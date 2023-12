Voici la gazette littéraire mensuelle pour toute la famille ! Découvrez la sélection de livres jeunesse par Unidivers.

C’est bientôt la fin de l’année et vous avez peur d’être passé à côté du Livre de 2023 ? N’ayez crainte, Unidivers est là pour vous ! Au programme, de la magie, beaucoup d’imagination, un soupçon de nature et un avalanche de tendresse. Pas de panique, si cette chronique est pour les petits lecteurs, il y en a une autre pour les plus grands (7 à 15 ans).

Bébés & co – dès la naissance

Tu vois le jour, Laurent Moreau, éditions Hélium, avril 2023

Tu vois le jour, Laurent Moreau, éditions Hélium, avril 2023, 12p, 16,95€

Un livre d’éveil leporello en 12 volets à disposer autour du bébé ou à lire page à page. Le chat, la maman, l’oiseau, le vent… vus en gros plan au recto, se retrouvent dans un grand paysage au verso et souhaitent la bienvenue au bébé !

D’un côté, des petits personnages qui viennent se présenter au bébé, de l’oiseau jusqu’à la brise dans les cheveux, en passant par la fleur ou la couverture… De l’autre, un magnifique paysage qui s’étend à travers les pages, illustrées en noir et blanc avec quelques tâches de couleurs qui attirent l’œil de l’enfant curieux. Laurent Moreau nous emmène dans ce voyage mystique de la naissance et de la magie qui s’opère quand un bébé voit le jour. Ce leporello dessine les premiers contours du monde en noir et vient titiller la vue et l’imagination du bébé.

Touts petits – dès 2 ans

Natura, Yuval Zommer (minedition, octobre 2023)

Natura, Yuval Zommer, minedition, octobre 2023, 36 p, 15€

Natura, esprit de la Terre et du Vivant, accueille en son sein toutes les espèces, humaines, animales et végétales. Elle est vaste et généreuse. Mais jusqu’à quand résistera-t-elle à l’exploitation des hommes ? Un jour, un enfant s’alarme de la voir abattue, malade. Et cet enfant ose parler haut et fort. Sa voix porte l’exigence du renouveau.

Cet album saisissant nous transporte dans un univers onirique, sur le dos de cet être magique qui nous offre la vie et crée le monde. À travers de magnifiques tableaux, peints à l’aquarelle, aux détails prenants, Yuval Zommer lance un appel à l’aide pour sauver Natura. Un jeu d’écriture ludique et vif accompagne ce message d’espoir, porté par les « cygnes dans les airs », « les gnous sur la terre », et « les baleines au fond des mers. » Un conte très actuel qui réveille les esprits de nos enfants et crie en alarme dans nos oreilles. Monts et merveilles se cachent dans la nature et c’est notre devoir de les protéger.

Petite enfance – dès 3 ans

La comète, Joe-Todd Stanton (L’école des loisirs, janvier 2023)

La comète, Joe-Todd Stanton, L’école des loisirs, janvier 2023, 40p, 14€

À cause du nouveau travail de son père, Mila doit quitter son paradis terrestre en pleine nature pour la grande ville, triste et grise. Se laisser priver longtemps des plantes, des vagues, des arbres, des fleurs et surtout de la comète qu’elle a vue par une belle nuit ? Pas question. Riche de ses souvenirs, de ses rêves, de son sens de l’observation, de ses crayons et d’un peu de magie, Mila réagit.

Nous voilà embarqués dans une nouvelle aventure magnifique, colorée et qui nous fait rêver d’un monde rempli de créativité, de douceur et d’un brin de magie… Voici la recette de Joe Todd Stanton, notre auteur, qui sait si bien proposer des histoires tendres et belles, d’une simplicité déconcertante, jurant avec ses dessins aux détails époustouflants. Cette fois-ci, découvrons le cœur de Mila, petite fille nostalgique de son foyer perdu, qui se retrouve dans la ville où la lumière des étoiles est cachée par les grands immeubles et où la berceuse des vagues qui vont et viennent est remplacée par le bruit des klaxons incessants. Tout a changé, mais quand la comète lui rend visite, la voilà, pinceau en main pour redessiner son monde, tel qu’elle aime et qu’elle a toujours connu. Tout à coup, le décor s’illumine de mille feux et nous plonge dans son imagination débordante ! Vous aussi laissez-vous embarquer dans le monde de Mila, plein de lumière, de couleur, mais surtout d’amour…

Le jour où j’ai attrapé un monstre, Tjibbe Veldkamp et Kees de Boer (éditions Les Arènes, mai 2023)

Le jour où j’ai attrapé un monstre, Tjibbe Veldkamp et Kees de Boer, éditions Les Arènes, mai 2023, 32p, 12,90€

Une histoire de monstres à rebondissements pour se coucher en souriant ! – Je vais te raconter une histoire courte. – Pourquoi ? – Parce que c’est l’heure d’aller au lit. L’histoire parle de toi. Tu es allé te coucher. Fin de l’histoire. – Oui, mais juste avant la fin, j’ai attrapé un monstre. – Un monstre ? – Mais oui, regarde …

Bienvenue dans une histoire où le narrateur cherche à l’écourter, mais le héros la rallonge nonchalamment. Ce qui nous donne un récit sans queue ni tête, qui se coupe et se poursuit à la suite et voilà le héros qui devient narrateur et le narrateur qui finit lecteur. Les deux auteurs savent brillamment mêlés humour espiègle, conte bon enfant et dessins aux couleurs vives et à la patte enfantine afin de nous prendre à contre pied et nous emmener dans une aventure incroyable, d’un fantastique prenant. Mais voilà qu’à la fin se cache une pirouette qui nous oblige à relire l’histoire qui n’est plus si courte, ni pour le héros ni pour le lecteur !

Amateurs de livres – dès 5 ans

Les fantômes de l’Opéra de Pog et Léon (Little Urban, octobre 2023)

Les fantômes de l’Opéra, Pog et Léon, Little Urban,

octobre 2023, 56 p, 15,90€

Paris, 1920. Des gloussements derrière les rideaux. Un grincement dans la salle des machines. Un chuchotement parmi les costumes. Et si des fantômes avaient envahi l’Opéra ? Sur les airs les plus connus, Jeanne mène l’enquête.

Retournons dans les années 20, laissez vous entraîner dans un jazz qui fait swinguer, foulez le danse floor dans un charleston et surtout revivez les classiques dans le mystérieux Opéra où Jeanne vit. Si vous tendez l’oreille, la voix de Carmen chante une douce mélodie au fond, sur laquelle les souris du dessus dansent en tutu… À travers les pages, redécouvrez les grands héros qui peuplent les gramophones et partez en quête d’aventure avec l’impétueux Pantoufle, compagnon moustachu de notre héroïne. Pog et Léon nous embarquent dans un univers palpitant, vibrant de couleurs, de musique et de tendresse. Plongez dans les décors majestueux d’un Opéra enchanté et revivez le temps d’une soirée, les Roaring Twenties. La magie vous gagnera avant que vous ne vous en rendiez compte !

Ton corps t’appartient, Lucia Serrano (Éditions Crackboum, février 2023)

Ton corps t’appartient ! Lucia Serrano, Éditions Crackboum, février 2023, 40 p, 11,95 €

Comme tout le monde, tu as un corps. Et il est merveilleux. Ce livre t’aidera à mieux le comprendre et à le protéger. Car ton corps t’appartient !

Cet album aborde le consentement, thème peu parlé chez les adolescents et encore moins chez les enfants. Ce sujet est expliqué avec des mots simples et des idées claires afin d’aider l’enfant à comprendre ses propres limites et frontières avec notamment le sujet des parties intimes. Ludique et sensible, Ton corps t’appartient sensibilise à la question de l’intimité et du rapport au corps. Avec justesse et tendresse, Lucia Serano propose un ouvrage dédié aux enfants qui leur ouvre les yeux sur leur corps. Car définir son corps est le premier pas pour en prendre conscience, le comprendre et l’écouter. Que ce soit face à des adultes ou même des enfants, « ton corps t’appartient » et dire « non » est tout à fait normal quand tu ne veux pas qu’on te touche. Un album essentiel dans l’éducation et le développement d’un enfant !