleine d’humanité, pleine de sensibilité. Une petite parenthèse en bord de mer qui ravira petits et grands !

Spécial Noël – dès 5 ans

Casse Noisette, Hoffmann, Zanna Goldhawk, éditions Larousse Jeunesse, octobre 2023, 12 pages, 19.95€

Le soir de Noël, Clara reçoit un drôle de casse-noisette en tenue de soldat. A minuit, alors que tout le monde dort, Clara assiste à un incroyable spectacle : une armée de vilaines souris surgit, menaçante, et Casse-Noisette se transforme en soldat… Victorieux, Casse-Noisette emmène alors Clara au Pays des Rêves.

Redécouvrez l’histoire magique d’Hoffman à travers six pop ups enchantés qui vous emporte dans un monde plein de délices. Les magnifiques illustrations de Zanna Goldhawk nous accompagnent dans une aventure merveilleuse, aux couleurs de l’hiver et de ces contes qui nous suivent depuis notre plus jeune âge. En attendant Noël, parcourez ce nouveau monde, aux côtés de Clara et de ce mystérieux Casse-Noisette et retournez en enfance avec ces pop-ups qui prennent vie à chaque page tournée, comme ce soldat qui sauve notre héroïne d’une armée de souris…

Littérature junior – dès 8 ans

éditions Métamorphose, octobre 2023, 96p, 18,95€

D’aussi loin que la jeune Ena s’en souvienne, le monde a toujours été sous l’emprise d’un éternel hiver… Tous ses habitants ont fini par s’endormir, et parmi eux, sa grand-mère. Selon une légende ancienne, Faskat, le roi de la forêt, aurait jeté ce sort sur le monde… Et si seule une fleur détenait le pouvoir de briser cette malédiction ? Ainsi commence la quête d’Ena…

Lorsque vous ouvrez ce livre, vous plongez immédiatement dans un autre monde, celui des contes d’antan, de ceux dont on a ouïe dire, ces histoires qui restent en tête mais dont les auteurs nous échappent, dont les versions se démultiplient mais d’une manière se rejoignent. C’est aussi ce que va vivre Ena, quand elle part en quête de la vérité de ce monde. Entre extraits de contes et bandes dessinées, Myriam Dahman nous embarque dans une aventure mystique, où légendes et réels se chevauchent, où la frontière se brouille au fur et à mesure de l’histoire…. Accompagnés des dessins de Cléments Lefèvre, qui semblent tout droit sorti d’un dessin animé, découvrez un conte moderne qui tournent autour de thèmes actuels : la famille, l’écologie, l’amour et l’acceptation…

Lecteurs aguerris – dès 12 ans

Un coeur pour Noël, Sophie Jamin, éditions Auzou, septembre 2023, 388 p, 18,95€

Je m’appelle Avril et j’ai 18 ans. Je suis née avec un trouble au coeur. J’ai été transplantée il y a bientôt deux ans. Cette année, je vais fêter mon premier Noël dans les Alpes dans ce corps que j’ai peur d’abîmer. Je suis morte de trouille, mais les miracles sont faits pour qu’on y croie, pas vrai ? Et j’ai peut-être raison d’y croire, car à peine arrivée, je rencontre Augustin, et tout est chamboulé.

Après les romans de l’avent à succès, les éditions Auzou reviennent avec un concept pour les plus grands ! Chaque jour du premier décembre à la veille de Noël, découvrez l’histoire d’Avril et vibrez avec elle au fil des 24 jours, tout en attendant les cadeaux qu’un certain bonhomme rouge va poser sous vos sapins. Un chapitre est à découvrir par jour, caché malicieusement dans le livre, comme 24 petits cadeaux que l’on savoure, en attendant le réveillon. Au delà de ce concept innovant et de ce livre objet ludique, découvrez une histoire touchante, sensible, sur un thème méconnu et complexe, toujours teintée de cette magie de Noël et laissez vous emporter dans les effluves de pains d’épices et de chocolat chaud, rempli de chaleur, au coin du feu… Attention, cœur sensible s’abstenir !

Young Adult – dès 15 ans

novembre 2023, 208p, 8,05€

Haru Kurosaki est un graphiste qui n’arrive pas à créer des visuels qui plaisent. Alors qu’il est déprimé face à un énième rejet, voilà qu’il apprend que le musicien en vogue Eddie Astley confie la réalisation de la jaquette de son nouvel album à son entreprise, il y voit la chance d’enfin faire briller sa carrière, tout en liant sa passion dévorante pour la musique… Mais comment satisfaire le si-difficile Eddie Astley ?

Sous couvert de la musique, mame march propose une histoire touchante, remplie de cette sensibilité typique des artistes. Les protagonistes de ce récit trouvent leur force dans leur humanité, dans les questions qu’ils se posent sur leur vie et sur leur passion tout autant que dans les émotions qui les ploient depuis que leurs chemins se sont croisés. Leur rencontre est explosive mais les voilà, à tâtonner autour de l’autre, à s’apprivoiser petit à petit. Tandis que l’humour brise la glace, la joie et la tristesse ponctuent chacune de leur échange. Une mystérieuse mélodie tisse des liens entre passé et présent, et leur relation s’éclot tout au long de la lecture, entre curiosité, sentiments naissants et quiproquos. Voici un manga terriblement captivant que nous propose les éditions Akata, sur un rythme doux, comme porté par le blues dans l’air.