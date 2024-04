Le joli bourg de Limerzel dans le Morbihan invite le public à découvrir sa foire au jardin : Limerz’arts au jardin, une animation printanière qui se déroulera dans l’ancien presbytère le dimanche 21 avril 2024. Les visiteurs partiront à la rencontre de pépiniéristes, de jardiniers, d’architectes de jardin, d’artistes et de créateurs ; tous travaillent autour de la même thématique : celle du jardin, de sa faune et de sa flore.

Limerz’art au jardin est organisé par l’association Arts et Culture de Limerzel. Présidée par Élise Parassols, elle a été créée par des amoureux des arts et des loisirs. Elle est fière de rassembler des artistes et des passionnés pour célébrer et promouvoir l’art et la culture. Elle organise à l’année cinq événements : une exposition de peintres et sculpteurs au Temple de haut (une année sur deux) ; Limerz’art au jardin en avril ; un concours photo (le thème de 2024 est La vie de nos villages) ; Les puces musicales en septembre ; la Fête de la châtaigne au mois d’octobre (qui accueillera aussi la remise des prix du concours photos) et un concert caritatif en fin d’année. Parmi les projets à venir, l’association Arts et Culture envisage la création d’une chorale pour la commune, avec un chef de chœur.

Avant l’épidémie de Covid, la rencontre était un vide jardin. Cette troisième édition de Limerz’arts dans le bucolique jardin du presbytère proposera aussi aux participants, des ateliers et l’élection de l’épouvantail, le plus original.

Notre manifestation grandit chaque année ! De douze exposants la première année, nous en atteignons trente-et-un cette année. Nous souhaitons mettre en exergue toute les cultures du jardin. C’est un beau mélange de professionnels du jardin, de l’art et de l’artisanat avec comme condition que tous doivent travailler sur le thème du jardin de sa faune et de sa flore, ajoute Anne Roncalli.

Le dimanche 21 avril, l’association accueillera plus de trente stands qui exposeront leur savoir-faire autour du jardin : du matériel jardin, des nichoirs à oiseaux, de très nombreuses décorations : de la poterie, des savons, des bougies, de la ferronnerie , de la mosaïste, des sculptures en métal, des calebasses décoratives et de la décoration de jardin issue de récupération. Les visiteurs pourront aussi se procurer des produits de bouche issus de producteurs locaux : du miel, des sirops , du thé…

Il est difficile de faire un choix entre tous les exposants, tant la qualité sera au rendez-vous : Unidivers a cependant fait le choix de présenter quelques stands :

En maraîchage, Stéphanie Saliot de l’entreprise biologique Des fruits et des fleurs basée au village de Kervitod à Le Saint (56) sera présente pour la seconde année. L’entreprise a choisi la biodiversité avec une gamme variée de plantes à installer au potager, au verger, en haie, etc. Avec Alain Brosolo, Stéphanie Saliot cultive avec passion 200 variétés de plantes sur 12 000 m² en agriculture biologique : des plantes ornementales destinées à être installées en pleine terre dans des massifs ou en pots et jardinières pour les terrasses et les balcons ; la production de plantes comestibles ; des arbres fruitiers, des légumes et des plantes aromatiques…

Le pépiniériste Christophe Rivaux de la pépinière d’Amélie de Saint-Laurent-sur-Oust (56) est l’unique jardinier pour une superficie de deux hectares, où il produit de jeunes arbres fruitiers au village les Broussettes. Les variétés qu’il choisit sont bien adaptées au climat breton : des cerisiers, des poiriers, des pruniers, des pêchers et abricotiers, mais également des cognassiers, des châtaigniers et des pommiers à cidre. Le producteur cultive aussi des petits fruits issus d’arbustes tels le cassis ou le framboisier…

L’architecte de jardin, Sylvain Durand de Saint-Jacut-les -Pins (56) a créé en mai 2022 Jardins Sylvestres pour la Conception et la Création de jardin, au village de Tressel. Pour Sylvain Durand, le jardin est le lieu d’expression de la beauté de la nature et une ressource précieuse. Pour cette raison, il est au service du public pour l’aider à trouver les potentiels que recèle ce lieu de vie qu’est le jardin. Son axe de travail s’oriente vers des propositions à l’esthétique simple et naturelle créées à partir de matériaux locaux bruts et peu transformés. Il installe des plantes comestibles et locales avec un choix harmonieux de végétaux.

Stéphanie Saliot

L’artiste peintre Isabelle Gironce de Saint-Martin-sur-Oust exposera une partie de ses œuvres. Son parcours est atypique, parfois chaotique mais toujours en chemin ! Son exploration est onirique puisée dans les mémoires de l’enfance. Elle recherche de l’équilibre dans le tumulte intérieur…

La céramiste artisanale Cécile Cathala de Ploeren (56). Passionnée et très proche de la nature, elle est spécialisée dans la création des ollas Eautonomes faits en céramique micro poreuse. Ce système d’arrosage des plantes, connu depuis 4000 ans, redevient à la mode en période de sécheresse. Il permet d’économiser 60 à 70 % de leur consommation d’eau pour les espaces fleuris ! L’artiste se consacre à ces poteries d’irrigation depuis plusieurs années. Elle organise régulièrement des stages de tournage pour le public

Infos pratiques

Limerz’arts : le dimanche 21 avril 2024

Ancien presbytère de Limerzel (56)

de 10h à 18h

Contact :artsetculture.limerzel@gmail.com