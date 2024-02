Voici la chronique mensuelle pour toute la famille ! Découvrez la sélection de livres jeunesse par Unidivers.

Et si nous accueillons petit à petit le printemps ? Cette semaine, Unidivers vous propose de faire un voyage dans les saisons, entre les bourgeons en fleurs qui éclosent et le froid qui petit à petit s’en va. Du mystère, de l’humour, beaucoup de nature, des animaux et des hommes, il y en a pour tous les goûts avec cette nouvelle chronique !

Touts petits – dès 12 mois

Animaux – Mer – Surprise

Dans la mer, Ella Bailey, Minedition, février 2024, 10p, 12,90 €

Qui suis-je ? Grâce à des devinettes qui l’invitent à trouver qui se cache derrière le volet, l’enfant découvre les animaux marins les plus connus : la baleine, le poisson clown, le crabe, la tortue de mer, le poulpe.

Je fais un voyage dans l’océan, j’ai de grands volets pop-up qui cachent des animaux majestueux, je suis remplie d’illustrations magiques et douces qui m’emmènent dans un monde plein de couleurs et de rêve… Qui suis-je ? Le nouvel album d’Ella Bailey ! A travers Dans la mer, l’autrice nous emporte dans un univers marin où derrière les algues, les rochers et les vagues, se trouvent les habitants de l’océan, en relief. Les mécanismes de ce livre pousse la curiosité des enfants à ouvrir les volets, un livre parfait pour les touts-petits !

Petite enfance – dès 3 ans

Bonheur – Poésie – Rêve

Un jardin de bonheur, Britta Teckentrup, édition Glénat, janvier 2024, 44p, 13,90€

Toi qui n’arrives pas à t’endormir, suis l’étoile avec confiance, elle t’emmènera vers un endroit merveilleux…

Britta Teckentrup nous emporte dans un univers onirique époustouflant. Cet album à découpes surprend par sa complexité, ce ne sont pas simplement des trous dans des pages, des volets qui se tournent, c’est un jeu du regard qui tantôt dévoile ce qui est caché et cache ce qui est dévoilé. Les pages jouent avec le texte, poétique et sonore telle une comptine que nous chantons tous ensemble, dans le silence de la forêt, au creux de la nuit. Cette même nuit, pleine de mystères nous offre des paysages enchanteurs, des tableaux éblouissants qui nous fascinent. Un jardin de bonheur est un rêve visuel, textuel, en toute somme sensoriel, habilement pensé et exécuté par une talentueuse autrice !

Littérature junior – dés 5 ans

Animaux – Hiver – Humour

Poule de Neige, Elisa Malan, éditions Glénat, janvier 2024, 48p, 12,50€

Lorsque Brigitte se retrouve seule dans le froid de l’hiver, la petite poule rousse n’a pas le choix : il lui faut chercher quelque chose à se mettre dans le bec ! La poulette se met donc à explorer les environs à la recherche de nourriture. Mais comment échapper à un renard qui a une faim de loup lorsqu’on est aussi visible sur la neige ?

Entre l’album et la bande dessinée, Poule de neige se déroule dans une campagne bucolique, où l’hiver tapisse le petit village de son manteau blanc. Avec ce format à l’italienne, nous découvrons un panorama enneigé où se balade Brigitte, une poule curieuse et Merlin, un lapin malin. Leur amitié se forme dans l’humour et dans la survie, c’est qu’un renard les pourchasse pour les rôtir ! Doux, comique et aussi attendrissant qu’éclatant de couleurs, entre l’orange, le bleu, le rouge et le jaune face à la blancheur de la neige, Elisa Malan nous emmène dans une folle aventure, le temps d’une saison.

Grand lecteur – dès 8 ans

Abysses – Famille – Mystère

Ophélia et les Abysses, Hans Jorgen Sandnes, éditions Jungle, février 2024, 145p, 13.95€

Ophélia emménage avec sa nouvelle famille d’accueil dans la petite ville côtière de Saltvik. Elle y fait la rencontre de son voisin, Bernard, un pêcheur avec qui elle partage une fascination pour les créatures sous-marines. Un soir, par la fenêtre, Ophélia aperçoit une forme étrange. Quelle est donc cette créature qui se dissimule dans la mer ?

Suivons Ophélia dans sa nouvelle vie à Saltvik. Courageuse, curieuse et avec le cœur sur la main, Ophélia est une héroïne qui nous emmène dans des aventures passionnantes dans les abysses, cet endroit mystérieux qui cachent des secrets, tapis dans l’ombre. Mais cette bande dessinée, c’est aussi une histoire de famille, de comment s’apprivoiser entre sœurs, de s’entraider dans l’adversité et de ne jamais abandonner. Avec ses tableaux marins et aérés, Hans Jorgen Sandnes nous fait voyager dans ce monde encore inconnu de tous. C’est une hymne solaire sur la nature, les hommes et ce lien inexplicable qui les lient à jamais !

Young Adult – dès 12 ans

Famille – Jeu de piste – Thriller

Les secrets des Wilson, MILL2, éditions Kotoon,

janvier 2024, 272p, 14,95€

A la mort de son grand père, Liam Wilson, riche promoteur immobilier, Anna découvre qu’elle est son unique héritière grâce à des énigmes qu’elle seule peut résoudre. Ce jeu de piste va déterrer des secrets familiaux enfouis depuis des années...

Les Secrets des Wilson, c’est une bande dessinée passionnante qui manie l’art du suspense à la perfection, les mystères qui se cachent dans ce manoir ne semblent que s’obscurcir au fur et à mesure des découvertes. La patience du lecteur est mise à rudes épreuves, rien n’est laissé au hasard, tout peut porter un sens. Si la lecture est complexe au départ, le style du webtoon s’agençant difficilement avec le format papier, on s’y habitue rapidement. L’histoire nous happe dans son univers, les multiples intrigues ne semblent converger que vers un personnage. Que cachait Liam Wilson, ce grand-père qui s’est isolé seul durant 7 ans ? C’est un premier tome qui rentre en fanfare aux éditions Kotoon, un thriller psychologique, rempli de mystères et d’un soupçon d’horreur !

Bande annonce de la bande dessinée, publiée par les édition Kotoon

Deuil – Fantastique – Steampunk

Bunkerville, Pascal Chind, Benjamin Legrand, Vincenzo Balzano, éditions Ankama, janvier 2024, 168p, 22,90 €

Laurel, un jeune golden boy mélancolique, tente de mettre fin à ses jours en s’enfonçant dans l’océan pour rejoindre dans la mort celle qu’il aime. Mais lorsque ce dernier rouvre les yeux, il se retrouve coincé dans une étrange cité du XIXe siècle coupée du monde depuis cent cinquante ans…​

C’est un voyage dans la mort, sur un fond sépia qui rappelle les clichés d’antan, à l’argentique, ces souvenirs qui se mêlent à l’univers pittoresque de cette bande dessinée. Benjamin Legrand nous emporte dans un cauchemar sans fin, où nous suivons Laurel qui tente de retrouver sa femme dans un au-delà steampunk, où le monde s’est arrêté 150 ans plus tôt. Sous le crayon de Vincenzo Balzano, Bunkerville se déploie dans toute sa magnificence monstrueuse, c’est une ville en décombre qui menace de s’écrouler à tout moment. Tant dans sa narration que dans les planches, la patte experte du réalisateur Pascal Chind se fait sentir, est-ce l’entrée d’un journal intime, une hallucination lugubre du héros ou un film émouvant sur le deuil ? Voici une ode macabre, aux allures d’un long rêve qui nous coupe le souffle. Car pour entrer dans Bunkerville, il faut se laisser submerger et accepter de passer de l’autre côté…