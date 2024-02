Voici la chronique mensuelle destinée à toute la famille ! Découvrez la sélection de livres jeunesse par Unidivers.

C’est la magie qui nous emporte cette semaine ! La magie de la nature, de l’amitié, de la vie… Elle nous suit partout, dans les branches d’un arbre mystérieux, dans la plume d’une autrice, dans les mains d’un scientifique solitaire. Unidivers vous propose de faire un voyage dans la fantasy, dans notre imagination débordante avec cette nouvelle chronique !

Littérature junior – dès 6 ans

Amitié – Aventure – Nature

Un beau voyage, Balint Zsako, éditions Saltimbanque,

janvier 2024, 180p, 19,90€

« Voici l’étonnant voyage d’un lapin et d’un arbre, qui par des concours de circonstances se rencontrent et depuis ne se lâchent plus. Partons à l’aventure à leurs côtés et traversons la mer, les airs, transformons-nous en avions, en train, en chariot, à la quête de la famille du lapin. »

C’est une ode à l’amitié, une véritable déclaration d’amour à la nature et le tout en silence, porteur de mille et une histoires. Balint Zatco arrive à nous émouvoir avec ces belles illustrations, des tableaux spectaculaires peints à l’aquarelle, à l’acrylique ou par le collage, il nous offre des paysages à couper le souffle, dont la simplicité déroutante laisse place à l’imagination, à ces discussions perdues entre les branches de l’arbre. Voici une amitié qui se tisse entre ces deux êtres et les voilà à parcourir ce monde paré du rose de l’aube, de l’orangé du crépuscule, du bleu de la nuit et du turquoise de l’eau, avec des touches de vert, celles des feuilles qui brunissent avec le temps. Un beau voyage, c’est une histoire épique, chaleureuse, au message bouleversant.

Aventure – Famille – Voyage

Professeur Goupil, Loïc Clément, Anne Montel,

éditions Little Urban, janvier 2024, 216 p, 15,9€

« Goupil est un brillant chercheur qui déteste la compagnie des autres. Mais ça, c’était avant ! Le renard solitaire va découvrir bien malgré lui les joies de l’amitié, de l’amour, du voyage avec au bout du chemin : l’expérience ultime de la famille. Entre rires, émotions et aventures, le périple vers l’inconnu se fera… en équipe. »

L’espiègle professeur Goupil est de retour avec l’intégralité de ses aventures empilées dans ce nouveau livre. La belle plume de Loïc Clément couplée avec les tendres illustrations à l’aquarelle d’Anne Montel s’offrent une nouvelle voix dans cette édition ! En effet, un livre audio est disponible gratuitement avec un QR code en page de garde pour l’écouter (sur toutes les plateformes d’audio streaming). Et les surprises continuent avec des bonus goupilesques à la fin, dont des mots croisés, des devinettes ou encore le jeu des 7 différences. Voici une lecture parfaite à partager en famille !

Grands lecteurs – dès 10 ans

Extraterrestre – Humour – Quotidien

Monsieur Méchant va détruire la Terre (après ses congés) T.1, Yuu Morikawa, éditions Nobi Nobi,

janvier 2024, 130 p., 7,20 €

« Le Général, membre notoire de la Ligue du Mal, une organisation qui projette d’envahir la Terre, se bat au quotidien contre les Rangers qui la défendent. Enfin, sauf aujourd’hui, car il est bel et bien décidé à profiter de son jour de congé. Pourquoi ne pas se rendre au zoo pour admirer les pandas et dans une supérette pour acheter de la glace ? »

Voici un extraterrestre qui prend goût à la vie humaine, à ce précieux Saint Graal que sont les jours de congés. Dans ce manga, nous découvrons un héros atypique qui passe son temps libre à admirer les pandas du zoo, à tester les œufs au plat, tout en esquivant ses collègues de travail et le Ranger rouge étourdi qui le suit à la trace. Loin des combats impressionnants que l’on admirait dans les Power Rangers, Monsieur Méchant va détruire la Terre (après ses congés) se démarque par son humour décalé, frôlant l’absurde, accompagné de courts chapitres du quotidien qui se dévorent les uns après les autres, aux côtés de personnages aux caractères bien trempés (autant du côté du Bien que du Mal). Mais derrière leurs rôles caricaturaux de super-héros contre vilains, leur personnalité haute en couleur, complexe et attachante se dévoile. Ils ont bien plus en commun qu’ils ne le pensent… Ce premier tome introduit une aventure chaleureuse et amusante, qui ravira petits et grands !

Young Adult – dès 12 ans

Combat – Magie – Réincarnation

Autrice de ma destinée, Winterleaf, Furik, Jeokbal,

éditions Albin Michel, janvier 2024, 288 p., 14,90 €

« À la fin du roman à succès « L’Empereur et la sainte », Fiona Green, enfant illégitime devenue méchante magicienne, est vaincue par les héros. Tout est bien qui finit bien ? Pas pour l’autrice du roman ! Elle se retrouve dans le corps de Fiona enfant, envoyée se battre contre les monstres qui tentent d’envahir le royaume. Résolue à changer son destin, tenaillée par la peur de prendre une mauvaise décision, sa situation se complique encore lorsqu’elle sauve de la mort Siegren, le héros du roman. »

Un nouveau manhwa sur le isekai (réincarnation) voit le jour chez Albin Michel, mais celui-ci se démarque par son héroïne qui est nulle autre qu’une écrivaine piégée dans la peau de la méchante de sa propre histoire. Nous découvrons une autrice empathique, qui remet en question ses méthodes d’écriture et les choix qu’elle a fait pour ses personnages et pour l’intrigue. Les facilités scénaristiques font taches maintenant que la fiction est devenue réalité, quand les personnages de notre imagination deviennent des personnalités du quotidien, la culpabilité fait rage dans le cœur. Derrière des allures de romantasy (dont les codes sont maîtrisés), cette histoire introduit des questionnements méta-littéraires dès son premier tome.